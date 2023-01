Marin odotti, ettei keskustan eduskuntaryhmä hyväksy translakia valiokunnassa vastustaneiden kolmen edustajansa toimintaa. Keskustajohto kuitenkin sanoi, ettei edustajille tule seurauksia.

Keskustan kansanedustajien toiminta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa translakia käsiteltäessä ei ollut hallituksen yhteisten sääntöjen mukaista, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd).

Hän puhui torstaina eduskunnassa toimittajille sen jälkeen, kun hallituspuolue keskustan edustajat olivat äänestäneet valiokunnassa hallituksen translakiesitystä vastaan yhdessä oppositiopuolue perussuomalaisten edustajien kanssa.

Joulukuussa Marin sanoi, että hallitus kaatuu, jos keskustalaiset vielä kerran jättävät puolustamatta hallituksen yhteisiä esityksiä. Viime vuonna keskusta lipesi hallituksen riveistä luonnonsuojelulakia koskevissa äänestyksissä, mikä on poikkeuksellista.

Marin sanoi odottavansa nyt, miten keskustan eduskuntaryhmä käsittelee kansanedustajiensa toimintaa. Hän aikoo myös keskustella keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa.

”Olettaisin, että tällaista ei [keskustan] eduskuntaryhmä voi hyväksyä. Eduskuntaryhmä on itsekin käsitellyt sitä, että he ovat hallituksen ja sen pelisääntöjen takana”, Marin sanoi.

Vähän tämän jälkeen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli kuitenkin sanoi toimittajille, että hallituksen esitystä translaista vastaan äänestäneille keskustan kansanedustajille ei seuraa kuritoimenpiteitä.

”Tämänkaltaiset asiat ovat perinteisesti olleet keskustan eduskuntaryhmässä niin sanottuja omantunnonkysymyksiä. Edustajat voivat muodostaa näkemyksensä oman vakaumuksena pohjalta ja toimia eduskunnassa sen mukaisesti”, hän sanoi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai torstaina valmiiksi mietintönsä translain uudistuksesta. Se etenee seuraavaksi eduskunnan täysistunnon äänestettäväksi.

Laki erottaisi toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin. Jos laki tulee voimaan, hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut lääkärin lausuntoa.

Toinen merkittävä muutos on, että lakiuudistus poistaisi vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä.

Hallitus on sopinut translain uudistamisesta alun perin hallitusohjelmassaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset katsoivat, että lakiesitys ei noudata hallitusohjelman kirjausta, selitti keskustaa edustava valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi torstaina.

Hallituspuolueiden kesken on ollut yhteisymmärrys siitä, että translaki katsotaan omantunnonkysymykseksi. Kun Marin joulukuussa vaati keskustaa pitämään yhdessä sovitusta kiinni hallituksen kaatumisen uhalla, hän totesi translain olevan poikkeus.

Torstaina hän kuitenkin korosti, että tämä yhteisymmärrys koski äänestystä eduskunnan täysistunnossa. Valiokuntakäsittely on eri asia.

”Olemme tienneet, että keskustassa on yksittäisiä kansanedustajia, jotka eivät voi olla tämän lakiesityksen takana. Tämä on todettu yhdessä, se on ollut minun tiedossani, mutta valiokuntatyöhön tämän ei olisi pitänyt vaikuttaa”, hän sanoi.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson piti keskustan toimintaa valiokunnassa hallituksen pelisääntöjen rikkomisena.

Keskustan puheenjohtaja Saarikko oli kuitenkin eri mieltä.

”On vaikea nähdä tilannetta, jossa tämänkaltaisessa kysymyksessä, johon on sovittu omantunnon edellytys, edustajan kanta muuttuisi valiokuntakäsittelyn ja suuren salin välillä”, Saarikko sanoi keskustan ryhmäkokoukseen mennessään.

HS:n tietojen mukaan muissa puolueissa toivottiin, että keskustan edustajat olisivat mieluummin vaikka olleet poissa käsittelystä kuin äänestäneet vastaan.

Lohen, Aittakummun ja Mattilan päätä yrittivät kääntää sekä hallituskumppanit että tiettävästi puheenjohtaja Saarikko ja ryhmänjohtaja Kalli, mutta kukaan ei siinä onnistunut.