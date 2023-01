Lakiuudistus poistaisi vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, että pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai torstaiaamuna valmiiksi mietintönsä translaista. Seuraavaksi laki etenee eduskunnan äänestykseen.

Jos eduskunnan enemmistö äänestää uudistuksen puolesta, muuttuu transihmisten elämässä moni asia.

Laki erottaisi toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin. Jos laki tulee voimaan, perustuisi jatkossa hakemus sukupuolen vahvistamisesta henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut lääkärin lausuntoa.

Toinen merkittävä muutos on, että lakiuudistus poistaisi vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut, että ihminen on pystynyt osoittamaan, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön.

Euroopan komission mukaan Suomen käytäntö rikkoo perusoikeuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi vuonna 2017, että pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii pakkosterilointia.

Lakiuudistus mahdollistaisi myös vanhemmuusnimikkeiden muuttamisen. Esityksen mukaan henkilön vanhemmuusnimike voitaisiin muuttaa väestötietojärjestelmään vastaamaan vahvistetun sukupuolen mukaista nimikettä. Esimerkiksi lapsen synnyttäneen ihmisen äiti-nimike voitaisiin muuttaa isäksi, jos henkilö korjaa sukupuoltaan.

Lakiuudistuksen jälkeenkin sukupuolen juridinen korjaaminen on mahdollista vain täysi-ikäisille. Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet, että mahdollisuus ulotettaisiin myös alaikäisiin.

Sote-valiokunta päätyi mietinnössään tekemään muutoksia hallituksen esitykseen. Mietintö ei toistaiseksi ole julkinen, mutta valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kertoi tehdyistä muutoksista toimittajille eduskunnassa torstaina.

Lohen mukaan esitykseen lisättiin pykälä, jonka mukaan sukupuolen voi korjata väestötietojärjestelmään korkeintaan vuoden välein, ellei henkilöllä ole erityisiä perusteita, jonka takia hänen pitää tehdä muutos vuoden sisällä toiseen kertaan.

Tämä pykälämuutos tehtiin kokoomuksen vaatimuksesta. Kokoomuksen Mia Laiho on kertonut aiemmin, että kokoomus halusi aikarajan, jotta lain avulla ei voisi häivyttää henkilöllisyyttä, ja näin helpottaa esimerkiksi petosten tekemistä.

Lohi kertoi, että mietintöön tehtiin myös kaksi lausumaa. Toinen lausuma koskee Lohen mukaan alaikäisiä ihmisiä ja toinen koskee urheilua. Urheilua koskevassa lausumassa otetaan Lohen mukaan kantaa siihen, että translain vaikutuksia kilpaurheiluun täytyy seurata ja urheilujärjestöjä täytyy tukea muutoksessa, jotta ”reilut pelisäännöt toteutuvat”.

Alaikäisiä koskeva lausuma puolestaan koskee Lohen mukaan sitä, että valtioneuvoston tulee arvioida ja valmistella tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseen.

Lohen mukaan keskustalle translaki on omantunnon kysymys. Valiokunnassa kaikki kolme keskustalaista äänestivät lain hylkäämisen puolesta. Lohen mukaan ratkaisevassa äänestyksessä eduskunnan täysistunnossa osa keskustalaisista äänestää lain puolesta.

Kokoomus ei ole vielä kertonut, tekeekö se ryhmäpäätöksen translaista äänestämiseksi. Odotettavissa on, että myös kokoomuksessa on edustajia, joille lain puolesta äänestäminen olisi vaikeaa.

Lain odotetaan joka tapauksessa menevän salissa läpi, jos osa keskustalaisista ja kokoomuslaisista äänestää sen puolesta. Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp tarvitsevat tuekseen vähintään 14 ääntä, jotta laki menee läpi.

Valiokunnassa kaikki kokoomuslaiset kannattivat lakimuutosta. Kokoomus on linjannut myös puoluekokouksessaan, että puolue kannattaa lisääntymiskyvyttömyyden poistoa ja sitä, että sukupuolen juridinen korjaaminen perustuu henkilön omaan arvioon.