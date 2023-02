Jos täysistunto hyväksyy uudistuksen äänestyksessään kello 14:n jälkeen, täysi-ikäinen voi korjata sukupuolensa oman hakemuksen perusteella ilman lääkärin lausuntoa.

Eduskunta päättää keskiviikkona iltapäivällä, meneekö translain uudistus läpi.

Jos täysistunto hyväksyy uudistuksen äänestyksessään kello 14:n jälkeen, täysi-ikäinen voi korjata sukupuolensa oman hakemuksen perusteella ilman lääkärin lausuntoa.

Uudistus erottaa toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin.

Toinen merkittävä muutos on, että lakiuudistus poistaisi vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut, että ihminen on pystynyt osoittamaan, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön.

Eduskunta äänestää asiasta kello 14 alkavassa täysistunnossaan. Näytämme sen suorassa lähetyksessä.

Lain odotetaan tulevan hyväksytyksi eduskunnassa, jos osa keskustalaisista ja kokoomuslaisista äänestää sen puolesta. Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp kannattavat sitä. Ne tarvitsevat tuekseen vähintään 14 ääntä, jotta laki menee läpi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kaikki kokoomuslaiset kannattivat lakimuutosta. Kokoomus on linjannut myös puoluekokouksessaan, että puolue kannattaa lisääntymiskyvyttömyyden poistoa ja sitä, että sukupuolen juridinen korjaaminen perustuu henkilön omaan arvioon.

Hallituksessa on sovittu, että vaikka translaissa on kyseessä hallituksen esitys, jota hallituspuolueet tavallisesti yhdessä puolustavat, yksittäiset kansanedustajat voivat äänestää sitä vastaan.

Ainakin osa keskustalaisista vastustaa esitystä. Keskustan eduskuntaryhmä on sopinut, että translaki on omantunnon kysymys, jossa edustajat voivat äänestää itse haluamallaan tavalla.