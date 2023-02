Henrikssonin oli määrä vierailla Etelä-Afrikassa ja Namibiassa tapaamassa oikeusalan edustajia ja kansalaisjärjestöjä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on murtanut kätensä tennispelissä. Ministerin sunnuntainen työmatka Afrikkaan peruuntuu loukkaantumisen takia.

Henriksson kertoo Facebook-päivityksessään kaatuneensa pahasti, minkä seurauksena hän sai murtuman käteensä ja loukkasi polveaan.

”Aina kaikki ei mene niin kuin Strömsössä”, Henriksson kirjoittaa lauantaina julkaistussa päivityksessä.

”Nyt olen kotona tottumassa siihen, että on vain yksi käsi ja yksi jalka tällä hetkellä. Minun on peruutettava työmatkani Afrikkaan huomenna [sunnuntaina]. Se on elämää.”

Henriksson kiittelee ensihoitajia ja kotiseutunsa Pietarsaaren päivystyksen henkilökuntaa saamastaan hoidosta.

Valtioneuvoston verkkosivujen mukaan Henrikssonin oli määrä vierailla Etelä-Afrikassa ja Namibiassa.

Hänen piti osallistua Suomen, Etelä-Afrikan ja Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin (HCCH) järjestämään alueelliseen konferenssiin Pretoriassa.

Ministerin ohjelmassa oli muun muassa afrikkalaisten oikeusalan edustajien ja kansalaisjärjestöjen tapaamisia.