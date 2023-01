”En tiedä, mikä niiden hyöty on Suomelle ollut”, sanoo Ähtärin pandoista kansanedustaja Matias Mäkynen (sd) Vaasan vaalipiiristä.

Osa kansanedustajista vaatii, että Ähtärin pandat Lumi ja Pyry palautettaisiin takaisin Kiinaan.

Pandojen asema nousi julkiseen keskusteluun, kun valtiovarainministeriö esitti, että niiden pelastamiseksi myönnettäisiin valtion ensimmäisessä lisätalousarviossa viisi miljoonaa euroa.

Keskiviikkona maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) ilmoitti, että ehdotus viidestä miljoonasta eurosta vedetään pois, ja pandojen jatkoa alkaa selvittää virkatyöryhmä.

Lue lisää: Ministeriöt: Viisi miljoonaa euroa riittäisi vasta ensi­hätään, pandojen palautuskin kallista

Keskustelu on saanut osan politiikoista kyseenalaistamaan järjestelyä. Esimerkiksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kirjoittaa asiasta viestipalvelu Twitterissä.

”Oikeistohallituksen pandadiplomatia tulee jatkuessaan kalliiksi. Nyt voisi olla hyvä aika viheltää peli poikki”, Saramo kirjoittaa.

Saramon puoluetoveri, kansanedustaja Mai Kivelä ilmaisee kantansa suoremmin.

”Pandat takaisin Kiinaan”, Kivelä kirjoittaa.

Twitterissä myös ainakin Mikko Kärnä (kesk) ja Veikko Vallin (ps) ovat vaatineet pandojen palauttamista.

Vaasan vaalipiiristä tuleva kansanedustaja Matias Mäkynen (sd) sanoo HS:lle, että pandat pitäisi palauttaa, jos toimintaa ei saada taloudellisesti kannattavaksi.

Mäkysen mielestä yhtä pientä kuntaa ei kuitenkaan voi jättää yksin asian kanssa, sillä projekti on ollut yhteinen ja asiasta on sovittu valtioiden tasolla. Hän on huolissaan Ähtärin tulevaisuudesta.

”Jos päätetään, että pandat halutaan säilyttää, Ähtärin kaupunkia pitää tukea. Ja toisaalta jos ne halutaan palauttaa, sen pitää olla valtion eikä Ähtärin kaupungin päätös.”

Mäkysen mielestä valtion pitäisi osallistua myös mahdollisen palauttamisen kuluihin.

Mäkynen kaipaa avointa keskustelua siitä, onko pandoja järkevää pitää ja jos, millä perusteella. Hän huomauttaa, että Suomen suhteita Kiinaan arvioidaan tällä hetkellä muutenkin uudelleen.

”Onko alun perinkään ollut järkevää ottaa niitä pandoja Suomeen? En tiedä, mikä niiden hyöty on Suomelle ollut. Matkailullisesti ei näytä kauhean onnistuneelta, tietysti kun on korona ollut tässä. Diplomaattisestikaan en osaa sitä arvioida.”

Lue lisää: Valtio on käyttämässä kahteen pandaan enemmän rahaa kuin saimaan­norpan ja naalin suojeluun

Niin ikään Vaasan vaalipiiristä tuleva Janne Sankelo (kok) sanoo, että asiasta täytyy tehdä kokonaisarvio taloudellisesta näkökulmasta.

”Minusta on varmaan paikallaan arvioida tätä liikeideaa tämän pandatoiminnan ympärillä ja onko siinä jotain kehittämismahdollisuuksia, jotta tämä saataisiin taloudellisesti kannattavaksi.”

Sankelon mielestä valtio voi osallistua pandojen aiheuttamiin kustannuksiin, jos toiminnan taloudelliselle kannattavuudelle voidaan luoda uskottava näkymä.

Kauhavalainen Sankelo nostaa esiin esimerkiksi markkinoinnin roolin. Hän sanoo, että nimenomaan Ähtärin kaupungin ja eläinpuiston täytyy tehdä ratkaisuja.

”En ole oikea henkilö sanomaan sitä, että pandat pitäisi laittaa seuraavalla laivalla kotiseutuja kohti. Ei missään tapauksessa.”

Ähtäriläinen puolustusministeri Mikko Savola (kesk) kieltäytyi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa kommentoimasta panda-asiaa. Hän sanoi olevansa asiassa esteellinen, sillä hän kuuluu Ähtärin kaupunginvaltuustoon.

Lue lisää: Uusi puolustus­ministeri Savola on ähtäriläinen maatalous­yrittäjä, ja yksi syvällä kyntävän panda­projektin puuha­miehistä

Pandat tulivat Suomeen vuonna 2017. Mitä pandojen palauttaminen käytännössä vaatisi, ja kuinka paljon se maksaisi?

Sopimus on Ähtärin eläinpuiston ja China Wildlife Conservation Association välillä, aloittaa vastauksensa kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalous­ministeriöstä.

”Se lähtisi siitä, että se sopimus pitäisi purkaa, ja se olisi heidän oma neuvottelu­prosessinsa.”

Kiinan ja Suomen valtioiden välisessä sopimuksessa puolestaan ei ole sovittu varsinaisesti pandojen tuomisesta Suomeen, vaan vain mahdollistettu se, Husu-Kallio sanoo. Sen vuoksi palauttaminen ei välttämättä vaatisi tämän sopimuksen muuttamista, hän arvioi.

Jos poliittisilla päättäjillä, esimerkiksi tulevalla uudella ministerillä, olisi tahtoa palauttaa pandat, Husu-Kallion mukaan asiasta varmasti keskusteltaisiin eläinpuiston kanssa. Hänen tietojensa mukaan pandojen palauttamista ei ole tähän mennessä ehdotettu Kiinalle missään vaiheessa.

Husu-Kallio ei osaa arvioida, kuinka paljon palauttaminen maksaisi.

”Kun ne tulivat Suomeen, sen koko laskunhan maksoi Ähtärin eläinpuisto.”

Husu-Kallion mukaan kuluja aiheuttivat ainakin erikoislentokuljetus ja erikoiskuljetukset maateitse Suomen ja Kiinan päissä, mutta hänellä ei ole tiedossaan summia.

Tarkasti ottaen pandat olivat Kiinan lahja satavuotiaalle Suomelle. Voisiko pandojen palauttamilla olla taloudellisten riskien lisäksi esimerkiksi ulkopoliittisia riskejä?

”En näe sitä tässä sellaisena riskinä. Enemmänkin, mitä varmasti pohdimme, on kauppapoliittiset [asiat].”

Husu-Kallion mukaan pandat ovat kiinalaisille tärkeitä. Työryhmä aikoo yrittää selvittää, mitä asiasta ajattelevat esimerkiksi suomalaisten kanssa kauppaa käyvät yritykset.