Julkaisemme profiilit puheenjohtajien haastattelujen yhteydessä.

Eriskummallinen persoona.

Suurin piirtein näin voi tiivistää ydinsanoman, kun HS kyseli eri lähteiltä, millainen ihminen Liike Nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo, 69, on.

Jo se kertoo paljon, että Harkimo on imitaattoreiden suosikki. Harkimo on karismaattinen hahmo, jonka joku keksisi, ellei häntä jo olisi.

Hän tuli tunnetuksi ensiksi maailmanympäryspurjehtijana, sen jälkeen jääkiekkojoukkue Jokereiden pääomistajana ja Hartwall-areenan (nykyään Helsinki-halli) rakentajana. Jokereista hän luopui vuonna 2019.

Kolmosvisan Reijo Salminen (vasemmalla), ministeri Ilkka Kanerva (ruorissa), tennispelaaja Petra Thorén ja Hjallis Harkimo (oikealla) kuvattiin Harkimon purjeveneellä Aucklandin edustalla Uudessa-Seelannissa vuonna 1990.

Jääkiekkopiireissä ollaan edelleen vihaisia tavasta, jolla Harkimo vei Jokerit Venäjälle ja pois liigasta. Kaupanteko venäläisten kanssa on jättänyt sitkeän epäilyksen hänen toimiensa puhtaudesta.

Hän on ollut rakennusurakoitsija ja Diili-ohjelman juontaja aivan kuten Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump. Harkimo ei kuitenkaan ole Trump, vaikka osalle Harkimon tutuista hänen ailahtelevaisuutensa ja epätarkkuutensa ovat aiheuttaneet raivoa ja myötähäpeää.

Harkimon sanotaan oppineen jo kotonaan käyttäytymissäännöt, eikä hänellä ole tapana puhua rumasti ihmisistä julkisuudessa.

Harkimo on tehnyt koulukiusaamisen vastaista työtä. Hän on kertonut, että sekä häntä itseään että hänen kolmea poikaansa on koulukiusattu.

Jokerien Hjallis Harkimo (oikealla) ja Jussi Rapo sekä kiinalaisvirkailija Long Yuxiang (vasemmalla) kuvattiin Hartwall-areenan aitiossa vuonna 2018, kun Jokerit pelasi kiinalaista Kunlun Red Staria vastaan.

Harkimo jakaa ihmiset.

Joidenkin mielestä hän on itsekeskeinen, itsepäinen ja härski. Toisten mielestä taas antelias ja hauska.

Kaikkien mielestä Harkimolle tärkeintä elämässä on perhe ja perheen onni ja menestys.

Harkimoa kuvaillaan innostavaksi johtajaksi. Hän ei johda strategioilla tai visioilla vaan esimerkillä.

Harkimon kanssa työskennelleet sanovat, että hänellä hyvä vainu milloin mistäkin asiasta. Hän tekee päätöksiä intuitiivisesti ja nopeasti. Määrätietoisuutta hänessä riittää.

Harkimo ei tutki asioita eikä luota laskentataulukoihin päätöksissä. Hän yksinkertaistaa. Lainahakemuksen hän voi vaikka piirtää paperille muutamalla viivalla. Harkimon maailmassa jättihalli rakennetaan samalla periaatteella kuin nakkikioski.

Harkimoa kutsutaan hyväksi kuuntelijaksi, ainakin hetken. Erityisen hyvä hän on, jos asia kiinnostaa häntä, mutta todella huono, jos ei.

”Harkimolle on paras kyetä tiivistämään idea 15 sekunnissa”, sanoo yksi lähde. Harkimolle asiat ovat joko hyviä tai aivan turhia, sanovat useat.

Itse hän sanoo muuttuneensa johtajana paljon. HS:n haastattelussa hän arvioi olleensa aiemmin komentelevampi ja räiskyvämpi.

”Olen tullut siihen tulokseen, että on järkevää kuunnella. Siitä saa ideoita, ja päätösten läpivieminen on paljon helpompaa, jos ryhmä on saanut sanoa mielipiteensä ja on mukana.”

Hjallis Harkimo kuvattiin vuoden 2015 eduskuntavaalien valvojaisissa El Jefe -ravintolassa Helsingissä poikansa Joel Harkimon (keskellä) kanssa.

Diplomiekonomi Harkimo valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuonna 2015 kokoomuksen kansanedustajaksi. Hän erosi puolueesta vuonna 2018 ja perusti Liike Nytin.

Osa HS:n lähteistä miettii, miksi Harkimo ylipäätään on politiikassa, koska hän on kärsimätön eikä yhteiskunnan rakenteiden syväanalysointi ole hänen juttunsa.

Osa ajattelee, että Harkimolla on ainakin kova tarve näyttää ja olla julkisuudessa. Rahaa jo on, joten pitää saavuttaa vielä jotain muuta.

Toisten mielestä hän on politiikassa samasta syystä kuin lukuisat muutkin: hän haluaa tehdä Suomesta paremman paikan elää.

Hän haluaa jättää etenkin lapsilleen paremman Suomen, sanoo yksi lähde.

”Arvelen, että syvällä hänessä on jonkinlaista piilodemarisuutta. Luulen, että haluaa oikeasti hyvää heikossa asemassa oleville”, sanoo yksi Harkimon kanssa paljon toiminut.

Hjallis Harkimo puhui eduskunnan kyselytunnilla 19. tammikuuta.

Ilta-Sanomat haastatteli Harkimoa yhdessä hänen Hackmanien teollisuussukuun kuuluvan äitinsä Doris Harkimon kanssa. Äiti kertoo, kuinka hän jännitti, miten pojalle käy, kun tämä jäi kaksi kertaa luokalleen lukiossa.

”Hän meni juttelemaan rehtorin kanssa ja teki sopimuksen”, Doris Harkimo sanoi. ”Hjallis sanoi, että jos nämä numerot hyväksytään, niin lopetan tässä koulussa.”

Diili kuulemma onnistui.

”Ne olivat tyytyväisiä päästessään eroon hänestä”, äiti sanoi.