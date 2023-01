Pääministeri katsoi keskustan jälleen rikkoneen hallituksen pelisääntöjä, muttei toteuttanut joulukuussa antamaansa ”viimeistä varoitusta”, kirjoittaa politiikan toimittaja Teemu Muhonen analyysissaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei torstaina kaatanut hallitustaan, vaikka katsoi hallituskumppani keskustan jälleen rikkoneen hallituksen yhteisiä pelisääntöjä.

Marin sanoi joulukuussa luonnonsuojelulakia koskeneen kiistan yhteydessä, että kaataisi hallituksensa seuraavaan hallituskumppanin irtiottoon. Kaikki keskustan kolme edustajaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa äänestivät torstaina hallituksen translakiesityksen kaatamiseksi.

Marinin mukaan hallituksessa oli sovittu, että yksittäiset kansanedustaja voivat äänestää translain uudistusta vastaan eduskunnan täysistunnossa. Sopimus ei kuitenkaan koskenut valiokuntatyöskentelyä, pääministeri sanoi.

Viimeistään tällä lausunnolla hän saattoi itsensä tilanteeseen, jossa hänen olisi joko kaadettava hallituksensa tai syötävä sanansa.

Ensin Marin yritti heittää pallon keskustalle. Hän peräänkuulutti keskustan eduskuntaryhmältä toimia, eli käytännössä seuraamuksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan kolmelle jäsenelle.

Se ei toiminut. Keskustan johto ilmoitti miltei välittömästi, ettei puolue heidän mielestään ole rikkonut hallituksen pelisääntöjä eikä eduskuntaryhmältä tule edustajille mitään seuraamuksia.

Lue lisää: Näin keskusta vastaa Marinin syytökseen sääntöjen rikkomisesta

Eduskunnan kyselytuntiin mennessä pääministerin kanta olikin jo pehmentynyt.

”Kyllä me tulemme hallituksessa tätä asiaa yhdessä käsittelemään. Tärkeää on kuitenkin se, että saliin tämä esitys [translaista] on saatu ja sali pääsee siitä äänestämään”, Marin sanoi.

Hän viittasi siihen, että keskustalaisten vastustuksesta huolimatta valiokunnan enemmistö päätti edistää hallituksen esitystä pienin muutoksin. Keskustan irtiotto ei ainakaan vielä kaatanut translain uudistusta.

Pääministeri päätyi siis syömään sanansa. Hallituksen kaatamisen tai keskustan sisäisten rangaistusten sijaan edessä on jälleen yksi hallituksen pelisääntökeskustelu.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Sdp:n eduskuntaryhmän kokouksessa torstaina kyllä pohdittiin mahdollisuutta hallituksen kaatamiseen. Pääministeripuolueessa koetaan, ettei keskustan eduskuntaryhmä ole puheenjohtaja Annika Saarikon tai ryhmänjohtaja Eeva Kallin hallinnassa.

Keskustan toiminta puolestaan voi näyttää kiusalliselta pääministerille, sillä hän ei pysty pitämään hallituksensa rivejä suorassa. Siksi houkutus näyttää keskustalle ovea on Sdp:ssä kasvanut.

” HS:n tietojen mukaan Sdp:n eduskuntaryhmän kokouksessa pohdittiin mahdollisuutta hallituksen kaatamiseen.

Toisessa vaakakupissa painaa esimerkiksi se, ymmärtäisivätkö äänestäjät lainkaan hallituksen kaatamista jonkin läpi menneen esityksen valiokuntakäsittelyn yksityiskohtiin.

Lisäksi hallituksella on yhä viikkoja aikaa jakaa rahaa ennen vaaleja. Esimerkiksi kotitalouksien sähkötuki jäisi toteutumatta, jos hallitus nyt kaatuisi.

”Hallituksessa on edessä tärkeitä kysymyksiä, kuten sähkötuet, joten haluamme omalta osaltamme keskittyä niiden asioiden hoitamiseen. Haluamme hoitaa tämän sähkötukiasian”, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Andersson perusteli lausunnollaan sitä, miksi keskusta voi hänen mielestään jatkaa hallituksessa pelisääntöjen toistuvasta rikkomisesta huolimatta.

Lue lisää: Li Andersson: Keskusta voi jatkaa hallituksessa

Niinpä torstaina nähtiin jälleen yksi pikkiriikkinen hallituskriisi, joka laantui yhtä nopeasti kuin nousikin.

Keskustalaisille ei ole ongelma ajaa pääministeriä kiusallisiin tilanteisiin. He luottavat siihen, ettei Marin kuitenkaan kaada hallitustaan.

Ja jos kaataisi, monet keskustalaiset ottaisivat siitä ilolla kunnian vaaliteltoilla.