Politiikka | Vaalikone on avattu

Puolueiden ehdokkaat laidasta laitaan antaisivat lisää rahaa kouluihin ja soteen – kokoomus on poikkeus, käy ilmi HS:n vaalikoneesta

HS:n vaalikone on auennut lukijoille. Vaalikonetta on jonkin verran uudistettu aikaisemmista vuosista: vaalikoneessa on muun muassa aiempaa monipuolisemmat työkalut ehdokkaiden ja puolueiden vertailuun.

Peruskoulun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä eri puolueiden ehdokkailla on hyvin samansuuntaisia näkemyksiä.