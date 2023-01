Eduskuntavaaleissa puolueiden puheenjohtajat ovat myös ehdokkaita pääministeriksi tai vähintään ministeriksi. HS julkaisee vaalien alla juttusarjan, jossa kuvaamme, millainen kukin puheenjohtaja on johtajana ja ihmisenä. Julkaisemme profiilit puheenjohtajien haastattelujen yhteydessä.

Yli kaksi vuotta keskustaa luotsannut Annika Saarikko on puheenjohtajista todennäköisesti sosiaalisin, sanovat HS:n haastattelemat lähteet.

Saarikko tunnetaan poliitikkona, joka bongailee sosiaalisesta mediasta ihmisten merkkitapahtumia. Kun Saarikko huomaa, että toinen poliitikko, avustaja, toimittaja tai kannattaja on esimerkiksi mennyt naimisiin tai saanut lapsen, hän soittaa tälle välittömästi onnittelut tai joskus jopa lähettää kortin.

Eduskuntatalolla hän kyselee aina, miten muiden kotona menee ja mitä kenenkin lapset ovat milloinkin tehneet, minkä jälkeen hän kertoo omista kokemuksistaan.

Hän antaa paljon lahjoja, joita myös itse mielellään vastaanottaa. Ministeriryhmässä ovat tulleet tutuksi esimerkiksi Saarikon leipomat leivät.

Tämä kirjoitus on osa sarjaa, jossa piirretään henkilökuva jokaisen viime vaaleissa eduskuntaan valitun puolueen puheenjohtajasta. Julkaisemme profiilit puheenjohtajista tehtyjen uutishaastatteluiden yhteydessä.

Saarikon haastattelun voi lukea tästä:

Lue lisää: Keskustan Saarikko ehdottaa jokaiselle automaattista yrittäjätunnusta

Saarikko, 39, on myös erittäin utelias ihminen, joka kyselee ihmisten tekemisiä myös muiden seurassa. Jotkut kuvailevat tätä toisella tavalla: Saarikko on juoruilija.

Saarikosta sanotaan, että hänen sosiaalisuutensa on aitoa eikä pelkästään osa suurta keskustan viestintästrategiaa. Sosiaalisuus ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta, vaan Saarikko jakaa mielellään puhelinnumeroaan ihmisille ja vastaa kaikkiin viesteihin, mikä vie puheenjohtajan aikaa.

Puheenjohtaja Mari Kiviniemi, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki ja tuore varapuheenjohtaja Anneli Saarikko nauttivat olostaan vuoden 2010 puoluekokouksessa.

Saarikon tuntevat kuvailevat häntä yhdeksi sukupolvensa lahjakkaimmista poliitikoista, jonka polku on ollut selvä jo kauan.

Valtiovarainministerinä nykyään työskentelevä Saarikko aloitti työnsä Eduskuntatalolla vuonna 2009 Paavo Väyrysen lehdistöavustajana ja jatkoi Liisa Hyssälän ja Juha Rehulan erityisavustajana.

Puolueensa puheenjohtajistoon Saarikko nousi 27-vuotiaana vuonna 2010. Puoluekokouksessa paikalla olleet sanovat, että tuntematon Saarikko hurmasi keskustaväen puheellaan.

Samana vuonna hän aloitti myös silloisen pääministerin Mari Kiviniemen erityisavustajana. Vuotta myöhemmin Saarikko nousi ensimmäisen kerran itse kansanedustajaksi yli 4 000 äänellä Varsinais-Suomesta.

Vuodet politiikassa myöhästyttivät opintoja: hän valmistui mediatutkimuksesta filosofian maisteriksi vuonna 2013.

Annika Saarikko nousi keskustan puheenjohtajaksi syyskuussa 2020. Taustalla väistynyt puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Saarikon suurin etu on hänen tasaisuutensa. Keskustalaiset sanovat, että Saarikko on joka päivä hyvä, eikä vain ajoittain todella hyvä ja ajoittain huonompi.

Aikaisemman puheenjohtajan Katri Kulmunin kaudella puoluetoimisto hikoili joskus ennen tenttejä, mutta Saarikon kohdalla huolta ei ole ollut.

Hän valmistautuu tentteihin huolellisesti eikä koskaan sano mitään vahingossa. Avustajakunta tarkistaa hänelle faktojen osalta esimerkit valmiiksi, minkä jälkeen Saarikko opettelee pääpointit eri aiheista.

Monet sanovatkin, että vaikka Saarikko voi vaikuttaa ”lempeältä ja mukavalta kotiäitihahmolta”, hän on ennen kaikkea hyvin älykäs ja päättäväinen poliitikko, joka välillä ”junttaa päätöksiä läpi”.

Tosin monet sanovat, että Saarikon kyky tehdä päätöksiä on hänen paras ominaisuutensa. Saarikko itsekin on todennut, että päätöksenteko vapauttaa.

HS:n haastattelussa Saarikko sanoi rakastavansa päätöksentekoa.

”Parasta päätöksentekijänä olemisessa on päätöksentekeminen”, hän tiivistää.

Hän mieltää itse itsensä keskustelevaksi ja innostuneeksi johtajaksi. ”Toivottavasti olen muista innostava. Tapoihini ei kuulu korottaa ääntä tai käskyttää, mutta kärsivällisyydelläni on myös rajansa.”

Aina asiat eivät kuitenkaan toimi. Keskustan viime ajat kannatuskyselyiden merkeissä ovat olleet murheellisia, ja Saarikko kokee asiasta stressiä. Kenttäväki on ollut pettynyt hallituksen ja myös keskustan harjoittamaan politiikkaan, mikä on aiheuttanut Saarikolle suurta päänvaivaa.

Annika Saarikon viestintätaitoja kehutaan keskustapiireissä. Ydinryhmä luottaa, että Saarikko ei mokaile, vaan on tasainen. Vuonna 2017 Saarikko ja Antti Kaikkonen kommentoivat soten valinnanvapausuudistusta.

Saarikko on käynyt kansanedustajien kanssa kehityskeskusteluja ja pyrkinyt itsekritiikkiin, mitä pidetään osaavan poliitikon merkkinä. Joidenkin lähteiden mukaan Saarikko on viime aikoina kokenut, että keskustan meno hallitukseen oli virhe, johon hän on osasyyllinen.

Stressi ei kuitenkaan näy Saarikosta päälle. Usein kaaostilanteissa Saarikko tekee jotain, mitä voi hallita. Hän saattaa suunnitella puolueen tilaisuuksia tai päivittää sosiaalista mediaansa.

Saarikon sanotaan myös nukkuvan erinomaisesti, mikä on usein lahjakkaan poliitikon ominaisuus. Aina muiden ihmisten ei tarvitse edes lähteä pois huoneesta, jos Saarikko ottaa tirsat.