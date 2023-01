Haavisto kertoi HS:lle puhelusta USA:n Blinkenin kanssa – ”Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on tärkeä monille kongressin jäsenille”

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken puhui torstaina Suomen ja Ruotsin ulkoministerien Pekka Haaviston ja Tobias Billströmin kanssa muun muassa maiden Nato-jäsenyyksistä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) keskusteli torstaina Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa puhelimessa muun muassa Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin etenemisestä. Turkki ja Unkari ovat ainoat Nato-maat, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä.

Blinken keskusteli asiasta torstaina puhelimitse myös Ruotsin ulkoministerin Tobias Billströmin kanssa.

”Blinken kertoi Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun vierailusta Yhdysvalloissa sekä Yhdysvaltain ajatuksista Turkille suunnatusta kaupallisesta paketista ja sen kongressikäsittelystä. Blinkenin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys sekä Turkin ratifiointi on tärkeä monille kongressin jäsenille, ja se nousee varmasti vahvasti esille kongressikäsittelyssä”, Haavisto sanoo HS:lle.

Haavisto ja Blinken keskustelivat myös perjantaina alkavasta Yhdysvaltojen johtamasta aseaputapaamisesta Ramsteinin sotilastukikohdassa sekä erilaisista Ukrainalle suunnatuista aseellisista apumuodoista.

Haavisto kertoi Blinkenille Suomen perjantaina julkaisemasta 12. paketista ja sen sisällöstä.

”Blinken oli kovin kiitollinen siitä, että Suomi jatkaa avun antamista Ukrainalle”, Haavisto sanoo.

Ulkoministerit kävivät läpi myös Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen mahdollista lähettämistä Ukrainaan sekä Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan oikeudellista vastuuta.

”Esillä oli Zelenskyin rauhansuunnitelma sekä ajatus mahdollisesta YK:ssa 24. helmikuuta järjestettävästä korkean tason kokouksesta. Nämä olivat keskustelun pääkysymykset”, kertoo Haavisto.

Haavisto vieraili Washingtonissa viimeksi joulukuussa, ja hän kertoi kiittäneensä Blinkeniä vierailusta vielä kertaalleen. Haavisto kertoi Blinkenille myös Suomen ja Turkin suorasta yhteydenpidosta sekä Suomen vaikutelmista kolmikantaryhmän työstä.

”Keskustelu oli hyvä päivitys asioista. Totesimme, että linja pidetään auki. Jos mistä tahansa suunnasta kuuluu jotain, meillä on mahdollisuus palata nopeasti asiaan”, Haavisto sanoo.

Turkin ulkoministeri Çavuşoğlu vieraili kuluvalla viikolla Yhdysvalloissa. Haavisto kommentoi ennen vierailua, että korkean tason vierailulla voisi olla Suomen ja Ruotsin Nato-etenemisen kannalta ”ratkaiseva merkitys.”

Hän kertoo pitävänsä Çavuşoğlun vierailua yhä merkittävänä.

”Varmasti Turkillekin on indikoitu sitä, että Yhdysvaltojen kongressilla on vahvoja näkemyksiä Naton laajenemiseen. Uskon, että vierailu on ollut hyödyllinen”, Haavisto sanoo.