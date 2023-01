Puola olisi valmis etenemään panssarivaunujen toimituksissa Ukrainaan ilman Saksan lupaa, mutta Pekka Haavisto arvioi, että vaunujen valmistajamaan eli Saksan panosta voidaan tarvita.

Bryssel

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomi aikoo Leopard-panssari­vaunujen mahdollisessa viennissä Ukrainaan katsoa, millainen isompi liittouma EU-maiden kesken muodostuu.

”Ne ovat laitteita, jotka vaativat päivittäistä huoltoa, ylläpitoa ja koko huoltoketjun osaamista sekä huoltajien ja ajajien koulutusta. Olemme sanoneet, että voimme tässä ekosysteemissä jonkin palan ottaa. Tällaista varmaan nyt pyritään kokoamaan.”

Leopard-panssarivaunujen valmistajamaa Saksa ei ole antanut lupaa viedä kyseisiä vaunuja Ukrainaan. Saksan lupa on oleellinen esimerkiksi varaosien kannalta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Puola aikoo kysyä Saksalta lupaa panssarivaunujen vientiin. Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi maanantaina, että jos lupaa ei heru, Puola saattaa silti lähettää Leopardeja Ukrainaan.

Morawiecki kertoi aiemmin, että Puola aikoo perustaa ”pienen liittouman”, johon kuuluvat maat ovat valmiita viemään omia taistelupanssarivaunujaan Ukrainaan.

Haaviston mukaan ulkoministerikokouksen keskusteluissa Suomelle ei tullut pyyntöä osallistua Morawieckin kaavailemaan liittoumaan.

”Suomessa ei ole muodostettu tarkkaa kantaa, mitä siltä koalitiolta edellytettäisiin ja mikä olisi komponentti, jossa olisimme mukana. Tässä voi olla elementtejä, jossa valmistajamaan panosta tarvitaan.”

Haavisto sanoo uskovansa sotilasasiantuntijoita siinä, että aivan hetkessä panssari­vaunuja ei pystytä toimittamaan, muun muassa siksi, että eri maiden vaunuissa on eroja esimerkiksi viestintälaitteissa ja muussa tekniikassa.

Haaviston mukaan puheenvuoroissa oli se henki, että EU:ta ei auta, jos jäsenmaat moittivat toisiaan hitaudesta tai päätösten puutteesta. Hänen mielestään keskustelu kannattaisi pitää EU:n sisäisenä, jotta se ei hyödyttäisi niitä, jotka haluavat heikentää EU:ta.

Lontoolaisen IISS-tutkimuslaitoksen (International Institute for Strategic Studies) mukaan EU-mailla on käytössään noin kaksituhatta Leopard 2 -panssarivaunua.

Eniten niitä on Saksalla, yli 500, josta tosin 200 on varastossa. Kreikalla, Espanjalla ja Puolalla on jokaisella yli 300 Leopardia, Suomella yli 200 ja Ruotsilla 120.

IISS arvioi tammikuussa julkaistussa kirjoituksessaan, että Ukraina tarvitsisi noin sata Leopardia, jotta niillä olisi merkittävää vaikutusta sodan kulkuun.

Ulkoministerikokoukseen osallistuneista EU-maista osa on ärtynyt Saksalle, jolta on odotettu päätöstä Leopardeista. Liettuan teräväkielinen ulkoministeri Gabrielius Landsbergis sanoi kokoukseen tullessaan, että EU:ssa ongelmana on pelko:

”Emme etene pakotteissa ja sotilaallisessa avussa, koska pelkäämme sitä, mitä todella tapahtuu silloin, jos Venäjä häviää sodan. Jos voitamme tämän pelon, kaikki muuttuu helpommaksi.”

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi sunnuntaina televisiohaastattelussa, että Saksa ei ole esteenä, jos Puola haluaa lähettää Leopard-vaunujaan Ukrainaan. Maanantaina Baerbock ei kommentoinut asiaa suoraan.

EU:n ulkoministerit päättivät maanantaina antaa lisää sotilaallista apua Ukrainalle kaikkiaan 500 miljoonan euron edestä. Euroopan rauhanrahaston kautta annetun avun määrä nousee päätöksen jälkeen yhteensä 3,6 miljardiin euroon.

Rauhanrahastosta katetaan kustannuksia jäsenmaille, jotka lähettävät aseellista apua Ukrainaan.