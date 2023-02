Tähtitutkija Johan Rockström kävi Suomessa puhumassa presidentille, pääministerille ja liike-elämän eliitille. Hän ampuu alas ajatukset ilmastotoimien panemisesta tauolle.

Pitäisi olla kylmin vuodenaika, mutta Helsingissä Kaivopuisto on lumeton ja Uunisaaren edustalla ui isokoskelopari.

Maailman yksi tunnetuimmista ympäristökriisien tutkijoista istahtaa sohvalle Puistokatu 4:n puuhuvilassa.

Ruotsalainen Johan Rockström on saapunut Suomeen Tiina ja Antti Herlinin säätiön kutsumana.

”Aika hienoa, että presidentti ja pääministerikin pystyvät osallistumaan”, hän juttelee, kun eteen kannetaan lautasellinen risottoa.

Kestävyystutkija on juuri pitänyt esitelmän Climate Leadership Coalition -ryhmän yritysjohtajille. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi Neste, Nordea, Fortum, Kone sekä K- ja S-ryhmät.

Seuraavaksi Rockströmin teesejä kuulevat poliitikot. Rockström puhuu työpajassa, jossa Suomen poliittinen johto eri puolueista keskustelee ympäristöasioista.

”Keskityn päivittämään heidän tietojaan siitä ilmastollisesta ja ekologisesta kriisistä, jonka keskellä me elämme”, hän kertoo ennen tapaamista.

”Muistutan, että 1,5 astetta [maapallon lämpenemistä] on fyysinen raja, jolle löytyy hyvä tieteellinen pohja. Se ei ole jotakin, jonka kanssa voisi pelailla.”

Keskustelut käytiin suljetuin ovin ja luottamuksella.

Rockström johtaa saksalaisen Potsdamin yliopiston ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkivaa keskusta (PIK). Kuuluisaksi hän on tullut yhdeksästä ”planetaarisesta rajasta”, jotka hän kollegoineen määritteli.

Rajojen kunnioittaminen takaisi ihmiskunnalle tulevaisuuden vakaalla planeetalla.

Rajoja ovat ilmastonmuutoksen lisäksi luontokato, otsonikato, meren happamoituminen, ravinnekuorma, metsäkato, makean veden saatavuus, ilmakehän pienhiukkaset ja saastuminen.

Jo kuudella mittarilla ihmiskunta on poistunut turvalliselta alueelta kohti tuntematonta vyöhykettä, jossa tilanne ei ole kestävä eikä kontrollissa.

Rajat kytkeytyvät toisiinsa.

Rockström ottaa esimerkiksi hiilinielut. Loppuvuodesta varmistui, että Suomen metsien hiilinielu on pienentynyt niin paljon, että maankäyttö kokonaisuudessaan muuttui vuonna 2021 päästölähteeksi. Nielua kutistivat ennätyssuuret hakkuut ja männikköjen kasvun hidastuminen.

Lue lisää: Hiilinielujen romahduksen syy selvisi – Onko asialle enää mitään tehtävissä?

Rockströmin mukaan Suomen nieluongelma asettuu osaksi globaalia trendiä.

”Se on erittäin huolestuttavaa. Näemme samoja merkkejä Ruotsissa, Kanadassa, Brasiliassa.”

Metsien voimallinen talouskäyttö yhdistettynä ilmasto-olojen mullistumiseen on verottanut luonnon biomassan kasvua muuallakin. Hiiltä on jäänyt enemmän ilmaan.

Eurooppa on lämmennyt jo kaksi astetta, arktinen alue kolme astetta. On kuivuuksia, metsäpaloja, liian rankkoja sateita ja uusia tuholaisia.

”Ainut tapa vastata tähän on suojella lisää metsiä ja muita ekosysteemejä”, Rockström toteaa.

Ilmastopaneeli IPCC:n lämpötilaennusteet lähtevät siitä, että maapallon hiilinielut eivät nykyisestä ainakaan heikkene. Romahduksiin ei olisi varaa.

Ruotsissa ja Suomessa tarvitaan Rockströmin mukaan myös nykyistä kestävämpää metsätaloutta. Hän ei halua sorkkia väittelyä avohakkuiden ja jatkuvan kasvatuksen osuuksista, mutta yhden asian hän sanoo:

”Menetelmästä riippumatta suomalaisen metsäteollisuuden on otettava erittäin vakavasti tämä tilanne ja löydettävä tutkijoiden kanssa ne metodit, jotka tekevät mahdolliseksi myös hiilinielut ja luonnon monimuotoisuuden.”

