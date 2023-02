”Suomella ei ole suhteita, eikä tule ennen kuin sota loppuu”, sanoo Liike Nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo Venäjästä HS:n haastattelussa. Haastattelemme kaikki eduskuntaan viime vaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajat eduskuntavaalien alla.

Yhteistyö venäläisten kanssa oli virhe, eikä jääkiekkojoukkue Jokereita olisi pitänyt viedä venäläiseen KHL-liigaan, sanoo Harry ”Hjallis” Harkimo.

”Lähdin yhteistyöhön ennen Krimin valloitusta ja Ukrainan sotaa. Jälkeenpäin katsoen se oli virhe, mutta silloin en ajatellut niin. Kaikki yrityksethän tekivät yhteistyötä venäläisten kanssa”, hän sanoo HS:n haastattelussa.

”Nyt on helppo sanoa, että se oli virhe, mutta jälkiviisaus on aina helppoa.”

Harkimo myi vuonna 2013 Hartwall-areenan (nykyään Helsinki-halli) venäläis-suomalaisille liikemiehille Gennadi Timtšenkolle ja Roman Rotenbergille. Hänen Hjallis Promotion -yrityksensä oma pääoma nousi tilikauden päätteeksi alle miljoonasta lähes 13 miljoonaan euroon.

Samana vuonna Harkimo ilmoitti, että hänen omistamansa Jokerit siirtyy pelaamaan KHL-liigaan, jota pidettiin osana Venäjän pehmeän vaikutusvallan käyttöä.

Venäjä valtasi Ukrainalta Krimin niemimaan vuonna 2014 ja aloitti laajan hyökkäyssodan viime helmikuussa.

Miten Harkimon bisnekset liittyvät vaaleihin?

Liike Nytillä on eduskunnassa vain yksi kansanedustaja, Harkimo itse, mutta odotukset huhtikuun vaaleissa ovat suuret: Harkimon mukaan tavoitteena on vähintään kymmenen kansanedustajaa.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen suomalaisten poliitikkojen suhteet Venäjään ovat nousseet uuteen tarkasteluun. Sodalle ei loppua näy. Seuraavakin eduskunta ja hallitus joutuvat pohtimaan, miten Venäjään ja Ukrainaan suhtaudutaan.

”Suomella ei ole suhteita, eikä tule ennen kuin sota loppuu”, Harkimo sanoo nyt Venäjästä. Hän sanoo, ettei ole itse tavannut entisiä venäläisiä yhteistyökumppaneitaan viiteen vuoteen.

"Me voidaan tehdä asioita talouskasvun eteen, mutta ei me voida siihen perustaa."

Liike Nytin tavoitteita ovat muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, irtisanomisen helpottaminen, nykyistä valikoivampi maahanmuutto, verohelpotukset investoiville yrityksille ja kansallisten intressien korostaminen nykyistä vahvemmin EU-politiikassa.

Puolue haluaa vähentää velkaantumista vähintään miljardilla eurolla vuosittain.

Harkimo syyttää muita puolueita sen mielikuvan kaupittelusta, että velka voitaisiin taittaa pelkästään talouden ja työllisyyden kasvulla.

”Tiedän, että on tulossa taantuma. Me voidaan tehdä asioita talouskasvun eteen, mutta ei me voida siihen perustaa.”

Liike Nyt tarjoaa vuotuisia leikkauksia ja veronkorotuksia kolmen miljardin euron edestä.

Suurimmat sen ehdottamat leikkaukset kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyöhön, asumistukeen ja yritystukiin. Muun kuin laina- ja investointimuotoisen kehitysyhteistyön puolue lopettaisi lähes kokonaan.

Liike Nyt leikkaisi myös Yleisradion rahoituksesta 150 miljoonaa euroa eli neljänneksen. Harkimon mielestä yksi kokonainen kanava joutaisi mennä.

Lisäksi puolue haluaa korottaa sokeri-, tupakka- ja alkoholiveroja. Ansiotuloverotuksen se pitäisi ennallaan.

Lisärahoja Liike Nyt ehdottaa koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Peruskouluun annettaisiin 200 miljoonaa, jolla pitäisi Harkimon mukaan pienentää ryhmäkokoja palkkaamalla lisää opettajia ja avustajia.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon Liike Nyt lisäisi 800 miljoonaa euroa. Sillä palkattaisiin lisää työntekijöitä ja lyhennettäisiin hoitojonoja.

Liike Nytin nousu Suomen puoluekentälle alkoi vuonna 2018, jolloin kokoomuksen kansanedustajana toiminut Harkimo erosi puolueesta ja ilmoitti perustavansa uuden poliittisen liikkeen. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen Liike Nyt rekisteröitiin puolueeksi.

Kuntavaaleissa puolue sai 49 edustajaa ja aluevaaleissa 20 edustajaa. Tämän vuoksi Harkimo uskoo, että huhtikuun eduskuntavaaleissa kannatus on mahdollista moninkertaistaa nykyiseen verrattuna.

"Kaikki haluavat vaalia vain omia etujaan."

Liike Nyt haluaa olla vaihtoehto vanhoille puolueille.

Mikä sen lopulta erottaa niistä?

Ideologian puute, sanoo Harkimo. Liike Nyt ei perustu mihinkään aatteeseen, vaan Harkimon mukaan ottaa ”asiat asioina”.

Hän syyttää vanhoja puolueita siitä, että kokoomus on naimisissa Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa, Sdp ay-liikkeen kanssa ja keskusta MTK:n kanssa. Tämä jähmettää politiikan.

”Kaikki haluavat vaalia vain omia etujaan”, hän sanoo. Harkimon mukaan Liike Nyt pystyy tekemään riippumatonta politiikkaa, sillä se ei kuuntele lobbaajia.

Mutta onko se riippumaton Harkimosta?

Liike Nyt on polkaistu pystyyn paljolti Harkimon rahoilla. Puolueella on Harkimon yritykseltä 830 000 euron laina. Harkimo on selittänyt tätä sillä, että liike ei olisi saanut pankista lainaa.

Lue lisää: ”Lievästi erikoinen järjestely” – Liike Nyt on pahasti velkaantunut Hjallis Harkimon yhtiölle

Lahjoituksena näin suuri summa yhdeltä henkilöltä olisi laiton. Poikkeuksellinen järjestely on herättänyt epäilyksen, onko puolueen koko pystyssä pysyminen tosiasiassa vain Harkimon käsissä. Hän päättää laina-ajan pidentämisestä.

Harkimo kiistää epäilyt. Hänen mukaansa lainassa oli kyse vain ”alkustartista” Liike Nytille. Uusia lainoja hän ei ole antanut eikä aio antaa. Vaalibudjetti kerätään yksittäisiltä tukijoilta.

Voisiko Liike Nyt vaihtaa puheenjohtajaa?

”Voi tietysti”, Harkimo sanoo. Hänet valittiin viime vuonna kahden vuoden jatkokaudelle puheenjohtajana.

”En ole varma, jatkanko sen jälkeen. En minä nyt ilmoita, että en jatka, mutta olen kuitenkin 69-vuotias. Minähän olen ollut eläkeiässä jo pitkään.”