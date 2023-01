Katolinen Irlanti salli suku­puolen vahvistamisen omalla ilmoituksella jo 2015: Tätä siitä on seurannut

Irlanti otti vuonna 2015 käyttöön itsemäärittelyyn perustuvan sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön. Tilastojen mukaan viiden miljoonan asukkaan maassa 1 058 ihmistä vahvisti sukupuolensa ensimmäisen seitsemän vuoden aikana lain käyttöönoton jälkeen.

Noin seitsemän vuotta sitten irlantilaisesta Lilith Ferreyra-Carrollista tuli lain silmissä nainen. Muutaman viikon aikana Ferreyra-Carroll allekirjoitti nimenmuutosasiakirjan, täytti sukupuolenvahvistuslomakkeen ja korjasi sukupuolensa syntymätodistukseensa. Sen jälkeen hän saattoi muuttaa tietonsa passiinsa ja muihin virallisiin asiakirjoihin.

Vain joitakin kuukausia aiemmin, vuoden 2015 syyskuussa, Irlannista oli tullut maailman neljäs valtio, joka salli transihmisille sukupuolen juridisen vahvistamisen pelkällä omalla ilmoituksella, ilman esimerkiksi lääkärin tai psykiatrin arviota.

Nykyään jo 18 valtiota on ottanut käyttöön itsemäärittelyyn perustuvan sukupuolenvahvistuslainsäädännön. Myös Suomi saattaa pian kuulua samaan ryhmään, jos eduskunta hyväksyy translain uudistuksen keskiviikon äänestyksessään.

Irlannissa sukupuolenvahvistuslaki kattaa nykyisellään kaikki täysi-ikäiset. Toisin kuin Suomen translakiesityksessä, sukupuolen juridinen vahvistaminen on mahdollista myös 16–18-vuotiaille. Alaikäisille prosessi on kuitenkin mutkikas ja vaatii oikeuden päätöksen.

Ferreyra-Carroll oli aikuinen vahvistaessaan sukupuolensa ja piti sitä melko yksinkertaisena. Sittemmin Irlanti on helpottanut juridista prosessia entisestään: nykyään nimenmuutokseen ei vaadita sukupuolenvahvistuksen yhteydessä enää erillistä asiakirjaa.

”Juridinen vahvistaminen toi tietyn kontrollin ja itsenäisen toimijuuden tunteen”, Ferreyra-Carroll sanoo. Kun ulkonäön lisäksi myös etunimi viittasi naissukupuoleen, arjesta tuli helpompaa.

”Ei enää tarvinnut jännittää, näkeekö kaupan kassa nimeni pankkikortissa.”

Vuoden 2015 sukupuolenvahvistuslaki laajensi transihmisten oikeuksia Irlannissa yllättävän paljon, kun ottaa huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kehityksen katolilaisenemmistöisessä valtiossa. Homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnista oli kulunut parikymmentä vuotta, ja aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista oli mennyt läpi kansanäänestyksellä muutamaa kuukautta aiemmin.

Entinen senaattori Kevin Humphreys, joka toimi apulaisministerinä Irlannin sosiaaliministeriössä vuonna 2015 ja vastasi uudistuksesta, myönsi vuonna 2018 brittilehti The Guardianin haastattelussa, että esitys oli alun alkaen huomattavasti konservatiivisempi. Erityisesti 16–18-vuotiaiden mahdollisuus muuttaa sukupuolimerkintäänsä aiheutti joissakin lainsäätäjissä huolta.

Irlantilaiset poliitikot päättivät kuitenkin kuunnella transyhteisöä.

Keskustelujen jälkeen lopullinen lakiesitys toi transihmisille kansainvälisesti verrattuna varsin laajat oikeudet. Koska transihmisten oikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä pidettiin maailman mittakaavassa nopeasti kehittyvänä, lakiin kirjattiin, että sitä arvioitaisiin uudelleen myöhemmin.

