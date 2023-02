On sääli, että translaista tuli poliittinen pelinappula, sanoo voittoa juhliva aktivisti

Transvaikuttaja ja kirjailija Mona Blingin mukaan eduskunnan hyväksymä uusi translaki on pitkän taistelun tulos. ”Olen tosi iloinen. Tässä on oikeiden ihmisten elämistä kysymys”, Bling sanoo.

Transväki juhli keskiviikkona eduskunnan hyväksyttyä uuden translain. Yksi juhlijoista oli transvaikuttaja, kirjailija Mona Bling.

Bling kertoo, ettei hän ollut saanut edellisenä yönä nukutuksi odottaessaan äänestystulosta.

”Jännitin, miten käy. Nyt tuntuu tosi hyvältä”, Bling sanoo keskeltä transväen juhlaa ravintolassa Helsingin Kalliossa.

Transvaikuttaja Bling korostaa, miten tänään hyväksytty translaki on pitkän taistelun tulos, jossa on transaktivistien lisäksi työtä ovat tehneet eri järjestöt ja ihmisoikeusorganisaatiot.

”Hyväksymällä translain eduskunta viesti sitä, että heitä kiinnostavat ihmisoikeudet”, Bling sanoo.

”Joissakin puolueissa sanottiin, että laki olisi omantunnon kysymys. Ihmisoikeudet eivät ole sitä. Tässä on oikeiden ihmisten elämistä kysymys”, Bling sanoo.

Uuden lain myötä sukupuolen voi vahvistaa juridisesti ilmoituksella väestötietojärjestelmään. Toinen merkittävä muutos laissa on se, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu.

Aiemmin sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään vaati sitä, että ihminen pystyi osoittamaan, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön.

Ennen keskiviikon äänestystä eduskunta keskusteli translaista useaan otteeseen. Bling kertoo seuranneensa keskustelua ristiriitaisin tuntein.

”Moni puhe, joka perustui tutkimustietoon, liikutti. Toisaalta moni lakia vastustanut puheenvuoro oli absurdi. Transihmisiä verrattiin seksuaalirikollisiin ja epäiltiin, että seuraavaksi joku identifioituu rakennuksiin”, Bling sanoo.

Lue lisää: Ohisalo juhli isoa voittoa, Räsänen kuvaili olevansa ”murheellinen ja järkyttynyt”

Bling on kirjoittanut kirjan transväkeen liitetyistä virheellisistä myyteistä ja uuden lain myötä moni vanha olettamus saattaa lentää historian romukoppaan. ”Esimerkiksi on väitetty että transihmiset eivät voi olla vanhempia”, Bling sanoo.

Uuden lain merkittävin uudistus liittyy Blingin mukaan lisääntymis­kyvyttömyys­vaatimuksen poistoon.

”Se on konkreettinen asia. Jouduin itse vajaa kymmenen vuotta sitten valitsemaan kahden väliltä: haluanko saada biologisia lapsia vai onko oma sukupuoli ja oma elämä minulle tärkeä. Olen tosi iloinen tästä uudistuksesta että tähän ei enää tarvitse kenenkään mennä. Tämä on todella positiivinen suunta, että ihminen saa itse määritellä itsensä”, Bling sanoo.

Blingin mielestä on selvää, että translaista ja transväestä tehtiin vaalien alla poliittinen pelinappula.

Moni keskustan ja kokoomuksen kansanedustaja äänesti lakia vastaan, vaikka molemmilla puolueilla on ohjelmassaan kantana lain uudistaminen.

”Ymmärrän että on ollut koronaa ja sotaa Ukrainassa, mutta kyllä tämä meni harmillisen viime tippaan. Kokoomuksessakin, joka mainostaa itseään sivistyspuolueena, kansanedustajat lähtivät selkeästi kumartelemaan äänestäjiä, jotka saattaisivat äänestää perussuomalaisia. Se on sääli, sillä tässä on oikeasti kyse ihmisten elämistä”, Bling sanoo.

”Joskus puolueet ottavat takapakkia, mutta onneksi Suomi otti nyt ison askeleen kohti parempaa tulevaisuutta.”

Lue lisää: Kymmenen kokoomus­edustajaa äänesti lakia vastaan, vaikka puolue sai valio­kunnassa tahtonsa läpi

Transväen tulevaisuuden tavoite on Blingin mukaan saada Arkadianmäelle oma kansanedustaja. ”Kun eduskunnassa puhutaan vähemmistöistä, on tärkeää, että paikalla myös on vähemmistön edustajia”, Bling sanoo.

Bling toivoo, että ensi vaalikaudella myös 15–18-vuotiaat nuoret otetaan uuden lain piiriin siten, että he voivat vaihtaa juridista sukupuolta ilmoituksella.

”Siinä iässä on koulujen päättämisiä ja ensimmäisiä kesätöitä. On tärkeää, että transnuori voi saada todistukset oikealla henkilötunnuksella ja että uuden elämän rakentaminen voi alkaa ilman kaikkien papereiden uudelleen pyytelyä.”