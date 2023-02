”Emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, sotesta ja arjen tärkeistä palveluista”, sanoo Sdp:n Sanna Marin HS:n puheenjohtajahaastattelussa. Haastattelimme kaikki eduskuntaan viime vaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajat eduskuntavaalien alla.

Haastattelupäivänä eduskunnassa käydään kiivasta välikysymyskeskustelua.

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt haastavat Sanna Marinin (sd) johtamaa hallitusta velkaantumisesta.

Vaalikauden aikana julkisen sektorin velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kohonnut 72 prosenttiin.

Mitä Sdp:n puheenjohtaja Marin ajattelee siitä, että velka näyttää nousevan myös eduskuntavaalitaiston keskeiseksi teemaksi?

”Taloudelliset valinnat osoittavat puolueiden väliset arvo- ja aate-erot. Meidän vaihtoehtomme on erilainen kuin oikeiston vaihtoehto.”

Marinin haastattelu on osa HS:n sarjaa, jossa on tavattu puoluejohtajia eduskuntavaalien alla. Osana sarjaa puoluejohtajista julkaistaan myös henkilökuvat ihmisinä ja johtajina.

Voit lukea Marinin profiilin tästä:

Lue lisää: Sanna Marin on lahjakas strategi, joka esiintyy julkisuudessa ideologisempana kuin onkaan

Sdp aloitti vaalikampanjansa viime viikonloppuna.

Samalla julkistettiin puolueen vaaliohjelma, joka lupailee kansalaisille jos jonkinlaisia lisäpanostuksia – puhutaanpa sitten sotesta tai koulutuksesta.

Lue lisää: Sdp siirtäisi työn sivu­kuluja yrityksille ja verottaisi enemmän varallisuutta

Lue lisää: Marin Sdp:n kampanja­startissa: Leikkaukset ovat oikeiston karvas lääke, joka ei toimi

Marin toistaa useaan otteeseen haastattelun aikana, ettei hän vastusta sopeutustoimiakaan – kunhan puhutaan ”oikeudenmukaisesta meno- ja tulosopeutuksesta”.

Menosopeutuksilla tarkoitetaan leikkauksia, tulosopeutuksella taas veronkorotuksia.

Sdp:n ohjelmassa kaavaillaan esimerkiksi ”veropohjien tiivistämistä” ja verotuksen painopisteen siirtämistä kohti omistamista. Lisäksi puolue olisi valmis ottamaan käyttöön tilapäisiä veroja esimerkiksi puolustushankintojen rahoittamiseen.

Mutta entä ne leikkaukset?

”Sosiaalidemokraatit eivät usko, että leikkaamalla kasvun eväitä yhteiskuntamme menestyisi”, Marin sanoo.

Puoluejohtajan mielestä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Suomessa tehtiin virheitä. Leikattiin, kun olisi pitänyt panostaa.

”Se johti vain kymmeneen hukattuun vuoteen ja kituuttavaan kasvuun”, Marin sanoo.

”Iso osa siitä velasta on tuon politiikan seurausta.”

Vielä viime syksynä HS:n haastattelussa puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman korosti, että julkisia menoja on leikattava seuraavalla vaalikaudella. Nyt viesti tuntuu muuttuneen. Onko puolueessa erimielisyyksiä tästä kysymyksestä?

”Ei ole”, Marin sanoo.

Puoluejohtaja korostaa, että myös Sdp on esittänyt omat kohteensa menosopeutukseen. Joukossa on muun muassa yritystukia.

”Puolueen talouspoliittinen työryhmä on tehnyt huolellista työtä, ja keskustelua [puolueen talouslinjasta] on käyty niin eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessa tämän valmistelun pohjalta. Se on yhteinen linja, ei yhden ihmisen linja.”

Lue lisää: Sdp esitteli talous­poliittisen ohjelmansa: Puolue välttäisi isoja leikkauksia

Lue lisää: Sdp muutti linjaansa: Valtion menoja pitää leikata, sanoo Antti Lindtman

” ”Sosiaalidemokraatit eivät usko, että leikkaamalla yhteiskuntamme menestyisi.”

