Rkp ja perussuomalaiset odottavat perjantaista keskustelua eivätkä kertoneet kantaansa torstaina.

Sdp:n, keskustan ja vihreiden eduskuntaryhmillä on valmius viedä Natoon liittymistä koskeva laki maaliin tällä vaalikaudella. Myös kokoomus on linjannut jo aiemmin kannattavansa läpivientiä tällä vaalikaudella.

Vasemmistoliitto sen sijaan odottaisi puuttuvia ratifiointeja Turkilta ja Unkarilta.

”Mielestämme on järkevää pitää langat aikataulun osalta omissa käsissä, eikä luovuttaa (Turkin presidentti Recep Tayyip) Erdoğanille ja (Unkarin pääministeri Viktor) Orbanille aikataulutusta sillä, että lyödään nuija pöytään täällä ennen”, sanoi ryhmäjohtaja Jussi Saramo.

Rkp toivoo, että asiasta löytyy yhteisymmärrys puolueiden kesken perjantaina. Myös perussuomalaiset odottaa perjantaista keskustelua eikä kertonut kantaansa torstaina.

Asiaa kommentoitiin eduskuntaryhmien kokousten jälkeen eduskunnassa toimittajille.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi puolueen olevan valmis viemään prosessin maaliin tällä vaalikaudella, jos aikataulusta löytyy laaja konsensus.

”Tämä on meidän ryhmämme yhteinen näkemys.”

Myös vihreät toivovat, että aikataulusta löydetään ryhmien kesken yhteisymmärrys.

”Mutta on ihan selvää, että vihreillä on valmius viedä tämä tämän eduskunnan aikana loppuun asti. Me olemme tästä olleet hyvin yksituumaisia jo jonkin aikaa”, sanoi ryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.

Myös keskusta oli asiasta yksimielinen.

”On tärkeää, että eduskunta, joka on päätökset tällä kaudella jo tehnyt ja päättänyt hakea Nato-jäsenyyttä, myös hoitaa asian omalta pöydältään”, sanoi ryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska.

Rkp:n mukaan päätöksen tekemiselle myös vaalien jälkeen löytyy perusteita.

”Molemmilla etenemispoluilla – päätös ennen tai jälkeen vaalien – on omat puolensa”, viestitti ryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Rkp:lle on ollut tärkeää, että Suomen ja Ruotsin yhteinen päämäärä Nato-jäsenyydestä toteutuu mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti. Myös muut puolueet pitivät tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi etenevät jäsenyydessä yhtä matkaa.

Puhemies Matti Vanhanen on kutsunut eduskuntapuolueet perjantaina keskustelemaan muun muassa siitä, pitäisikö Suomen Nato-jäsenyyttä koskeva lainsäädäntö käsitellä Suomessa valmiiksi ennen puuttuvia Unkarin ja Turkin ratifiointeja.