Rockströmin mukaan kaikki planetaariset rajat liittyvät yhteen. Ilmastonmuutos voi vähentää makean veden saatavuutta, jota kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen ja ekosysteemien perustaksi. Se taas voi pienentää ilmastonmuutosta hillitseviä hiilinieluja.

” ”Scania ja Volvo sanoivat, että eihän näin voi tehdä.”

Rockström pitää hyvänä, että ilmastotavoitteista säädetään ilmastolaissa. Silloin yrityksetkin tietävät, että pelisäännöt kehittyvät tiettyyn suuntaan. Mattoa ei vedetä vihreiden investointien alta.

Esimerkiksi Britannialla, Saksalla, Ruotsilla ja Suomella on ilmastolaki.

Jatkuvuudesta hän kertoo ruotsalaisen esimerkin. Kun Ruotsin oikeistohallitus halusi lieventää jakeluvelvoitetta polttoaineen hinnan laskemiseksi, torppaus tuli yllättävältä suunnalta.

”Scania ja Volvo sanoivat, että eihän näin voi tehdä. Olemme jo matkalla kohti sähköistämistä.”

Suomen ilmastolakiin on kirjattu tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035. ”On epäonnista, että Suomi valitsi määrittelevänsä tavoitteen näin”, Rockström sanoo.

Hänen mielestään olisi selkeämpää pitää päästöjen vähentämistavoite ja nielutavoite erillään, kuten Ruotsi on tehnyt.

Suomi laskee sen varaan, että suurella metsänielulla saadaan peitottua päästöjä. Nyt tämä lähestymistapa lyö näpeille, kun nielut jäävät tavoitteista.

Vaalit lähestyvät. Suomessa äänestetään 2. huhtikuuta.

Nykyiset hallituspuolueet ja myös gallup-suosikki kokoomus ovat kertoneet sitoutuneensa Suomen ilmastotavoitteisiin. Kansalaisten keskuudessa esiintyy myös toisenlaisia henkeä.

Tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kyselyssä 90 prosenttia perussuomalaisten äänestäjistä ja niukka enemmistö keskustan ja kokoomuksen äänestäjistä oli valmis laittamaan Suomen ilmastotoimet tauolle.

Rockström myöntää aikojen rankkuuden: Venäjän hyökkäys, inflaatio, taantuman uhka. Taukopuheet hän ampuu silti alas.

Ajatus tauosta perustuu toiveeseen, että kohta koittaisi taas otollisempi aika vähentää päästöjä. Sen toiveen toteutumista Rockström pitää ”äärimmäisen epätodennäköisenä”.

”Joka vuosi, kun odotamme, lämpötila vain nousee. Asian ratkaiseminen vain vaikeutuu jokaisen kuluneen vuoden myötä.”

Yhä enemmän rahaa menee jo syntyneiden vahinkojen korvaamiseen. ”Täytyy kompensoida maatalouden ja metsätalouden ongelmia, torjua tulvia”, Rockström sanoo.

Rockström mainitsee Pakistanin jättitulvat ja Afrikan sarven viisi perättäistä epäonnistunutta sadekautta. Suomen poliitikoille hän haluaa sanoa, että nämä aallot lyövät myös Suomen rannoille. Tulee häiriöitä tuotantoketjuihin, kriisejä, pakolaisuutta.

Sama viesti hänellä on liittyen maailman suurimpiin ekosysteemeihin. Jos sademetsä Brasiliassa tai Kongossa yhä kutistuu tai alkaa kuivua savanniksi, vaikutukset tuntuvat myös Helsingissä.

”Olemme täysin sidottuja yhteen.”

Rockströmin mukaan Ruotsissakin kuulee Suomesta tuttua väitettä, jonka mukaan pienen maan ei kannata ilmastotalkoissa liikaa huhkia – prosentuaalinen osuus maailman päästöistä kun on niin pieni.

Tähän liittyy usein vakaumus siitä, että Suomi tai Ruotsi ovat jo ”tehneet osansa”.

”Tämä asenne ei ole ainoastaan vaarallinen, vaan myös täysin väärä”, Rockström sanoo. ”Meidän pitää heittää yltämme se viitta, että olemme luokkamme parhaita ja voimme rentoutua.”

Henkeä kohden laskettuna suomalaisten ja ruotsalaisten ilmastojalanjälki ylittää moninkertaisesti maailman keskitason ja kestävän tason.

Ylitys kasvaa entisestään, jos mukaan lasketaan kulutuksemme muualla tuottamat päästöt.

Lisäksi Suomen ja Ruotsin kaltaiset edistyneet maat ovat Rockströmin mukaan tärkeimpiä esimerkkejä niille suurille kehittyville talouksille, joissa ilmastotulevaisuus ratkaistaan.

