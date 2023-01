Kristillisdemokraatit julkaisi perjantaina eduskuntavaaliohjelmansa.

Hyvinvointivaltiossa on päästävä hoitoon, ja lasten ja perheiden hyvinvoinnista on huolehdittava. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ongelmat on korjattava.

Lapsiperheitä täytyy auttaa elinkustannusten nousussa muun muassa nostamalla lapsilisää ja sitomalla se indeksiin.

Jalkaväkimiinat tulee sallia.

Muun muassa näitä asioita kristillisdemokraatit ajaa ensi kevään vaaleissa. Se julkaisi vaaliohjelmansa perjantaina. Eduskuntavaalit pidetään 2. huhtikuuta.

Käymme läpi kristillisdemokraattien ohjelman seitsemän kysymyksen kautta.

Aiemmin vaaliohjelmansa on julkaissut Rkp.

Millaista Suomea puolue tavoittelee?

Kristillisdemokraatit toteaa ohjelmassaan muun muassa rakentavansa yhteiskuntaa, joka tukee ylisukupolvista yhteisöllisyyttä ja toimeliaisuutta.

”Päätöksiä tehtäessä ohjenuoramme on ihmisten hyvinvointi ja sujuva arki”, ohjelmassa sanotaan.

Ylisukupolvisuuden lisäksi vaaliohjelman kaksi muuta teemaa ovat yritteliäisyys ja kriisinkestävyys.

Minkä pitää muuttua?

Kristillisdemokraattien mielestä Suomessa pitää palata perusasioiden ja perusarvojen äärelle. Puolueen mielestä viime aikoina ”ideologisia” hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella.

”Kd on järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia”, sanoo puolueen puheenjohtaja Sari Essayah .

Kristillisdemokraatit haluaa nostaa työllisyyden 80 prosenttiin ja tavoittelee 2 prosentin talouskasvua.

Miten muutos tehdään?

Kristillisdemokraatit ulottaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille työssäoloehdon täyttäville, porrastaisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja helpottaisi paikallista sopimista.

Sosiaaliturvaa kristillisdemokraatit uudistaisi yleisturvan suuntaan. Puolue myös purkaisi asteittain työvoiman saatavuusharkintaa.

Puolue tukisi lapsiperheiden toimeentuloa esimerkiksi jokaisesta syntyneestä vauvasta maksettavalla 1 000 euron ”vaunurahalla” ensihankintoihin.

Haja-asutusalueiden työssäkäyntiä ja asumista kristillisdemokraatit helpottaisi esimerkiksi porrastamalla sähköveroa.

Mikä on kallein lupaus?

Kristillisdemokraattien kenties kalleimmat lupaukset liittyvät verojen keventämiseen. Puolue haluaa keventää pieni- ja keskituloisten työn verotusta, eläkeläisten verotusta ja antaa lapsiperheille verotuksessa lapsivähennyksen.

Maatiloja puolue tukisi energiaveron palautuksilla ja poistamalla tuotantorakennusten kiinteistöveron. Myös kehitysyhteistyölahjoituksista kansalaisjärjestöille pitäisi kristillisdemokraattien mukaan saada verovähennys.

Lisäksi kristillisdemokraatit korottaisi lapsilisiä ja sitoisi niiden korotukset indeksiin. Puolue ehdottaa myös liikuntapalveluiden arvonlisäveron laskemista alempaan, 10 prosentin verokantaan.

Poliisien määrän puolue nostaisi vähintään 8 000 poliisin tasolle.

Mistä rahat otetaan?

Puolueen mukaan velkaantumisen ja kestävyysvajeen taittamiseksi vaaditaan ”pitkäjänteinen tiekartta”, mutta puolue ei listaa esimerkiksi leikkauskohteita.

Verotusta täytyy kristillisdemokraattien mielestä kehittää terveysperusteisemmaksi, pitkällä aikavälillä suuntana pois työn verotuksesta kohti haittaveroja.

Mikä on puolueen yllättävin avaus?

Kristillisdemokraatit ehdottaa, että Suomi irtautuu jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Puolue perustelee tätä ”tarvittaessa käyttöön otettavalla pelotevaikutuksella”.

Suomi hyväksyi Ottawan sopimuksen vuonna 2011. Miinakieltosopimuksen tarkoituksena on ollut estää jalkaväkimiinojen siviileille aiheuttamat vahingot.

Mikä on ohjelman runollisin virke?

”Jokaisella on annettavaa, ja jokainen tarvitsee joskus tukea.”

Lue lisää: Sari Essayah: Suomen valtion­talous seisoo tai kaatuu sote-menojen mukana

Lue lisää: Rkp tavoittelee ilmaista päivähoitoa ja satoja poliiseja lisää