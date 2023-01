Oppositiopuolue perussuomalaisia äänestäisi nyt 19,1 prosenttia suomalaisista, selviää HS:n kannatusmittauksesta.

Perussuomalaisten puheenjohtajana on kesästä 2021 lähtien toiminut Riikka Purra.

Perussuomalaiset on noussut Sdp:n ohi Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi, selviää HS:n tuoreesta puoluekannatusmittauksesta.

Perussuomalaisia äänestäisi kyselyn mukaan 19,1 prosenttia kansasta, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus on noussut tasaisesti heinäkuusta lähtien joka mittauksessa. Joulukuussa perussuomalaisten kannatus oli 17,9 prosenttia, eli kasvua on 1,2 prosenttiyksikköä.

Pääministeripuolue Sdp:n kannatus puolestaan on laskenut ja on tällä hetkellä 18,5 prosenttia.

Perussuomalaiset nousi Sdp:n ohi myös Ylen kannatusmittauksessa tammikuun alussa.

Kokoomus jatkaa maan suosituimpana puolueena. Sitä äänestäisi HS:n mittauksen mukaan 22,8 prosenttia kansasta.

Kokoomuksen ero muihin on edelleen selvä, mutta sen kannatus laski jo toista kertaa peräkkäin 0,7 prosenttiyksikköä. Viimeksi kokoomuksen kannatus on ollut tätä heikompaa maaliskuussa 2022, jolloin se oli 22,5 prosenttia.

Keskustan 9,8 prosentin kannatusluku on puolueelle jälleen mittaushistorian alhaisin. Joulukuusta se on laskenut 0,1 prosenttiyksikköä.

Viidenneksi suosituimman vihreiden kannatus on laskenut 9,2 prosenttiin. Vasemmistoliiton, Rkp:n, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin kannatukset pysyttelivät lähellä niiden viimeaikaisia kannatuksia.

Perussuomalaisten täytyy tehdä erityisen paljon töitä saadakseen kannattajansa vaaleissa liikkeelle, sanoo tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar Publicista.

Nurmelan mukaan perussuomalaisilla on muita enemmän sellaisia kannattajia, jotka eivät omien vastaustensa mukaan äänestäneet kuntavaaleissa vuonna 2021. Äänestämättä jättäneiden houkuttelu uurnille on vaikeampaa kuin heidän, joilla äänestäminen on tapa.

”Se, kuinka hyvin mobilisaatio onnistuu, on hyvin ratkaisevaa”, Nurmela sanoo.

Kokoomuksen kannatuslaskun Nurmela uskoo johtuvan siitä, että usein kannatusmittausten johtajan etumatka on kaventunut vaalien lähestyessä.

”Siihen ei välttämättä liity sen kummempaa dramatiikkaa, vaan se on tyypillinen ilmiö, kun vaalit lähestyvät.”

Eduskuntavaalien lähestyessä ja kampanjoinnin käynnistyttyä on luonnollista, että mittauksissa alkaa näkyä liikehdintää, sanoo Nurmela. Eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta.

”Pyhät ovat nyt takanapäin, ja vaalit alkavat olla jo yllättävän lähellä edessä.”

Ennen vaaleja puolueiden kannatuksissa voidaan Nurmelan mukaan nähdä vielä useidenkin prosenttiyksiköiden muutoksia.

”Mitä lähempänä ollaan vaaleja, sitä helpommin pienestäkin asiasta voi tulla hyvin poliittinen kiistakysymys. Sellaiset asiat voivat heilautella kannatusta.”

Nurmela muistuttaa perussuomalaisten niin sanotuista jytkyistä takavuosina ja toteaa, että muutoksia voidaan nähdä vielä ihan loppumetreilläkin.

”Kaikkien puolueiden kannattaa yrittää loppuun asti, sillä loppuvaiheessa yritetään vaikuttaa liikkuviin äänestäjiin.”