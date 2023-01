Kai Mykkäsen mukaan vihreiden täytyy olla valmiita talousrealismiin, jotta syntyisi hallitus, jossa sekä vihreät että kokoomus ovat mukana.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pitää vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon velkapuheita HS:n puheenjohtajahaastattelussa tyrmistyttävinä.

”Tyrmistyin siitä, miten vihreät pitävät valtiovarainministeriön esittämää sopeuttamis­aikataulua liian kovana”, Mykkänen sanoo.

Lue lisää: Valtio­varain­ministeriö ehdottaa poliitikoille meno­sääntöjä, jotka toisivat Suomeen niukkuuden vuosi­kymmenen

Haastattelussa Ohisalo sanoutuu irti valtiovarainministeriön esityksestä, että valtion­taloutta pitää sopeuttaa yhdeksällä miljardilla eurolla seuraavan kahden vaalikauden aikana.

”Tämä on todella kova vauhti”, Ohisalo sanoo haastattelussa.

Vihreät itse tasapainottaisi budjetin vuoteen 2035 mennessä, jolloin Suomen pitäisi myös lain mukaan olla hiilineutraali.

Lue lisää: Vihreät ei halua vähentää valtion menoja valtiovarain­ministeriön ehdottamaan tahtiin: ”Todella kova vauhti”

Erityisesti Mykkästä ihmetyttää Ohisalon puhe siitä, että sopeutus voitaisiin hoitaa haittaveroja lisäämällä ja verotukia poistamalla.

Ympäristölle haitallisista tuista, kuten joidenkin polttoaineiden matalista verokannoista, olisi Ohisalon mukaan kerättävissä miljardeja euroja.

”Kun ympäristölle haitallisia tukia pystyttäisiin karsimaan ja laittamaan enemmän hintaa saastuttavalle toiminnalle, meillä voisi olla mahdollisuus alentaa työn verotusta”, Ohisalo sanoo.

Mykkänen ymmärtää, että tämä kuulostaa hienolta, mutta hänen mukaansa väite vailla pohjaa.

”Eikö Ohisalo ole huomannut neljän ministerivuotensa aikana valtiovarainministeriön täysin yksiselitteistä arviota, että päästöjen verotuksen tuotto tulee laskemaan rajusti, vaikka sinne tehtäisiin korotuksia veroprosentteihin?”

”On falskia harhaanjohtamista väittää, että me pystyisimme saasteita verottamalla saamaan valtiontalouden kuntoon. Syy, miksi tämä ei onnistu, on positiivinen. Meillä on nousevan jakeluvelvoitteen takia liikennepolttoaineissa fossiilittomien osuus kasvamassa. Myös tuotannossa ja lämmittämisessä fossiilisten polttoaineiden osuus pienenee.”

Mykkänen muistuttaa, että Suomessa jo 90 prosenttia sähkön tuotannosta syntyy hiilidioksidipäästöttömästi.

”Ei ole olemassa sellaista rahasampoa, josta ottaa. Kokoomus on sitoutunut, että päästöistä päästään eroon, mutta silloin käy niin, ettei voi verottaa sellaista, mitä ei enää synny.”

Onko kokoomus enää edes valmis vihreiden kanssa hallitukseen Ohisalon puheiden jälkeen?

”Käydään vaalit ensin. Kokoomus ei ole sulkenut yhtään puoluetta ulos, eikä sellaiseen pienessä maassa ole varaa. Jos hallitus syntyy kokoomuksen johdolla, se on ohjelma­kysymys”, Mykkänen sanoo.

”Suomen velaksi eläminen pitää lopettaa kahden vaalikauden aikana. Siihen pitää kaikkien sopeutua. Me hoidamme myös puhtaan energian siirtymän maaliin järkevin keinoin ohjaamalla yritystoimintaa. Vihreiden täytyy olla valmiita talousrealismiin, jotta syntyisi hallitus, jossa sekä vihreät että kokoomus ovat mukana. Emme kuitenkaan ole mitään sulkemassa pois.”