Poliitikot kehuivat toisiaan HS:n Lasten vaalipaneelissa tiistaina.

Puoluejohtajat äityivät kehumaan toisiaan, kun HS järjesti tiistaina Lasten vaalipaneelin. Ystävänpäivän kunniaksi poliitikkoja pyydettiin kehumaan vierustovereitaan.

Tentissä nähtiin muun muassa, kuinka oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kehui Sdp:n puheenjohtajaa, pääministeri Sanna Marinia.

Purran mukaan ”meillä on hirvittävän hieno pääministeri”. Hänen mukaansa Suomen pääministerien esiintymiset maailmalla ovat joskus aiemmin voineet nolottaa, mutta Marinin kohdalla näin ei ole.

”Sanna kun menee siellä ja vaikuttaa ja edistää suomalaisten asiaa, siitä saa olla aina ylpeä”, Purra sanoi.

”Sen lisäksi se on tosi kova muija. Se ei selvästi hirveästi heilu, vaikka oppositio huutaa ja monet muutkin tahot välillä huutaa.”

Marin kiitti Purraa sanoista. Hän itse puolestaan sai kehua kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa. Marinin mielestä Orpo on mukava mies, joka kohtelee muita ihmisiä kunnioittaen.

Kehukierroksella vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kehui vihreiden Maria Ohisaloa muun muassa siitä, että Ohisalo tekee politiikkaa tunteella ja on empaattinen. Ohisalo sanoi, että Anderssonin sanat saivat hänet melkein liikuttumaan.

Ohisalon tehtävänä oli kehua Purraa. Hän iloitsi siitä, että Purra syö paljon kasvisruokaa, mikä on ympäristön kannalta tärkeää.

”Tietäisitpä kaikki minun muut vihreät paheeni, niitä riittää vaikka kuinka paljon”, Purra sanoi.

Anderssonia kehui Harry Harkimo (liik), joka sanoi arvostavansa määrätietoisia ihmisiä ja piti Anderssonia ”ihan mahtavana tyyppinä”.

”Jos Lille sanoo jotain vastaan, se jopa suuttuu siitä. Se uskoo niin paljon siihen omaan asiaansa”, Harkimo sanoi.

Orpon mukaan keskustan Petri Honkonen on fiksu, herrasmies ja maltillinen. Orpon mielestä Honkonen ei ”remua” asioista, vaan menee asiapitoisesti eteenpäin.

Honkosen mukaan Rkp:n Silja Borgarsdóttir Sandelin puolestaan tekee paljon töitä ja osaa hyvin asiat, joista puhuu.

Borgarsdóttir Sandelin kehui kristillisdemokraattien Sari Essayahia siitä, että hän on ollut huippu sekä urheilussa että politiikassa. Essayahin mukaan Harkimo taas on idearikas ja aikaansaava ihminen, joka on puhunut politiikassa vaikeistakin asioista ja pistänyt itsensä likoon.