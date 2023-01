Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei vaadi edes puolustusvoimille koskemattomuutta leikkauksilta. Hän kritisoi keskuspankkeja velkaantumisen juurisyyksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolissaan Suomen valtion varomattomasta velkaantumistahdista.

”Me olemme Suomessa tottuneet pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velkarahalla. Siitä osuudesta joudutaan nyt varmasti luopumaan. Meidän on opittava elämään sen mukaan, mitä me olemme oikeasti tuottaneet hyvää”, Niinistö sanoo Turun Sanomien haastattelussa lauantaina.

Niinistö ihmettelee, miksi Suomessa ei ole yleisesti havahduttu asian vakavuuteen ja talouden korjausliikkeen välttämättömyyteen.

Niinistö kritisoi haastattelussa keskuspankkeja ongelman juurisyyksi.

”Tähän velkaantumiseen on johtanut liiallinen rahan painaminen keskuspankkien taholta. Se on kasvattanut monet väärään talousajatteluun, jossa raha on ilmaista ja velka on vaaratonta”, Niinistö kritisoi.

Niinistö on monesti aikaisemminkin varoitellut velkaantumisesta ja siitä, että Euroopan keskuspankki on vuosia lisännyt rahaa talouteen ilman, että sillä on yhteyttä talouden kasvuun tai tuotantoon.

Niinistö ei vaadi haastattelussa edes puolustusvoimille koskemattomuutta leikkauksilta. Hänen mukaansa puolustusvoimissa, kuten kaikkialla muuallakin, pitää jatkossa tarkoin harkita omaa rahankäyttöä ja tärkeysjärjestystä.

”Puolustusvoimien menot ovat tosin tällä hetkellä aika pitkälle sidotut, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö tarkan talouden lainalaisuudet koske yhtä hyvin puolustusvoimia”, Niinistö sanoo.