Opintolainojen korot ovat nousseet muiden lainakorkojen mukana reippaasti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittää, että opintolainaan pitäisi saada korkokatto.

Andersson puhui asiasta tiistaina vasemmistoliiton koulutuspolitiikkaa käsitelleessä tilaisuudessa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pitäisi ryhtyä valmistelemaan korkokattoa opintolainalle jo ennen vaaleja, Anderssonin tiedotteessa kerrotaan. Asia kuuluu Anderssonin mukaan tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk) vastuualueelle.

Anderssonin mukaan valtion tulee kantaa opiskelijoiden kohdalla riski korkojen noususta.

"Kun valtio pakottaa opiskelijat velkaantumaan, on vain oikein, että valtio kantaa riskin korkojen noususta”, Andersson sanoi tiistaina Tiedekulmassa.

Käytännössä korkokaton toteuttamiselle olisi Andersson mukaan useita erilaisia tapoja.

”Valtio voisi esimerkiksi asettaa valtiontakauksen ehdoksi tietyn enimmäiskoron, ja markkinakorkojen noustessa tämän yli valtio korvaisi erotuksen suoraan pankille. Tämän lisäksi voi hyödyntää opintotuen jo olemassa olevaa korkoavustusta keinona tukea pienituloisia opiskelijoita valmistumisen jälkeen, parantamalla korkoavustusta tulorajoja muuttamalla ja lisäämällä sen kattavuutta”, tiedotteessa sanotaan.

Opintolainoille on käynyt kuten muillekin lainoille, eli niiden korot ovat nousseet merkittävästi. Suuri osa opintolainoista on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka nousi nopeasti viime vuonna. Nyt korko on jo yli 3,4 prosenttia.

Opintolainamäärät ovat kasvaneet 2000-luvulla tasaisesti. Lukuvuonna 2021–2022 opiskelijoilla oli keskimäärin 10 700 euroa opintolainaa. Lukuvuonna 2005–2006 lainaa oli keskimäärin noin 4 300 euroa.