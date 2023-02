Tuntipalkka on noin 13 euroa, eikä se riitä, sanoo lakkoon menevä kaupan myyjä: ”Me halutaan oikeasti taistella”

Helsingin Sanomat haastatteli Järvenpään Prisman myyjiä päivää ennen kaupan lakon alkua.

Järvenpää

Keskellä arkipäivää Järvenpään Prismassa on paljon väkeä ostoksilla ja heviosastolla myyjä Minna Haavisto nostaa esille laatikosta lisää vihreitä omenia.

Seuraavana päivänä eli torstaina Haavisto on noin 16 000:n muun ammattiliitto Pamin jäsenen tapaan lakossa.

”Itselläni on ensimmäisenä lakkopäivänä vapaata, mutta mukana ollaan. Lakko ei jännitä”, Haavisto sanoo ja lappaa lisää omenaa myyntilaariin.

Lakkoon on Haaviston mukaan syytä, sillä palkan riittämättömyys on käynyt selväksi.

”Tämä on matalapalkka-ala, ja ympärillä kaikki hinnat nousee, mutta se ei näy missään vaan palkka pysyy samana”, Haavisto sanoo.

200 euron palkankorotus on Haaviston mielestä siis lakon keskeinen tavoite.

Haavisto on ollut kaupan alalla parikymmentä vuotta. Hän uskoo, että lakko vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita.

Kyse on myös hyvinvoinnista. ”Meillä on valtavasti töitä ja liian vähän väkeä. Vaihtuvuutta on paljon”, Haavisto sanoo.

Haavistoa mietityttää omassa taloudessa erityisesti korkojen nousu. ”On asioita, mihin voi itse vaikuttaa ja mihin taas ei voi. Ja asuntolainan koronnousu on sellainen, jossa itse ei voi vaikuttaa”, Haavisto sanoo ja nostaa taas uuden omenan pinon päällimmäiseksi.

Nico Puustinen on toiminut myyjänä 17 vuotta. Järvenpään Prismassa Puustinen on sekä myyjä että luottamusmies.

Työnantaja on ilmoittanut tavoitteekseen pitää kaikki pääkaupunkiseudun Prismat auki lakosta huolimatta.

Tavoite koskee myös Järvenpään Prismaa.

Järvenpään Prisman luottamusmies Nico Puustinen uskoo kuitenkin, että heidän myymälänsä pysyy kiinni.

Samalla Puustinen arvioi, että osa myyjistä saattaa tulla töihin lakosta huolimatta. Se voi johtua hänen mukaansa siitä, että nämä myyjät eivät uskalla jättää työvuoroa väliin.

Luottamusmies korostaa, että lakkoon ei mennä huvin vuoksi. ”Me halutaan oikeasti taistella. Kivaahan tämä ei ole”, Puustinen sanoo.

”Me saadaan sanallista kiitosta, ja meille kerrotaan, että olette arvokkaita, mutta neuvotteluissa huomaa, että meihin ei kuitenkaan olla valmiita satsaamaan”, Puustinen sanoo

Luottamusmies Nico Puustisen repunhihnaa koristaa työajan ulkopuolella ammattiliiton iskulause.

Puustisen tuntipalkka myyjänä on vähän yli 13 euroa, mikä taulukkopalkkana tarkoittaa noin 2 100 euron kuukausituloa.

”Teen verkkokauppakeräilyä, teen hyllytystä ja olen välillä myös kassalla”, Puustinen kertoo työstään.

Hän sanoo olevansa suuri pitsojen kuluttaja, mutta hintojen noususta johtuva pihistäminen on johtanut siihen, että pitsan teko on jäänyt kotona vähemmälle.

”On pitänyt pohtia, ostanko itse raaka-aineet vai kolmen euron pakastepitsan. Valinta on kallistunut jälkimmäiseen.”

Asiakkaita riittää ruuhkaksi asti myös itsepalvelukassalle, missä tilannetta tarkkailee myyjä Pirjo Willman.

”Lakko on oikeutettu”, Willman sanoo. Myös hänen tuntipalkkansa on vähän yli 13 euroa tunnissa. Mukana ovat kaikki mahdolliset ikälisät.

”Sillä palkalla ei elä kukaan vaan tili tehdään lisillä, yö- ja sunnuntailisillä. Asun yksin, joten minun on helppo ottaa vastaan sellaisia työvuoroja. Kaikilla ei sitä mahdollisuutta ole”, Willman kertoo.

Willmanin mukaan asiakkaat ovat suhtautuneet torstaina alkavaan lakkoon myönteisesti.

Myyjä Pirjo Willman keskiviikkona Järvenpään Prisman itsepalvelukassalla.

Yleinen taloustilanne on heijastunut myös myyjä Willmanin kukkaroon.

”Totta kai”, Willman sanoo.

”Ruoan hinta on noussut hirveästi, sähkön tietysti myös. Se tarkoittaa sitä, että syödään vähemmän ja ostetaan halvempia tuotteita”, Willman sanoo.

Willman on pannut merkille lakkopäiviä edeltävää hamstrausta.

”Kyllä, kyllä”, Willman sanoo. Hänen mukaansa erityisesti vessapaperi on kiinnostanut asiakkaita.

”Tämä keskiviikko on ollut vähän kuin joku aattopäivä”, Willman hämmästelee ja rientää sitten auttamaan itsepalvelukassan kanssa hankaluuksiin ajautunutta asiakasta.

Järvenpään Prismassa kuten muissakin hypermarketeissa on töissä talon omien työntekijöiden lisäksi vuokrafirman keikkatyöntekijöitä. HS:n Järvenpäässä tapaamista keikkamyyjistä yksikään ei halunnut keskiviikkona tulla haastatelluksi.