Kaupan alalle on suunniteltu useita lakkoja.

Palvelualojen ammattiliiton PAM:n ja Kaupan liiton sovittelua jatketaan maanantaina.

Myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja työnantajajärjestö Satamaoperaattorit jatkavat työriitansa sovittelua tänään.

Kaupan alalle on suunniteltu useita lakkoja, jos sopuun ei päästä. 9.–11. helmikuuta on annettu lakkovaroitus, ja lakko kohdistuisi muun muassa useisiin hypermarketteihin. Vielä suurempi markettilakko olisi toteutumassa 16.–18. helmikuuta. PAM on asettanut kaupan alalle ylityökiellon, joka alkoi viime keskiviikkona.

AKT puolestaan jätti viime viikolla useita varoituksia lakoista, jotka alkaisivat 15. helmikuuta. Satamien ahtaustyön lakko olisi voimassa toistaiseksi. Lisäksi myös ahtausalalla alkoi ylityökielto keskiviikkona.