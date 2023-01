Yhteiskunnan on sopeuduttava väestön kutistuessa, sanoo Riikka Purra – maahanmuutto ei ole ratkaisu

Maahanmuutossa meillä on eniten selvittelemistä muiden puolueiden kanssa, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra HS:n haastattelussa. Haastattelemme kaikki eduskuntaan viime vaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajat eduskuntavaalien alla.

Ilmastotoimista on otettu takapakkia jo nyt, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Perussuomalaiset haluaa vähentää ”merkittävästi” Suomeen muuttavien ulkomaalaisten määrää – myös niiden, jotka muuttavat työn perässä.

Tämä on puolueelle kynnyskysymys hallitukseen menolle, sanoo puheenjohtaja Riikka Purra HS:n haastattelussa.

Purran haastattelu on osa HS:n sarjaa, jossa tavataan puoluejohtajia eduskuntavaalien alla. Julkaisemme puheenjohtajista myös henkilökuvat.

Voit lukea Purran profiilin tästä:

”Tämä [maahanmuutto] on oleellista nostaa esille siksi, että siinä meillä on eniten selvittelemistä muiden puolueiden kanssa”, Purra sanoo.

Näin tosiaan on – muut suuret puolueet ovat puhuneet työperäisen maahanmuuton lisäämisestä.

Purra täsmentää, että hän puhuu nimenomaan ”sosiaaliturvaan nojaavasta” työperäisestä maahanmuutosta, ei esimerkiksi suuripalkkaisista asiantuntijoista.

Yksi työperäisen maahanmuuton lisäämistä vaatineista puolueista on kokoomus, jonka ”kylkeen” Purran sanojen mukaan ”perussuomalaisia on julkisuudessa ahkerasti soviteltu”.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon haastattelu julkaistiin HS:ssa viime viikonloppuna. Siinä Orpo sanoi, että Suomeen on ”pakko saada erittäin paljon työperäisiä maahanmuuttajia”.

Lue lisää: Petteri Orpo vaatii perus­suomalaisia kertomaan, mistä he leikkaisivat

Purra toivoo, että Suomen kokoomus ottaisi oppia ruotsalaisesta sisarpuolueestaan. Ruotsissa hallitus on muuttanut suuntaa paikallista kokoomuspuoluetta edustavan pääministerin Ulf Kristerssonin johdolla.

”Minkä takia oikeistopuolue Ruotsissa on päättänyt lisäregulaatiosta, miksi saatavuusharkinnasta luopumista pidetään huonona tekona, miksi esitetään tulorajoja maahanmuuttajille…”, hän luettelee.

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että ulkomailla olevan työntekijän hakiessa paikkaa Suomesta TE-toimisto selvittää, olisiko paikkaan tarjolla työntekijää Suomesta tai EU-alueelta. Kokoomus kannattaa siitä luopumista.

” ”Ei ole olemassa hopealuotia.”

Syntyvyys laski Suomessa viime vuonna ennätyksellisen alhaiseksi. Suomalaisia myös kuoli ennätyksellisen paljon, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot.

Julkisessa keskustelussa kannetaan huolta valtion velkaantumisesta. Ilmiöillä on kohtalonyhteys: vanheneva ja pienenevä väestö nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, eivätkä pienemmät työssäkäyvien ikäluokat pysty paikkaamaan kuilua.

Purran mielestä maahanmuutto ei ratkaise ongelmaa vaan pahentaa sitä. Perussuomalaisten tuore talouspoliittinen ohjelma kehottaa Suomea ottamaan mallia Japanista: Japani on valinnut tietoisen kansallisen strategian, jossa pyritään erityisesti uutta teknologiaa hyödyntämällä sopeuttamaan yhteiskunta nopeaan väestön ikääntymiseen.

Japanin suhtautuminen maahanmuuttoon on ollut vuosikymmeniä nihkeä. Vastikään Japanin pääministeri Fumio Kishida kuitenkin arvioi, että maa on ajautumassa ”kuilun partaalle” alhaisen syntyvyyden ja vanhenevan väestön vuoksi. Entä jos Japanin malli ei toimi?

”Meiltä kysytään usein, että mikä on ratkaisu vähenevään väestöön, jos se ei ole työperäinen maahanmuutto. Kysymys on väärä, koska se ei ratkaise ongelmaa. Olemme joka tapauksessa ongelmissa, koska järjestelmämme on rakennettu pienemmän maksajajoukon varaan”, Purra sanoo.

Puoluejohtajan mielestä yhteiskunnan rakenteita olisi sopeutettava väestön vähentyessä.

”Ei ole olemassa hopealuotia.”

Lue lisää: Japanin pää­ministeri antoi varoituksen maan tulevaisuudesta – yhteis­­kuntaa uhkaa vakava väestö­kriisi

Perussuomalaisten erot kokoomuksen kanssa eivät lopu vain maahanmuuttokysymyksiin.

Monia kokoomuslaisia kohahdutti päättyneellä viikolla Purran toistama perussuomalaisten linja, jonka mukaan puolue tavoittelee pitkällä aikavälillä Suomen eroa EU:sta. Kokoomuksen Orpo intoutui HS:n haastattelussa myös haastamaan perussuomalaisten talous- ja ilmastonäkemyksiä.

Vaikka Orpo lupaa pitää kiinni Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, eivät Purran mukaan tavoite ja toimet todellisuudessa kohtaa.

”Ilmastotoimissa on otettu jo takapakkia. Nämä vuosiluvuthan ovat irrallisia siitä todellisuudesta, missä toimia tehdään”, hän sanoo.

” ”Helppoahan hallitusneuvotteluissa ei tule todennäköisesti olemaan, millään joukolla.”

Vaalikamppailun alkumetreillä yhdeksi isoksi keskustelunaiheeksi on noussut perussuomalaiset itse ja muiden puolueiden haluttomuus hallitusyhteistyöhön sen kanssa. Vihreiden ja vasemmistoliiton kieltäytyminen ei Purraa yllättänyt, toisin kuin Sdp:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin.

”Ehkä demareissa on tulkittu, että tällainen rajanveto tässä tilanteessa on hyödyksi. Tuskin se mikään sammakko sentään oli.”

Myös Purra on aiemmin todennut, ettei yhteistyö Sdp:n kanssa kiinnosta. Purra korostaa moneen otteeseen, että Sdp:n suhteen ongelma on juuri ”nykyjohdossa”, ei puolueessa sinänsä.

”Jos katsotaan Sdp:n maailmankatsomusta, niin ajattelemme esimerkiksi suomalaisesta työstä ja työllisyydestä usein samalla tavalla.”

Viime eduskuntavaalien alla perussuomalaisten kannatus alkoi nousta kohisten tammikuusta alkaen. Puolue otti hurjia loikkia kannatusmittauksissa, nousi takamatkalta kärkipeliin ja toisti jälleen vaali-ihmeensä.

Onko jytkyä odotettavissa tälläkin kertaa?

”Totta kai oikeaan suuntaan menevät gallupit antavat kovasti potkua erityisesti kenttäväelle ja aktiiveille”, Purra sanoo.

Jos perussuomalaiset nousisi vaalien voittajaksi, kelpaisi puolueelle Purran mukaan hallituksessa vain pääministerin paikka.

”Helppoahan hallitusneuvotteluissa ei tule todennäköisesti olemaan, millään joukolla.”