Hyvitystä saa enemmillään 700 euroa kuukaudessa.

Hallitus on päättänyt lopullisesti uudesta sähköhyvityksestä.

Hallituspuolueet neuvottelivat tuen ehdoista pitkään, mutta lopputulos on sama kuin hallituksen lausunnoille lähteneessä esityksessä pari viikkoa sitten.

Sähköhyvitystä saavat ne, joiden sähkösopimuksien mukaan sähköstä maksetaan yli 10 senttiä kilowattitunnilta.

HS:n tietojen mukaan todennäköisesti ensi maanantaina eduskunnalle lähtevän esityksen mukaan sähköhyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta.

Alla olevalla laskurilla voit arvioida, onko kotitaloutesi oikeutettu sähköhyvitykseen. Laskurin oletuksena on, että kotitalouden sähköenergiasta maksama hinta pysyy samana marras–helmikuussa. Tosiasiassa osalla tukeen oikeutetuista kotitalouksista sähkösopimus on vaihtunut vuodenvaihteessa, jolloin myös sähköenergian hinta on muuttunut. Tällöin hyvityksen suuruus lasketaan tammi- ja helmikuun osalta tammikuun sähköenergian hinnalla.

Hallitus ei ole asiasta vielä tiedottanut, mutta HS:n tietojen mukaan hyvitystä saa enimmillään 700 euroa kuukaudessa. Omavastuu on 90 euroa kuukaudessa.

Aikaisemmat sähkötuet, kuten sähkövähennys, sähkön arvonlisäveron alennus ja Kelan sähkötuki, eivät vaikuta uuteen tukeen.

Sdp halusi vielä viime viikolla, että sähköhyvitysprosentti olisi selvästi korkeampi kuin 50 prosenttia.

Selvityksissä kävi ilmi, että rahat valuisivat pitkälti varakkaille, jos korvausprosentti olisi yli 50 prosentin.

Valtiolle uuden tuen arvellaan maksavan 412 miljoonaa euroa, mikä on noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vielä muutama viikkoa sitten arveltiin.

Ensimmäinen erä tuesta maksetaan todennäköisesti maaliskuussa takautuvasti marras–joulukuun 2022 sähkönkulutukseen pohjautuen.

Myös asiakkaan sähköenergian hinta marras–tammikuulta vaikuttaa tukeen.

Uusi sähköhyvitys ei vaikuta aiemmin päätettyihin tukiin eli sähkön arvonlisäveron alennukseen, sähkövähennykseen ja Kelan sähkötukeen, vaan sähköhyvitys myönnetään niiden lisäksi.

Asiasta ovat kertoneet myös muun muassa Yle ja IS.