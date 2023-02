Tiainen pyrki vuonna 2020 keskustan puheenjohtajaksi. Myöhemmin hän liittyi VKK:hon.

Ilkka Tiainen kertoo tiedotteessaan eronneensa Valta kuuluu kansalle -puolueesta (VKK). VKK:lla on eduskunnassa yksi kansanedustaja, Ano Turtiainen.

Tiainen kertoo syyksi sen, että hänen mukaansa VKK on järjestänyt sääntöjen vastaisen ylimääräisen puoluekokouksen.

”Tietojeni mukaan puolueessa valtaa käyttää nyt edellä mainittujen pykälien vastaisesti valittu uusi puoluehallitus. VKK:sta eduskuntaan pyrkivien ehdokkaiden edessä voi olla pahimmassa tapauksessa tuomioistuimen päätös laittomasta ylimääräisestä puoluekokouksesta ja siten kaikkien sen jälkeisten päätösten laittomuus”, Tiainen kirjoittaa tiedotteessaan.

Ilkka Tiainen on alavutelainen kunnanvaltuutettu ja Posi Tv:n perustaja. Kyseessä on kanava, jonka lähetyksissä on esiintynyt koronarokote­denialismia ja salaliittoteorioita.

Tiainen oli ennen keskustan jäsen ja pyrki keskustan puheenjohtajaksi vuonna 2020. Hänet valittiin Alavuden kunnanvaltuustoon keskustan listalta vuonna 2021, mutta hän erosi keskustasta ja liittyi VKK:hon.