Sukupuolenvahvistuslaki meni läpi Irlannin parlamentissa lopulta laajassa yhteisymmärryksessä, vaikka tasa-arvoisesta avioliittolainsäädännöstä oli käyty karvas kamppailu julkisuudessa. Taustalla saattoi olla sukupuolineutraalin avioliittolain menestys kansanäänestyksessä: sen puolesta äänesti 62 prosenttia irlantilaisista, mikä viesti valtavasta yhteiskunnallisen asenneilmapiirin muutoksesta.

Irlannin suurimman transjärjestön Transgender Equality Network Irelandin (Teni) toimitusjohtaja Tina Kolos Orban kertoo, että maassa on sittemmin vallinnut poliittinen yhteisymmärrys sen suhteen, että transsukupuoliset tarvitsevat tukea, itsemäärittelyoikeuden sekä mahdollisuuden toimia täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä.

”Useimmat ihmiset vaikuttavat suhtautuvan nykyään transasioihin ’elä ja anna toisten elää’ -periaatteella. Yllättävän moni, jonka kanssa olen puhunut, kannattaa myös translasten oikeutta itsemäärittelyyn, jos vanhemmat puoltavat sitä”, hän sanoo.

” ”Täällä jokainen tuntee jokaisen, joten jokainen tuntee myös jonkun seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan.”

Samaa antavat ymmärtää myös irlantilaispoliitikkojen sähköpostivastaukset sekä viimeaikaiset uutiset.

Viime viikkojen aikana muun muassa kansallismielisen Sinn Féin -puolueen puheenjohtaja Mary Lou McDonald sekä Fianna Fáil -konservatiivipuolueeseen kuuluva poliitikko Mary Butler ovat ilmaisseet julkisesti tukensa omille transsukupuolisille perheenjäsenilleen. Butler puhui voimakkaasti translasten puolesta ja kertoi olevansa ”valtavan ylpeä” omasta transpojastaan.

Ferreyra-Carroll, joka toimii Tenissä yhteisövastaavana, arvioi, että Irlannin poliittisessa keskustelussa näkyy kulttuurin vahva yhteisö- ja perhekeskeisyys.

”Täällä jokainen tuntee jokaisen, joten jokainen tuntee myös jonkun seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan.”

Vuonna 2018 julkaistiin Irlannin hallituksen nimittämän komitean uudelleenarviointi sukupuolenvahvistuslaista.

Raportti suositteli muun muassa, että lakiin lisättäisiin mahdollisuus tunnustautua muunsukupuoliseksi. Lisäksi komitea piti oleellisena, että alaikäisten mahdollisuutta vahvistaa sukupuolensa laajennettaisiin.

Esitetyt muutokset ovat sittemmin jääneet jumittamaan. Se turhauttaa Tenin koulutusvastaavaa Daire Dempseyä, joka määrittelee itsensä maskuliinisuuteen kallistuvaksi muunsukupuoliseksi. Dempsey vahvisti sukupuolensa mieheksi vuonna 2021, koska muunsukupuolista vaihtoehtoa ei ollut.

”Vuonna 2015 moni vaikutti ajattelevan, että jos lakiesitys saadaan läpi niin, että edes osa tärkeistä asioista saadaan mukaan, loput saadaan varmasti lisättyä myöhemmin”, hän sanoo. ”Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.”

Daire Dempsey vahvisti sukupuolensa mieheksi vuonna 2021, koska muunsukupuolista vaihtoehtoa ei ollut.

Tina Kolos Orbanin mukaan osasyy lakiesityksen junnaamiseen on koronapandemia, joka sekoitti tärkeysjärjestyksen.

Hän kuitenkin sanoo samalla, että parin viime vuoden aikana Irlannissa on alkanut kuulua myös kriittisiä ääniä transasioita kohtaan. Vaikutteita on hänen mukaansa rantautunut Britanniasta, jossa transsukupuolisuudesta on tullut poliittinen kiistakysymys. Brittihallitus esti muun muassa tammikuussa Skotlannin itsemäärittelyyn perustuvan sukupuolenvahvistuslakiesityksen etenemisen.