Marin sanoo, että panostuksilla ”ennaltaehkäiseviin toimiin” nyt vältetään kalliimmat toimet tulevaisuudessa.

Hänen johtamansa hallitus on kuitenkin saanut kritiikkiä muun muassa talouspolitiikan arviointineuvostolta siitä, etteivät kaikki panostukset ole suinkaan olleet tarpeellisia.

Arviointineuvosto katsoi muun muassa, ettei joulukuussa maksettuja ylimääräisiä lapsilisiä olisi tarvittu eivätkä myöskään hallituksen sähkötuet kohdennu oikein.

Olisiko pitänyt tehdä toisin?

”Pääministerinä seison hallituksen yhteisesti neuvotteleman takana, en siitä lipeä. On totta kai selvää, että viiden puolueen hallituksessa jokainen ratkaisu on kompromissi”, Marin sanoo.

Sdp:n ohjelma on saanut arvostelua oppositiosta, mutta hieman yllättäen se on herättänyt huomiota myös poliittisen kentän vasemmalla laidalla.

Muun muassa vasemmistoliiton äänenkannattaja Kansan Uutiset kirjoitti tällä viikolla, että demareilla on vielä ”aavistuksen vähemmän” menosäästöjä kuin vasemmistoliitolla.

Mitä Marin ajattelee arvioista, että vasemmistoliittoa ja Sdp:tä olisi vaikeaa erottaa toisistaan?

”Itse en keskittyisi tällaisiin kysymyksiin vaan ennemmin konkreettisiin asioihin, joita puolueet esittävät”, hän sanoo.

Marinin mukaan näissä vaaleissa suomalaisilla on tarjolla kaksi vaihtoehtoa: oikeiston tarjoama ”linja leikkauksineen ja mittavine veronalennuksineen varakkaille” ja sosiaalidemokraattien linja.

Vastakkainasettelu on voimakasta, mutta vaalien jälkeen pitäisi pystyä keskustelemaan – myös kokoomuksen kanssa. Marinkaan ei ole sulkemassa ovea yhteistyöltä.

”Olemme valmiita neuvottelemaan, mutta emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, sotesta ja arjen tärkeistä palveluista”, hän sanoo.

Perussuomalaisten suhteen Marin toistaa aiemminkin esittämänsä näkemyksen, ettei Sdp pystyisi löytämään puolueen kanssa yhteisymmärrystä molempia tyydyttävästä hallitusohjelmasta.

Toivotteko jatkoa nykyiselle hallituspohjalle?

”Tällä hallituskaudella ollaan saatu tehtyä paljon sellaisia uudistuksia, jotka ovat olleet sosiaalidemokraateille tärkeitä. Ei tämäkään hallituskausi kivuton ole ollut, vaan se on vaatinut paljon vaikeita neuvotteluita. Mutta näen, että keskusta-vasemmistolainen hallitus on sellainen, jolla Suomea pystytään kehittämään.”

Sdp:n vaalikampanja rakentuu paljon Marinin itsensä varaan. Hän on erilaisten kyselyiden mukaan Suomen suosituimpia poliitikkoja.

Mutta mitä Marin itse aikoo vaalien jälkeen? Jos pääministerin paikka ei ole tarjolla, kiinnostaisiko esimerkiksi valtiovarainministerin tehtävä?

”En lähde laisinkaan tähän spekulointiin. Meidän tavoitteenamme on voittaa vaalit ja varmistaa se, että Sdp jatkaa pääministeripuolueena.”

Onko teitä pyydetty EU-tasolta harkitsemaan joitakin tehtäviä esimerkiksi neuvostossa tai komissiossa, ja kiinnostaisivatko tällaiset tehtävät?

”Näitä keskusteluita ei minun tietääkseni tällä hetkellä käydä laisinkaan. Olen hieman ihmetellyt noita uutisia, joita olen lukenut lehdestä.”

Entä muut kansainväliset tehtävät?

”Keskityn nyt näihin tehtäviin.”