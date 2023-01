Yli miljardin lisäbudjetista lohkaisee jättimäisiksi paisuneet korkomenot. ”Se ei vie liikkumavaraa poliittisesta pöydästä, mutta on meille lisävelkaa tässä hetkessä”, sanoo VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä STT:lle.

Valtiovarainministeriö (VM) esittää noin 1,7 miljardin euron lisäbudjettia. Suurimman osan siitä lohkaisevat valtionvelan 1,073 miljardin euron korkomenot, jotka ovat kehyksen ulkopuolista menoa. Hyvinvointialueiden rahoitus jäi VM:n ehdotuksessa auki, koska poliittiset neuvottelut jatkuvat vielä.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikön Mika Niemelän mukaan kehyksissä on neuvotteluihin liikkumavaraa noin 250 miljoonaa euroa, mutta neuvoteltavana on vielä muutakin kuin hyvinvointialueiden lisärahat muun muassa hoitojonojen purkuun.

VM:n ehdotuksessa on mukana kotitalouksille kaavailtu 400 miljoonan euron sähkön kertahyvitys, mutta sekään ei sisälly menokehyksiin, koska sen on katsottu kuuluvan poikkeuslausekkeen piiriin. Lisäksi puolustusministeriölle on osoitettu reilun sadan miljoonan euron valtuus, jolla voidaan korvata Ukrainalle luovutettua kalustoa.

”Tämä on kaiken kaikkiaan vielä kriisiajan lisäbudjetti”, Niemelä luonnehtii STT:lle.

Hän toivoo, että tämän hallituskauden aikana ei tule enää tarvetta lisätalousarvioille.

Aiemman arvion mukaan kehysten sisällä on jakovaraa 375 miljoonaa. Tästä 121 miljoonaa euroa on VM:n ehdotuksessa osoitettu maatalouden lannoite- ja sähkötukeen, jolloin muuhun, siis esimerkiksi hyvinvointialueille, jää vielä noin 250 miljoonaa.

Niemelän mukaan jakovaraa on tullut tästäkin hiukan lisää, koska joissakin momenteissa menoarviota on tarkennettu alaspäin. Sillä katetaan muita tarpeita noin 70–80 miljoonan euron edestä. Yksi iso kokonaisuus ovat budjettilait, joita eduskunta ei ehtinyt käsitellä vielä varsinaisen budjetin yhteydessä.

VM:n ehdotuksessa on osoitettu myös muun muassa kuusi miljoonaa euroa lisärahoitusta nuorisorikollisuuden ehkäisyyn. Ministeriöiden ehdotus nuorisorikollisuuteen oli 49 miljoonaa euroa.

Joulukuussa korkomenojen arvioitiin kasvavan korkojen nousun takia 900 miljoonaa euroa aiemmin arvioidusta, mutta summa on tarkentunut ylöspäin viimeisten alijäämälukujen ja Valtiokonttorin päivitetyn ennusteen mukaan.

Korkomenot ovat kehyksen ulkopuolista menoa, eivätkä ne vie liikkumavaraa poliittisesta pöydästä.

”Se on meille kuitenkin lisävelkaa tässä hetkessä. Kaikkiaan korkomenot nousevat noin 2,5 miljardiin euroon kuluvana vuonna”, Niemelä sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt hyvinvointialueiden lisärahan tarpeeksi 700 miljoonaa euroa. STT:n tietojen mukaan neuvotteluissa on liikuttu 200–700 miljoonan euron haarukassa. Muun muassa hoitojonojen purkuun kaavaillusta lisärahoituksesta neuvottelevat tällä hetkellä talouspoliittiset erityisavustajat.

Hallitus neuvottelee lisäbudjetista 25. tammikuuta, ja budjetti on määrä antaa 26. tammikuuta.