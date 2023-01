”Mitä tilastoista, mitä tosiasioista”, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kirjoittaa Twitterissä vastauksena Orpon puheisiin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ihmettelee kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon linjauksia työperäisestä maahanmuutosta HS:n haastattelussa lauantaina.

Orpo sanoo haastattelussa, että Suomi tarvitsee kymmeniätuhansia työperäisiä maahanmuuttajia vuosittain.

”Seuraavan hallituksen pitää aivan ensi töikseen saada kuntoon kansainvälinen rekrytointi. Se onnistuu, kunhan nykyistäkin laajemmin tunnustetaan, että Suomeen on pakko saada erittäin paljon työperäisiä maahanmuuttajia.”

Orpon mukaan ”työperäinen maahanmuutto on kansakunnan kannalta kohtalonkysymys.”

Orpo myös vaatii perus­suomalaisia kertomaan, mistä he leikkaisivat. ”En minä tiedä, mikä oikeasti on perussuomalaisten talouspoliittinen linja ja mihin uudistuksiin he ovat valmiita”, Orpo sanoo.

Purra reagoi Orpon puheeseen lyhyesti Twitterissä. Purra ei ole toistaiseksi vastannut HS:n soittopyyntöön.

”Tähän on tultu, kansallisessa kokoomuksessa. Mitä tilastoista, mitä tosiasioista. Kun on vain saatava”, Purra kirjoittaa.