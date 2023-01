Puolue olisi valmis palauttamaan hallituksen leikkaaman Kela-korvauksen. Puheenjohtaja Petteri Orpo piti puheen puolueväelle eduskuntavaaliristeilyllä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että seuraavat vuodet tulevat olemaan Suomessa vaikeiden päätösten aikaan.

Hän kuitenkin lupaa, että seuraavan hallituskauden aikana kansalaisille jää aikaisemmin enemmän käteen, mikäli kokoomus on hallituksessa.

”Kilpailijat yrittävät väittää, että puhumme vain vuorineuvosten verotuksesta.Tosiasia on, että kokoomuksen ”vuorineuvoksia” ovat yli kaksi miljoonaa palkansaajaa: Opettajat, poliisit, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, hoitajat. Nyt on oikea aika luvata heille, että palkasta saa enemmän käteen”, Orpo sanoi kokoomuksen vaaliristeilyllä Tallinnan edustalla.

Orpon mukaan tämä tapahtuu ansiotulojen verotusta keventämällä. Hän toisti kokoomuksen lupauksen alentaa verotusta miljardilla eurolla.

Kokoomus julkaisi kahden vaalikauden talouspoliittisen ohjelman, joka oli koottu puolueen neljän vuoden aikana julkaisemista talouslinjauksista.

Julkisen talouden puolue tasapainottaisi kahden vaalikauden aikana. Tulevan vaalikauden aikana se tavoittelee kuuden miljardin euron julkisen talouden tasapainotusta. Kokoomus aikoo luoda kestävän kasvun ohjelman, joka kasvattaisi talouskasvua vähintään puolella prosenttiyksiköllä.

Puolue ajaa 80 prosentin työllisyysastetta. Ensi vaalikaudelle se lupaa tehdä päätökset 100 000 uudesta työllisestä.

Puolue jarruttaisi valtion etuuksien indeksikorotuksia miljardilla eurolla. Yritys- ja elinkeinotukia se vähentäisi puolella miljardilla eurolla. Julkisen hallinnosta lähtisi miljardi euroa.

Julkisista hankinnoista löytyy puolueen mukaan tehostamisen varaan puoli miljardia euroa.

Asumistuen uudistus leikkaisi menoja puoli miljardia euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluja puolue tehostaisi niin, että se leikkaisi menoja miljardilla eurolla. Erilaiset työllisyyteen liittyvät toimet leikkaisivat menoja puoli miljardia euroa. Näinä on muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus.

Kokoomus on julkistanut jo viime vuoden lopulla leikkauslistoja.

”Olen teille rehellinen. Tulevina vuosina on tehtävä vaikeita ratkaisuja, jotta talous saadaan kestävälle pohjalle. On säästettävä, on tehtävä valintoja. Ei tätä tosiasiaa pidä piilotella.”

Orpo sanoo, että se haluaa palauttaa hallituksen leikkaamat Kela-korvaukset.

”Kela-korvaus oli erityisesti tuki pieni- ja keskituloisille, ja sen hallitus leikkasi. Tämän me haluamme palauttaa.”

Orpo puhui sunnuntaina Helsingin ja Tallinnan välisellä vaaliristeilyllä. Voitontunnelmaisessa tilaisuudessa oli mukana 1 200 kokoomusaktiivia eri puolilta Suomea.

Jäsenistöä koulutettiin muun muassa käyttämään sosiaalista mediaan. Erilaisia tilaisuuksia oli yli 20. Ne käsittelivät muun muassa työmarkkinoita, kuntia, elinkeinopolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa, senioreja ja koulutusta.

Puolue lanseerasi vaalien ”Nyt on oikea aika” -iskulauseen, jota myös hoettiin laivalla koko lauantai-ilta. ”Suomen suunta muuttuu”, puheenjohtaja Orpo julisti lauantain tunnelmakohotuspuheessaan yökerhossa, ja yleisö vastasi kovaäänisesti olevansa samaa mieltä.

Orpo uskoo myös Suomen uuteen nousuun, ”sinivalkoiseen nousuun”.

”Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta, jotta koteihin ja teollisuuteen riittää edullista sähköä myös paukkupakkasilla”, hän sanoi.

”Voimme houkutella Suomeen takaisin täältä maailmalle lähtenyttä teollisuutta. Tämä tuo Suomeen työpaikkoja ja hyvinvointia.”

”Voimme viedä maailmalle puhtaita sinivalkoisia ratkaisuja. Ensi vuosikymmenen loppuun mennessä puhdas vientimme on kaksi kertaa suurempi kuin Suomen kaikki päästöt.”

Puolue kertoi talouslinjastaan varsin laajasti jo marraskuun lopulla, kun se paljasti olevansa valmis puolittamaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston ja leikkaamaan asumis- ja yritystukia.

Kokoomus on kertonut jo pitkään sitoutuneensa tasapainottamaan julkista taloutta 9 miljardilla eurolla kahden vaalikauden aikana, kun valtiovarainministeriö ehdotti loppuvuonna.

Kokoomus tasapainottaisi julkista taloutta leikkaamalla ennen kaikkea sosiaaliturvasta ja yritystuista. Se keventäisi ansiotuloverotusta reippaasti, mutta kiristäisi esimerkiksi tupakkatuotteiden ja alkoholin verotusta.

Lisämenoja kokoomus ohjaisi muun muassa koulutukseen.

