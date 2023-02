”Tähän ei nähdäkseni liity kuitenkaan niin paljoa dramatiikkaa, kuin mitä uutisoinnista on ollut ymmärrettävissä”, sanoo seuraavaksi puheenjohtajaksi nouseva Jouni Ovaska (kesk).

Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan seuraavaksi puheenjohtajaksi nouseva Jouni Ovaska (kesk) aikoo tänään keskustella instituutin johtajan Mika Aaltolan kanssa tämän Turkin-matkasta.

Ovaskan mukaan keskustelun tarkoituksena on käydä läpi matkan kulkua, perusteita ja sen pohjalta herännyttä julkista keskustelua.

”Tähän ei nähdäkseni liity kuitenkaan niin paljoa dramatiikkaa, kuin mitä uutisoinnista on ollut ymmärrettävissä”, Ovaska toteaa.

Hän ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin ennen kuin on käynyt asiaa läpi Aaltolan kanssa. Ovaska aiotaan valita neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa puheenjohtajaksi puolustusministeriksi siirtyneen Mikko Savolan (kesk) tilalle.

Keskustelu Aaltolan Turkin-matkasta lähti liikkeelle, kun hän twiittasi matkalta saatuihin kokemuksiin viitaten, että Suomen pitäisi viestiä kykyään erottaa Suomen ja Ruotsin hakemukset.

Ilta-Sanomien haastattelussa hän myöhemmin kertoi, että Turkissa jopa odotetaan sitä, että Suomi olisi itse aktiivinen ja antaisi signaalin valmiudestaan käsitellä hakemukset itsenäisinä ja erillisinä.

Aaltola nosti näkemyksensä esille samaan aikaan kun eduskuntapuolueet yrittävät päättää kantojaan siihen, tulisiko Suomen omalta osaltaan viimeistellä Nato-jäsenyyden hyväksyntä jo tämän vaalikauden aikana.

Suomen oman prosessin aikataulu kytkeytyy siihen, pitäisikö Suomen ja Ruotsin hakeutua Natoon yhtä aikaa. Turkki on vihjaillut, että se voisi ratifioida ensin vain Suomen jäsenyyden. Tässä tapauksessa Suomi voisi periaatteessa jäädä odottamaan Ruotsia viivästyttämällä omaa eduskuntakäsittelyään.

Lue lisää: Matti Vanhanen HS:lle: Puolueet kokoontuvat perjantaina kuulemaan toistensa kannat Nato-aikataulusta

Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Saara-Sofia Sirén.

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok) puolestaan kertoo, että neuvottelukunta odottaa saavansa kahden viikon päästä torstaina pidettävässä kokouksessaan selvityksen siitä, mitä Aaltolan Turkin matkan ohjelmaan on kuulunut ja millaisia teemoja siellä on käsitelty.

Sirénin mukaan instituutin johtajan on tärkeä ymmärtää työssään tutkimustyön rooli tuottaa tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päättäjille päätöksenteon tueksi.

”Sitten on erikseen poliittinen prosessi ja poliittiset neuvottelut.”

Siihen, onko Aaltola toiminnassaan ymmärtänyt näiden kahden eron, Sirén ei suoraan halunnut ottaa kantaa.

”Ilmeisesti tällainen epäilys on ollut ainakin median suunnasta, koska media on ollut tässä aktiivinen.”

Esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnankin jäsenenä toimiva Erkki Tuomioja (sd) on syyttänyt Aaltolan toimintaa tilanteessa politikoinniksi ja oman agendan ajamiseksi julkisessa keskustelussa.

”Tutkijoiden olisi kunnioitettava omaa rooliaan”, Tuomioja totesi Ylen haastattelussa.

Neuvottelukunnan toinen jäsen, vihreiden Atte Harjanne, ei näe tilannetta aivan näin dramaattisena. Kuitenkin hänenkin mukaansa on tärkeää, että asia käydään neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa yhdessä Aaltolan kanssa läpi.

”Ulkopoliittisen instituutin johtajan tulisi olla erittäin tarkka rootelistaan, ettei kellekään tulisi kuvaa, että hän kuuluisi suomalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päättäjiin”, Harjanne toteaa.

"Juuri nyt Suomen Nato-prosessi on herkässä vaiheessa, eivätkä nämä roolit saisi mennä yhtään sekaisin. En usko, että tietoisesti näin on käynytkään, mutta se, miltä asiat näyttävät, on toinen asia”, Harjanne jatkaa.