Ulkoministeri Haavisto: Suomi on valmis osallistumaan Leopard-vaunujen toimituksiin

Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo uutistoimisto Reutersille, että hän toivoo päätöksen Leopard-panssarivaunuista toteutuvan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) toivoo, että päätös Leopard-taistelupanssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan tehdään ja että Suomi on valmis osallistumaan toimituksiin.

”Keskustelemme parhaillaan tiiviisti siitä, mitä voimme Euroopan unionina ja Pohjoismaina tehdä Ukrainan auttamiseksi”, Haavisto sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan tiistaina Davosin talousfoorumissa.

”Keskustelu on käynnissä Leopard-taistelupanssarivaunuista. Toivon, että tämä päätös toteutuu, ja Suomi on ehdottomasti valmis tekemään oman osansa tässä tuessa”, Haavisto lisäsi.

Ukraina on pitkään toivonut länneltä nimenomaan Leopard 2 -tason taistelupanssarivaunuja avukseen. Niiden kaltaisten panssarivaunujen tärkein tehtävä on tuhota vihollisen vastaavaa kalustoa. Leopard-kalusto antaisi ukrainalaisille teknologisen etulyöntiaseman vastustajaan nähden.

Haaviston toive on selvästi suorempi kuin esimerkiksi puolustusministeri Mikko Savolan (kesk) kannanotto asiaan viime viikolla. Savola kommentoi panssarivaunukeskustelua viestipalvelu Twitterissä.

”Jos kansainvälinen koalitio taistelupanssarivaunujen toimittamiseksi Ukrainaan syntyy, Suomen panosta tarvitaan. On muistettava, että kyse on kokonaisesta asejärjestelmästä. Siksi tuki on koordinoitava yhdessä”, Savola kirjoitti muun muassa.

Savolan mukaan tukea Ukrainalle arvioidaan ”yhdessä Puolustusvoimien kanssa, Suomen omaa puolustuskykyä heikentämättä”.

Myös presidentti Sauli Niinistö on korostanut, että jos taistelupanssarivaunujen luovuttamiseen päädytään, ”Suomen anti ei siten määrällisesti voi olla kovin lukuisa”.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) on aiemmin sanonut, että Suomi voisi luovuttaa joitakin Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainalle, jos avusta syntyy laajempi, eurooppalainen päätös.