Jos Suomi nyt toteaisi ilmastotavoitteensa itselleen liian kalliiksi, siitä seuraisi Rockströmin mukaan Intiassa, Indonesiassa ja Nigeriassa ”siinäs näitte” -tyyppinen reaktio.

Nämä maat ovat vaatineet oikeutta vaurastua päästämällä ilmaan edes osan siitä fossiilipäästömäärästä, jonka voimalla länsimaat ovat 150 vuoden aikana rikastuneet.

Johan Rockström tahtoo uskoa, että poliitikot pystyvät ympäristökriisien edessä riittäviin päätöksiin. Paras esimerkki tästä on hänen mielestään maailman suurin talousalue eli Euroopan unioni.

” ”Fosfori ja typpi, ne murtavat Itämeren selkärangan.”

Jos Suomi ja Ruotsi lipsuisivat omista tavoitteistaan, kehittyvät maat voisivat todeta olleensa oikeassa: ilmastotoimet ovat liian kalliita jopa noille rikkaille maille.

Rockström tahtoisi kääntää ajattelun ympäri. Hän vakuuttaa, että ympäristökriisiä ratkova talous on moderneinta ja edistyneintä taloutta.

”Enää ei ole niin, että valitaan taloudellinen kasvu tai kestävyys. Nyt on pikemmin niin, että on valittava kestävyys saadakseen taloudellista kasvua.”

Rockströmin mukaan kehittyneiden maiden pitää pystyä nyt osoittamaan, että vihreä siirtymä on taloudellisesti kannattava juna, jonka kyytiin Delhissäkin halutaan nousta.

”Maailmassa on ehkä kymmenestä kolmeenkymmeneen maata, jotka voivat olla majakoita muulle maailmalle – täysimittaisia esimerkkejä menestyksestä. Suomi on itsestäänselvästi yksi sellainen maa.”

Haastatteluaika alkaa olla täynnä. Poliitikkoja saapuu Puistokadulle.

Tuli puhuttua lähinnä ilmastosta, vaikka se on vain yksi Rockströmin yhdeksästä planetaarisesta rajasta. Myös metsäkatoa ja luonnon monimuotoisuutta sivuttiin.

Mitä muita planetaarisia rajoja Rockström haluaisi Helsingissä nostaa esille?

Ensimmäinen kahdesta liittyy siihen vesialueeseen, jossa isokoskelotkin soutivat.

”Fosfori ja typpi, eli ravinnepäästöt, ne murtavat Itämeren selkärangan.”

Niiden osalta globaali turvaraja on ylitetty, ja suuri syyllinen on liika teollinen lannoittaminen. Itämeren alue ei muodosta poikkeusta. Maatalouden ja jätevesien päästöjä pitäisi saada pienennettyä.

Toinen raja on yllättävämpi. Rockström haluaa nostaa esiin makean veden saatavuuden. Rockström jakaa sen vesistöjen makeaan veteen ja toisaalta maaperän kosteuteen, jota kasvit hyödyntävät yhteyttämisessään.

Erityisesti jälkimmäisestä Rockström on huolissaan, ja se on saatu kokea myös tuhansien järvien Ruotsissa ja Suomessa. Vettä on, mutta yhä useammin väärässä paikassa. Sadot voivat epäonnistua ja kuusikot kuivua.

Tämäkin liittyy ilmaston lämpenemiseen. Sateet lisääntyvät, mutta niin lisääntyvät myös paahteet ja kuivuudet. Väärin ajoittunut rankkasade ei ole kasvien ja maaperän kannalta useinkaan hyvä uutinen.

Rockström ottaa esimerkiksi Saksan toissakesäiset tulvat, joissa kuoli yli 180 ihmistä. Rikkaissa maissa on enemmän valmiuksia sopeutua muuttuvaan ilmastoon kuin köyhemmissä maissa, mutta toisaalta juuri Euroopassa ilmasto muuttuu nyt nopeimmin.

Tulee tilanteita, joihin ei ole varauduttu.

”Sellainen trooppinen sade Euroopassa... Se olisi ollut giganttista jopa Nairobissa, mutta Saksassa ja keskellä kesää se oli täysin mielipuolista.”

Kuka? Johan Rockström Ruotsalainen agronomitaustainen kestävyystutkija, joka johtaa Potsdamin yliopiston ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkivaa keskusta.

Tunnetaan planetaaristen rajojen käsitteestä, jota hän esitteli David Attenborough’n kanssa Breaking Boundaries -nimisessä Netflix-dokumentissa.

On esitellyt tiedeyhteisön ydinviestejä päättäjille YK:n ilmastohuippukokouksissa.

