Paavolan mukaan ylivoimaisesti suurin osa ympärivuorokautisen hoivan työtehtävistä on sellaisia, joita muut kuin koulutetut hoitajat eivät voi tehdä.

Hoitajamitoituksen kiristäminen ei vaikeuta työvoimapulaa muissa sote-palveluissa, sanoo lähi- ja perushoitajia edustavan Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

”Se ei pidä paikkansa. Ei työnantaja siirtelee työvoimaa paikasta a paikkaan b, vaan kaikkialla on pulaa työvoimasta. Ei voi sanoa, että 0,7-mitoitus heikentää jotain muuta tilannetta jossakin [muualla sote-palveluissa]”, Paavola sanoo.

Eduskunta päätti viime viikolla hoitajamitoituksen kiristämisestä. Hoitajamitoitus tarkoittaa sitä, kuinka monta hoitajaa vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa täytyy olla vanhusta kohden.

Tämänhetkinen mitoitus on kuusi hoitajaa kymmentä asukasta kohden. Mitoitus kiristyy 13 hoitajaan 20 asukasta kohden huhtikuun alussa ja 14 hoitajaan 20 asukasta kohden – eli 0,7:ään – joulukuun alusta alkaen.

Alun perin mitoituksen piti kiristyä 0,7:ään jo keväällä. Hallitus päätti kuitenkin porrastaa kiristystä hoitajapulan takia.

Työnantajien edustajat sanoivat viime viikolla HS:lle, että mitoituksen kiristymisen lykkääminen ei auta, koska lykkääminen itsessään ei tuo työnantajille lisää hoitajia.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtajan Sanna Svahnin mukaan hoitajamitoituksen kiristyminen tarkoittaa sitä, että hoitajia joudutaan siirtämään ympärivuorokautiseen palveluasumiseen muualta. Se taas voi johtaa muiden sote-palvelujen ruuhkautumiseen.

Paavolan mukaan tämä ei pidä paikkansa, vaan hoitajien sitominen mitoituksella ympärivuorokautisiin palvelutaloihin voi päinvastoin helpottaa esimerkiksi päivystysten ruuhkia.

”Tämä on ratkaisumalli, jolla pystytään vähentämään turhia päivystyskäyntejä, kun tehostetussa palvelutalossa pysyy henkilökunta, joka näkee muutokset asukkaissa.”

Kun paikalla on koulutettuja hoitajia, voidaan osa akuuteistakin asioista hoitaa ympärivuorokautisessa hoivassa, Paavola sanoo.

”Kotisairaalassa voidaan antaa esimerkiksi suonensisäinen antibiootti.”

Sekä Svahn että yksityisiä sote-alan yrityksiä edustavan Hali ry:n hoivan ja osaamisen johtaja Arja Laitinen sanoivat HS:n haastattelussa, että lainsäädännössä pitäisi mennä päinvastaiseen suuntaan, kuin mitä nyt hoitajamitoituksen kiristämisellä tehdään.

Työnantajien mukaan sääntelyä pitäisi purkaa ja ympärivuorokautisessa hoivassa pitäisi sallia nykyistä laajemmin myös muiden kuin koulutettujen hoitajien käyttö osana henkilöstömitoitusta.

Lain mukaan ”välitöntä asiakastyötä” voivat ympärivuorokautisessa hoivassa tehdä myös muunlaisen koulutuksen saaneet ihmiset, kuten hoiva-avustajat ja sosiaalialan ohjaajat. Käytännössä hoivapaikoilta edellytetään kuitenkin nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

”Valtaosa päivästä on esimerkiksi vanhusten kanssa keskustelua, kahvin juontia ja ruokailun kanssa avustamista. Ihan varmasti riittäisi, että työntekijöistä nykyistä pienempi suhde olisi lähihoitajia tai sairaanhoitajia”, Hali ry:n Laitinen sanoi HS:lle.

Paavolan mukaan Laitinen on väärässä.

”Iso osa ei todellakaan ole kahvinjuontia.”

Paavolan mukaan ylivoimaisesti suurin osa työtehtävistä ympärivuorokautisissa palvelutaloissa on sellaisia, että niitä eivät voi tehdä muut, kuin koulutetut hoitajat. Hän arvioi, että muiden ammattiryhmien edustajia voisi olla enintään seitsemäsosa henkilökunnasta.

”Jos voimassa olisi 0,7-henkilöstömitoitus, niin tästä 0,1 voisi olla muita ammattiryhmiä. Sekin on jo aika paljon.”

Paavolan mukaan työtehtävät ovat vaativia, koska nykyään ympärivuorokautiseen hoivaan pääsevät ihmiset ovat jo varsin huonossa kunnossa.

”Kynnystä ympärivuorokautiseen hoitoon pääsylle on nostettu valtavasti. Siellä on ihmisiä, jotka elävät enää enintään puolitoista tai kaksi vuotta. Valtaosa on täysin autettavia.”

Vanhusten hoitaminen vaatii hoitajan asiantuntemusta, Paavola sanoo.

”Esimerkiksi painehaavojen syntymisen tautalla on usein osaamattomuus. Ei ole tajuttu, että ihmistä ei voi makuuttaa. Täytyy ymmärtää työn idea, joka tulee [hoitajan] tutkinnossa.”

Paavolan mukaan hoitajamitoitusta perustelee edelleen sama asia, kuin miksi mitoitus päätettiin alun perin tehdä, eli potilastuvallisuus.

”Ei voi sanoa yhtäkkiä, että piut paut potilasturvallisuudelle, koska meillä ei ole henkilökuntaa. Hoitajamitoitus on myös viesti hoitajille siitä, että heidän työtään pidetään tärkeänä.”