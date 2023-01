Seuraavan hallituksen pitää ensi töikseen kirjoittaa vetystrategia, sanoo kokoomuksen Petteri Orpo HS:n haastattelussa, joka aloittaa puheen­johtajahaastattelujen sarjan. Haastattelemme kaikki eduskuntaan viime vaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajat eduskuntavaalien alla.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä Suomen uusi kukoistus on lähellä kuin matalalla roikkuva omena, jos seuraava hallitus ei sen poimimista tyri.

Omena koostuu puhtaasta energiasta, vetytuotannosta ja vihreästä teollisuudesta.

”Näen Suomen mahdollisuudet nousta maailmaa pelastavan vihreän teknologian suurmaaksi todella hyvinä, koska Suomella on jo testattua teknologiaa ja Suomi on pian omavarainen sähköntuotannossa, josta valtaosa on fossiilitonta. Meillä on tilaa, meillä on osaamista ja innovaatiot”, Orpo sanoo HS:n haastattelussa.

Orpo aloittaa sarjan, jossa haastattelemme eduskuntavaalien alla kaikki eduskuntaan viime vaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajat.

Orpo sanoo, että seuraavan hallituksen pitää heti aluksi kirjoittaa kunnon vetystrategia, jotta kansainväliset sijoittajat tajuavat Suomen olevan tosissaan pyrkiessään vedyn ja puhtaan energian suurvallaksi.

”Sitten pitää tehdä isot panostukset omaan puhtaaseen energiaan. Me tarvitsemme Loviisan ydinvoimaloille jatkoluvan. Hanhikiven ydinvoimalalle pitää löytää länsimainen rakentaja.”

Ydinenergialaki pitää Orpon mukaan myös uudistaa nopeasti pienydinvoimaloiden tarpeeseen. Kaavoituksilla ja luvilla pitää edistää tuulivoiman rakentamista.

”Pelkästään EU:ssa käytetään puhtaisiin energiaratkaisuihin 5 000 miljardia euroa vuosikymmenen loppuun. Me voimme saada nopeasti merkittävän taloudellisen kasvun, jos me panostamme oikeisiin asioihin nyt.”

Paremman tulevaisuuden ehtona on Orpon mukaan velkaantumisen pysäyttäminen, sääntelyn purku, työperäisen maahanmuuton lisääminen, osaamisesta huolehtiminen ja kilpailukykyinen verotus. Niistä pitää seuraavan hallituksen huolehtia.

”Kun nämä ovat kunnossa, yritykset hoitavat loput.”

Orpon mielestä yritysverotus on kilpailukykyinen, mutta pienten ja keskikokoisten yritysten sekä yrittäjien verotusta ei saa missään nimessä kiristää. Mitään työhön ja yrittämiseen liittyvää verotusta ei saa nostaa, vaan pikemmin laskea.

Kokoomus lupaa keventää ansiotuloverotusta miljardilla eurolla kaikissa tuloluokissa.

Matalallakaan kasvavista omenista ei ole hyötyä, jos kukaan ei niitä poimi.

Orpo sanoo, että Suomi tarvitsee kymmeniätuhansia työperäisiä maahanmuuttajia vuosittain. Vuonna 2021 ensimmäisen oleskelulupansa sai noin 36 000 ulkomaalaista. Heistä lähes 11 500 sai lupansa työn takia.

”Seuraavan hallituksen pitää aivan ensi töikseen saada kuntoon kansainvälinen rekrytointi. Se onnistuu, kunhan nykyistäkin laajemmin tunnustetaan, että Suomeen on pakko saada erittäin paljon työperäisiä maahanmuuttajia.”

Orpon mukaan byrokratiaa pitää purkaa ja työvoiman tarveharkinnasta pitää luopua kokonaan. Tarveharkinta tarkoittaa, että muualta tuleva työntekijä saa oleskeluluvan vain, jos tehtävään ei löydy työvoimaa EU:sta tai Euroopan talousalueelta.

Kokoomus on joitakin vuosia sitten esittänyt, että kansainvälisen rekrytointiin pitää perustaa uusi virasto, jonne astuu keskitettäisiin. ”En olisi ikinä uskonut, että kokoomus esittää uutta virastoa, mutta työperäinen maahanmuutto on kansakunnan kannalta kohtalonkysymys.”

Kokoomus luottaisi rekrytoinnissa enemmän yrityksiin. Hyvin ulkomaalaisten työntekijöiden asiat hoitaneet yritykset saisivat sertifikaatin, joka olisi lupa rekrytoida suoraan ulkomailta.

Orpon mukaan tämä vaatisi lisää ulkomaalaisten työntekijöiden olojen valvontaa, mutta sitä hänen mukaansa tarvitaan muutenkin, jotta Suomen työehtosopimuksia ja lakeja noudatetaan.

Edelleen pitää olla tarkkana esimerkiksi venäläisten kanssa, hän sanoo. ”On meillä muitakin maita, joiden kanssa meidän on syytä olla varovaisia.”

Orpo on vaalitenteissä keskittynyt rökittämään Sdp:tä, mutta ei juurikaan perussuomalaisia.

Tämänkin haastattelun aikana Orpo ehtii haukkumaan Sdp:n talouspolitiikan ja hallituksen. Silti hänen puheensa kansainvälisyydestä, teollisuuspolitiikasta, EU:n vahvistamisesta, ilmastopolitiikasta, työllisyydestä ja koulutuksesta kuulostavat aika monin osin Sdp:n linjanvedoilta.

Päinvastoin kuin Sdp:tä johtava pääministeri Sanna Marin, Orpo ei ole torjunut hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. HS:n haastattelussa hän sanoo kuitenkin näkevänsä kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä mittavan määrän eroja.

”Esimerkiksi ihmiskunnan ylivoimaisesti suurin uhka on ilmastonmuutos, ja päästöt pitää saada nopeasti laskuun, mutta perussuomalaisista monet kyseenalaistavat usein koko ilmastonmuutoksen olemassaolon.”

Orpo itsekin on ihmetellyt Luonnonvarakeskuksen ”käsittämättömästi” heitteleviä hiilinielulaskelmia.

Orpon mielestä talouspolitiikassa perussuomalaiset vaikuttavat tulleen lähemmäksi kokoomusta. ”Mutta en minä tiedä, mikä oikeasti on perussuomalaisten talouspoliittinen linja ja mihin uudistuksiin he ovat valmiita.”

”He esittävät valtion menoihin 2–4 prosentin juustohöyläleikkausta. Pitäisi ihan oikeasti sanoa, mistä muusta leikataan kuin niistä perussuomalaisten ainaisista lempiaiheista eli maahanmuutosta, kehitysavusta ja ilmastotoimista”, hän sanoo.

”He väittävät haluavansa keventää verotusta, mutta eivät he siitä mitään konkretiaa esitä. He haluavat työllisyyden nousuun, mutta eivät he ole esittäneet esimerkiksi työttömyysturvaan tai työelämään uudistuksia.”

Orpo luettelosta ei tahdo tulla loppua. ”Ja sitten he puhuvat Suomen ja viennin turvaamisesta, mutta silti he tuntuvat haluavan koko ajan vain eristää Suomen.”

