Perussuomalaiset on ensi kertaa äänestävien selkeä suosikkipuolue

Lähes 30 prosenttia HS:n ensi kertaa äänestäville suunnattuun kyselyyn vastanneista kannattaa perussuomalaisia. Gallupin tulos ei yllätä perussuomalaisten ja Sdp:n nuorisojärjestöjen edustajia tai tutkijaa.

Perussuomalaiset on suosituin puolue niiden keskuudessa, jotka tänä keväänä saavat äänestää ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa, selviää HS:n tuoreesta kyselystä.

Ensimmäistä kertaa äänestäviltä kysyttiin, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Kyselyyn vastanneista 28 prosenttia äänestäisi perussuomalaisia. Puolueen suosio on ylivoimainen verrattuna toisena tulevaan Sdp:hen, jota äänestäisi 13 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kolmanneksi suosituin puolue ensimmäistä kertaa äänestävien keskuudessa on vihreät, jota vastasi äänestävänsä 11 prosenttia vastaajista.

Varsinaisissa koko väestön kantoja mittaavissa puoluekannatusgallupeissa perussuomalaisten kannatus on paljon alhaisempi.

Ensimmäistä kertaa äänestävistä tulee ajan mittaan keski-ikäisiä äänestäjiä. Voiko kyselystä päätellä, että tulevaisuudessa perussuomalaisista tulee kooltaan näin suuri puolue?

”En lähtisi vetämään tästä sellaisia johtopäätöksiä”, sanoo tutkijatohtori Aino Tiihonen Tampereen yliopistosta.

Tiihonen tutkii muun muassa nuorten kiinnittymistä puolueisiin. Hän sanoo, että noin 18–22-vuotiaat ovat vielä sellaisessa elämäntilanteessa, jossa arvot ja asenteet ovat vasta muodostumassa ja uusia ajatusmalleja omaksutaan herkästi.

” ”Poliittiset arvot ja asenteet voivat vielä muuttua.”

Tutkimuksessa puhutaan formatiivisesta vaiheesta.

”Monet ovat silloin opiskelijoita ja ikään kuin matkalla jostakin jonnekin. Poliittiset arvot ja asenteet voivat vielä muuttua, sillä heillä ei ole vakiintunutta yhteiskunnallista asemaa.”

Tiihonen korostaa lisäksi, että liikkuvia äänestäjiä on Suomessa yhä enemmän ja puolueuskollisuus on vähentynyt. Tämä vaikeuttaa tulevaisuuden ennustamista.

”Ylipäätään politiikan vuorovesien vaihtelusta on tullut ailahtelevampaa. Yksittäiset asiakysymykset liikuttavat yhä voimakkaammin äänestäjiä.”

Tutkijatohtori Aino Tiihonen ei ole yllättynyt perussuomalaisten suosiosta ensimmäistä kertaa äänestävien keskuudessa.

Perussuomalaisten suosio nuorten keskuudessa ei yllätä Tiihosta. Hänen mukaansa kansainvälisestikin on havaittu, että populistipuolueet ovat olleet suosittuja nuorten keskuudessa.

”Ylipäätään, että jokin puolue kerää noin korkean luvun, on kiinnostavaa ja jossain määrin poikkeuksellista”, Tiihonen sanoo.

Hänen mukaansa nuorten suosikkeina on aiemmin pidetty perussuomalaisten lisäksi vihreitä ja kokoomusta.

”Sdp ei ole tyypillisesti noussut mitenkään nuorten kärkipuolueeksi.”

Tiihosen mukaan nuorten poliittisissa arvoissa ja asenteissa on suuria eroja niin sanotulla sosiokulttuurisella ulottuvuudella, vasemmisto–oikeisto-jaon sijaan.

”Mehän on tiedetty jo muutaman vuoden ajan, että esimerkiksi ilmastokysymys on nuoria liikuttava kysymys, mutta se on myös nuoria polarisoiva kysymys.”

