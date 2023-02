Sdp käynnisti vaalikevään Helsingin Jätkäsaaressa.

”Näissä vaaleissa tullaan puhumaan paljon velasta, ja se on hyvä”, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoi lauantain tilaisuudessa, jossa puolue avasi vaalikampanjansa.

Kokoushotellin sali on täynnä puolueväkeä.

Osalla on päällä t-paita, jossa komeilevat pääministeri Sanna Marinin kasvot. ”Sannan tiimissä”, paita kertoo.

Pääministeripuolue Sdp avasi lauantaina vaalikampanjansa Helsingin Jätkäsaaressa.

Puoluejohto torjui avauspuheenvuoroissaan leikkaukset etuuksiin ja palveluihin.

”Näissä vaaleissa tullaan puhumaan paljon velasta, ja se on hyvä. Mutta me sosialidemokraatit näemme, että velka on myös hyvinvointivelkaa ja ilmastovelkaa”, Marin sanoi puheessaan.

Marinin mukaan yhteiskuntaa olisi kehitettävä ”kaikilla ulottuvuuksilla”, yhtään näkökohtaa unohtamatta.

”Julkisen talouden tasapainoa ei saavuteta leikkauksilla, se on oikeiston lääke, joka on karvas, eikä toimi”, puoluejohtaja sanoi.

”Emme ole valmiita leikkaamaan sosiaaliturvasta, sote-palveluista emmekä koulutuksesta. Sen sijaan olemme valmiita tilkitsemään verotuksen porsaanreikiä ja puuttumaan veronkiertoon paitsi Suomessa mutta myös kansainvälisesti. Sinne meidän kaikkien yhteinen hyvinvointi tällä hetkellä valuu, eikä se ole oikein.”

Ohjelmassaan Sdp esittää myös muun muassa viimeistenkin kiky-sopimuksen toimien kumoamista.

Käytännössä tämä tarkoittaa työntekijöille siirrettyjen sosiaalivakuutusmaksujen palautusta työnantajien vastuulle.

”Palkansaajat ovat olleet mukana, kun kilpailukykyä on parannettu. Tämän pitää kulkea molempiin suuntiin”, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi.

Puolue esittää, että sosiaalivakuutusmaksua hyödynnettäisiin jatkossa suhdannepolitiikan välineenä niin, että maksua muutettaisiin automaattisella, kolmikantaisesti valmistellulla mekanismilla aina suhdanteen mukaan sopivaksi.