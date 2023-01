”Varmasti molempien maiden turvallisuutta ajatellen se on ehdottomasti ykkösvaihtoehto”, Haavisto aloitti tiistaina kohua herättäneen lausuntonsa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ehti tiistaiaamuna aiheuttaa Ruotsissa sydämentykytyksiä, kun hän puhui Ylen aamussa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien etenemisestä.

Haaviston kommentit nousivat suureksi uutiseksi Ruotsissa, ja maan ulkoministeri Tobias Billström sanoi Ruotsin olevan yhteydessä Suomeen selvittääkseen, mitä Haavisto tarkoitti kommenteillaan.

Mutta mitä Haavisto tarkalleen sanoi?

Haavisto antoi aamulla hieman ennen kello seitsemää Ylen aamussa puhelinhaastattelun. Yksi hänelle esitetyistä kysymyksistä oli, onko Suomen edelleen järkevää pyrkiä Natoon samaa tahtia Ruotsin kanssa.

”Varmasti molempien maiden turvallisuutta ajatellen se on ehdottomasti ykkösvaihtoehto. Mutta täytyy tietysti arvioida tilannetta, onko tapahtunut jotain sellaista, joka sitten pidemmällä aikavälillä estäisi tämän Ruotsin hankkeen etenemistä. Nyt on vielä liian aikaista ottaa siihen kantaa”, Haavisto sanoi.

Haaviston kommentti tulkittiin suomalaismediassa niin, että hänen mukaansa Suomi saattaa joutua harkitsemaan sitä, että Nato-hakemus etenee ilman Ruotsia. Tähän asti Suomen virallinen linja on ollut, että Suomi ja Ruotsi hakeutuvat Natoon yhtä aikaa.

Suomi ja Ruotsi ovat Naton tarkkailijajäseniä. Jokaisen Nato-maan on ratifioitava niiden lopullinen liittyminen sotilasliittoon. Täysjäsenyys on enää Turkin ja Unkarin ratifiointia vailla. Turkki on suuttunut Ruotsissa järjestetyistä mielenosoituksista ja ilmoittanut,

ettei Ruotsin pidä odottaa

saavansa Turkin tukea Natoon liittymiselle.

Hieman myöhemmin tiistaina aamupäivällä Haavisto täsmensi kommenttiaan ja sanoi, että asiassa menivät ”ehkä hieman mutkat suoriksi”.

”Ehkä itsekin olin vähän epätarkka siinä aamulla. Tämä kokonaisuus on edelleen tietysti täysin sama. On haettu yhtä aikaa Ruotsin kanssa ja pyritään siihen, että meidän prosessimme menevät samantahtisesti”, Haavisto sanoi HS:n haastattelussa.

Hän sanoi tarkoittaneensa lausunnollaan sellaista tilannetta, jossa Ruotsin jäsenyys ei etenisi lainkaan.

”Jätetään se spekulaatio tässä tilanteessa, kun molempien anomukset ovat sisällä.”

Ruotsin mediassa Haaviston kommentti ehti nousta suureksi uutiseksi.

Muun muassa Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet reagoivat nopeasti Haaviston sanoihin. Molemmat lehdet lainasivat Haaviston Ylelle antamaa haastattelua.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kertoi HS:lle kirjallisesti, että Ruotsi on yhteydessä Suomeen selvittääkseen, mitä Haavisto tarkoitti.

Lue lisää: Haaviston Nato-kommentit nousivat isoksi uutiseksi Ruotsissa

Aamupäivällä Haavisto järjesti tiedotustilaisuuden, jossa hän niin ikään sanoi Suomen pitävän edelleen erittäin tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi pääsevät yhtä aikaa Naton jäseniksi.

”Suomen linja ei ole muuttunut”, hän sanoi tilaisuudessa.

Haaviston mukaan Naton päästä viesti yhteisestä etenemisestä on ollut selvä, eikä tässä asiassa ole ollut muutosta viikonlopun tapahtumien jälkeen. Ruotsissa järjestettiin viikonloppuna Turkkia suututtaneita mielenosoituksia, joissa muun muassa poltettiin Koraani.

Lue lisää: Video: Mielen­osoittajat polttivat ja talloivat Ruotsin lipun Istanbulissa

Haaviston mukaan erillinen arvio pitäisi tehdä, jos tapahtuisi jotain sellaista, että joitain jäseniä ei hyväksyttäisi lainkaan. Tällaiseen arvioon ei kuitenkaan Haaviston mukaan ole tällä hetkellä tarvetta.

Haavistolta kysyttiin, miksi hän kuitenkin toi mahdollisuuden esiin ja onko Ruotsi reagoinut tähän. Haavisto sanoi Suomen käyneen Ruotsin kanssa tiistaiaamuna ajatustenvaihtoa aikatauluista liittyen Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin maanantaisiin lausuntoihin. Haaviston mukaan Suomi ja Ruotsi totesivat, että aiempi linja pysyy.

”Totta kai sitten jossain tuolla takaraivossa mietitään erilaisia maailmoja, joissa sitten jotain maata pysyvästi estettäisiin jäsenyydestä tai muuta. Mutta tässä tilanteessa ei vielä olla. Vaan nyt nähdään, että Suomen ja Ruotsin yhteinen tie on vielä mahdollinen ja nyt täytyisi tehdä kaikki sen eteen”, Haavisto sanoi tilaisuudessa.

Haavisto sanoi, että hän ei halunnut millään tavalla spekuloida asialla.

Myös Haaviston tiedotustilaisuudessa antamat, tarkentavat kommentit uutisoitiin laajasti Ruotsissa.