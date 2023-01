Opetus- ja kulttuurialalla avoimia työtehtäviä oli viime vuonna noin 27 500, joista 11 000 varhaiskasvatuksen puolella. Kuitenkin varhaiskasvatuksen tehtäviin oli viime vuonna keskimäärin vain neljä hakijaa.

Julkisen sektorin terveydenhuoltoalan avoimiin työpaikkoihin oli viime vuonna keskimäärin vain 2,5 hakijaa. Kilpailu vähäisistä hakijoista on siten kovaa, kertoo julkisten työnantajien rekrytointipalvelu Kuntarekry tiedotteessa.

Terveydenhuoltoalan avoimia työpaikkoja oli Kuntarekryssä viime vuonna 31 000 eli lähes kolmannes enemmän kuin toissa vuonna.

Opetus- ja kulttuurialalla avoimia työtehtäviä oli viime vuonna noin 27 500, joista peräti 11 000 oli varhaiskasvatuksen puolella. Kuitenkin varhaiskasvatuksen tehtäviin oli viime vuonna keskimäärin vain neljä hakijaa.

Kaiken kaikkiaan Kuntarekryssä julkaistiin viime vuonna yli 100 000 avointa työpaikkaa eli yli 20 000 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2021. Kasvua avoimissa työpaikoissa oli lähes 24 prosenttia. Hakemuksia näihin jätettiin kuitenkin vain neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kuntarekryn mukaan tulevien vuosien kohtalonkysymys on, miten hyvin saadaan osaajia erilaisiin tehtäviin. Julkisella sektorilla on tulevina vuosina eläköitymässä suuri määrä työntekijöitä. Lisäksi väestö on ikääntymässä, jolloin paine löytää tietyille sektoreille yhä enemmän tekijöitä kasvaa.