Fine Gael -puolueeseen kuuluva senaattori Regina Doherty, joka johti sukupuolenvahvistuslakiin kohdistuvaa uudelleenarviointikomiteaa vuonna 2018, varoitti kesällä puhuessaan Skotlannin parlamentissa, että lakiin kohdistuu Irlannissa ”hyvin pieni mutta kasvava” vastaliike. Dohertyn mukaan Irlannissa ei vuonna 2015 tai sen jälkeisinä vuosina ollut samankaltaista jakautuneisuutta kuin esimerkiksi Britanniassa tai Yhdysvalloissa.

”Jostain syystä näitä kiivaita väittelyitä käydään nyt.”

Orbanin mukaan jotkut Irlannissa ovat alkaneet viime vuosina väittää, että sukupuolenvahvistuslainsäädäntö helpottaisi rikosten tekemistä. Myös Suomessa translaista käydyissä keskusteluissa on noussut esiin huoli, että lakia voitaisiin käyttää esimerkiksi petoksiin.

”Irlannissa on ollut itsemäärittely käytössä jo seitsemän vuotta, eikä sen aikana ole raportoitu sukupuolenvahvistuslakiin kytkeytyviä petoksia tai muita rikoksia”, Orban sanoo. ”Sukupuolenvahvistus ei tee kenestäkään kokonaan uutta ihmistä eikä poista mahdollisia velkoja tai rikoshistoriaa.”

Suomen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui puheenjohtajansa Markus Lohen (vasemmalla) käsittelemään translakia 19. tammikuuta.

Toinen sekä Irlannissa ja Suomessa noussut huoli liittyy transurheiluun. Suomen sote-valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk) mukaan valiokunta nosti yhdeksi lausumakseen, että translain vaikutuksia kilpaurheiluun tulee seurata ja urheilujärjestöjä tukea muutoksessa, jotta ”reilut pelisäännöt toteutuvat”.

”Käytännössähän tässä puhutaan useimmiten transnaisten osallistumisesta naisten urheiluun”, Dempsey sanoo. Hän on perehtynyt työssään transurheiluun liittyviin kysymyksiin.

Asia on Dempseyn mukaan monimutkainen, koska transnaisten ja cisnaisten välisistä eroista on tuskin lainkaan tutkimustietoa.

Irlannissa urheilujärjestöt eivät Dempseyn mukaan ole saaneet valtiolta lähes lainkaan tukea muutokseen, mikä on johtanut siihen, että tietyt järjestöt ovat sulkeneet ovensa transnaisilta kokonaan. Vaikka ammattiurheilijoita on vain minimaalisen pieni osa väestöstä, ammattiurheilua koskevat huolet vaikuttavat harrastajatasolla.

”Tällä hetkellä ongelma on pikemminkin se, etteivät transihmiset pääse huolehtimaan terveydestään urheilemalla joko syrjinnän tai sen pelon takia.”

Tilastojen mukaan 1 058 ihmistä vahvisti Irlannissa sukupuolensa ensimmäisen seitsemän vuoden aikana lain käyttöönoton jälkeen eli syyskuun 2015 ja 2022 välillä. Irlannin väkiluku on runsaat viisi miljoonaa.

Ferreyra-Carroll huomauttaa, että Irlannin sukupuolenvahvistuslain taustalla oli korkeimman oikeuden lausunto, jonka mukaan Irlanti rikkoi transihmisten kohdalla Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määriteltyä oikeutta yksityisyyteen.

”Kyse on byrokraattisen prosessin helpottamisesta tietylle ihmisryhmälle tavalla, joka kunnioittaa sen yksityisyyttä ja antaa sille arvoa. Ei sen enemmästä eikä vähemmästä.”