Toisena esimerkkinä Tiihonen mainitsee maahanmuuton, joka jakaa nuorten mielipiteitä voimakkaasti.

Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Joakim Vigelius.

Perussuomalainen Nuoriso -järjestön puheenjohtajan Joakim Vigeliuksen mielestä kyselyn tulos kertoo siitä, että kansallismielinen ajattelu ei ole häviämässä Suomesta. Hän myös pitää perussuomalaisten arvoja ”simppeleinä ja helposti pureksittavina”.

”Jos nuorelle sanoo, että suomalaisen veroeurolla pitää tehdä hyvää suomalaiselle ensisijaisesti, luulen, että nuori ymmärtää sen vielä.”

Vigeliuksen mielestä nuorilla on maalaisjärkistä ajattelua, jota ympäröivä maailma ei ole vielä ehtinyt ”korruptoida”.

”Aikuisena ihmisenä oppii ajattelemaan eri tavalla, ja se ei ole välttämättä positiivista oppimista. Ihminen sosiaalisena eläimenä omaksuu ajatuksia ympäristöstään.”

” ”Heillä on hieman ajankohtaisempi tilannekuva.”

Vigelius on luonnollisesti mielissään tuloksesta mutta ei yllättynyt. Hänen mukaansa tiedossa on, että perussuomalaiset on koko väestön lukemia suositumpi paitsi 18–24-vuotiaiden myös 25–34-vuotiaiden joukossa.

Vigelius uskoo myös esimerkiksi katujen turvallisuudesta puhumisen vedonneen nuoriin viime aikoina.

”Yleensä heillä on hieman ajankohtaisempi tilannekuva siitä, millaista se meno on, kuin esimerkiksi työssä käyvällä väestöllä.”

Vigeliuksen mukaan puolueessa on havaittu nuorten suosio esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa nuoret suosivat Youtubea ja Tiktokia, joissa molemmissa puolue on aktiivinen.

Kyselyyn vastanneista miehistä yli kolmannes vastasi äänestävänsä perussuomalaisia. Naisista näin vastasi noin viidesosa, mutta puolue oli silti suosituin myös naisten keskuudessa.

Myöskään asuinpaikka ei vaikuttanut ykköspaikkaan. Erityisen vankkaa perussuomalaisten suosio oli Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta puolue oli suosituin myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto kuvattuna aluevaalitentissä vuonna 2021.

”Härregud!” huudahtaa puolestaan Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto kuultuaan Sdp:n hyvän sijoituksen. Hän on tottunut näkemään puolueensa nuorten kyselyissä esimerkiksi vihreiden takana.

”Toinen paikka yllättää. Mutta en silti henkilökohtaisesti usko, että Sannan suosio selittää sitä kaikkea”, Perholehto sanoo.

Hänen mukaansa puolueessa ajateltiin Sanna Marinin (sd) valinnan jälkeen, että uusi puheenjohtaja voi resonoida nuorten keskuudessa enemmän. Tämän hän uskoo myös toteutuneen.

” ”On skarpattu.”

Perholehto kuitenkin uskoo, että jos kyse olisi vain Marinin vaikutuksesta, suosio nuorten parissa olisi jo laantunut. Hän ”uskaltaa olla positiivinen” puolueensa poliittisesta linjasta.

”On skarpattu siinä, miten puhutaan koulutuspolitiikasta, ihmisoikeuksista, ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta”, Perholehto sanoo.

Ensimmäistä kertaa äänestäviltä kysyttiin lisäksi, kuinka paljon he luottavat tiettyihin poliitikkoihin.

Vastaajien keskuudessa ylivoimaisesti luotetuin oli presidentti Sauli Niinistö, johon 76 prosenttia sanoi luottavansa vähintään melko paljon.

Niinistön lisäksi kysyttiin luottamusta yhdeksän eduskuntaan valitun puolueen puheenjohtajiin. Heistä luotetuin oli pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, johon luottaa 47 prosenttia. Toisaalta 43 prosenttia vastasi, ettei luota häneen kovinkaan paljon tai lainkaan.