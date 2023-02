Vaaliohjelmissa on puhuttu ihmeen vähän kuntien kohtalosta, vaikka nuorten koulutus on eriarvoistuvien kuntien harteilla. Kuntauudistuksen valmistelu voisi pakottaa keskustan hallitukseen, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka analyysissaan.

Suurin osa ennustajista pitää jo jokseenkin varmana, että keskusta jää oppositioon – ainakin, jos sen kannatus ei merkittävästi nouse nykyisistä gallupluvuista.

Keskusta on ollut 2000-luvulla pitempään pääministeripuolue kuin mikään muu puolue, mutta nyt sen kannatus laahaa historiallisen alhaalla, jopa noin 10 prosentin tuntumassa.

Keskeinen syy tähän on kahdeksan vuoden hallitusvastuu. Ainakin näin tilannetta analysoi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko HS:n haastattelussa.

Lue lisää: Keskustan Saarikko ehdottaa jokaiselle automaattista yrittäjä­tunnusta ja eläkeläisten houkuttelua töihin vero­kannustimella

Loogista olisikin, että keskusta lähtisi opposition rauhaan nuolemaan haavojaan ja rakentamaan uuden tulemisen ohjelmaansa.

Ihme voi kuitenkin tapahtua. Perusteitakin löytyy.

Keskusta saattaa saada vaalituloksen, johon se on tyytyväinen, vaikka tulos olisikin alhainen verrattuna puolueen suuruuden vuosikymmeniin.

Toisekseen keskustan molekyylirakenteessa elää erittäin vahvana pyrkimys päästä valtaan. Dna-rakenne on syntynyt luontevasti, koska keskusta todellakin on ollut keskellä. Se on voinut luontevasti tehdä yhteistyötä niin oikeistolaisten kuin vasemmistolaistenkin kanssa.

Kolmanneksi keskusta tulee mitä ilmeisemmin olemaan herkullisessa asemassa seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Nyt näyttää, että hallitusvaihtoehdot ovat joko kokoomuksen ja Sdp:n tai kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuva enemmistö- tai vähemmistöhallitus.

Molemmissa vaihtoehdoissa enemmistöhallitus voi toteutua, jos keskusta tulee mukaan. Kuten myös, jos nykyhallituspohja jatkaisi.

Keskusta voi siis vaatia hallitusneuvotteluissa todella paljon kaikkea kivaa omille potentiaalisille äänestäjilleen.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan keskustan heikon gallupkannatuksen syynä on kahdeksan vuotta hallituksessa.

Neljäs perustelu on se, että keskustan keskeinen päämäärä on ollut pitää Suomi asuttuna ja puolustaa hajaseutujen asukkaita ja kuntia.

Keskustalle voi tulla strategisesti tukala paikka, jos vaikkapa kokoomus ja Sdp saavat päähänsä tehdä kunnille jotain sellaista, jonka keskusta haluaa estää. Estäminen kun onnistuu parhaiten hallituksessa.

Aikoinaan Jyrki Kataisen (kok) hallitus piirteli valtioneuvoston linnan kätköissä Suomen kuntakarttaa uusiksi osana sote- ja kuntauudistusta. Kartat vuodettiin julkisuuteen: yli 330 kuntaa aiottiin yhdistää 70 kunnaksi.

Kuntien veri kiehahti, hanke hyytyi ja hyydytti kuntaliitokset. Nyt Suomessa 309 kuntaa.

Kataisen hallituksen sote-uudistus oli tarkoitus ensi alkuun kytkeä yhteen kuntauudistuksen kanssa. Järjestäjiä olisivat olleet riittävän isot ja vahvat peruskunnat. Arkkitehtejä olivat kokoomus ja Sdp, joita nytkin kovasti hallitusspekulaatioissa naitetaan yhteen.

Oppositiossa ollut keskusta voitti seuraavat vaalit vuonna 2015. Yksi syy siihen oli Kataisen hallituksen kuntauudistus. Kunnissa äänestettiin keskusta puolustamaan kuntia.

Tämän vuoden eduskuntavaalikeskusteluissa onkin puhuttu ihmeen vähän kunnista. Puolueiden ohjelmistakaan ei ole kunta-otsikoita irronnut. Kunnat ovat kaikille puolueille herkkä asia.

” Suomessa on valtava määrä kuntia, joissa syntyy niin vähän lapsia, ettei heistä tahdo saada edes yhtä luokkaa kokoon.

Sote-uudistus vei kunnilta raskaimman taakan pois, mutta niille jäi edelleen varhaiskasvatus ja peruskoulutus ja monta muuta tehtävää.

Sote-uudistus ei keventänyt kuntia niin, että kaikki yli 300 kuntaa pärjäisivät jatkossa elinvoimaisina.

Suomessa on valtava määrä kuntia, joissa syntyy niin vähän lapsia, ettei heistä tahdo saada edes yhtä luokkaa kokoon. Samoissa kunnissa on paljon vanhuksia, mutta ei työntekijöitä. Kunnan itsenäisyydestä ei jää kuin vaakuna jäljelle, kun vanhempi väki kuolee.

Sote-uudistus tarkoitti myös sitä, että kuntien valtionosuusjärjestelmä muuttuu radikaalisti. Vanhenevat kunnat elivät aikaisemmin paljolti valtionosuuksilla, mutta jatkossa ne elävät omilla verotuloillaan.

Edessä siis täytyy olla mittava valtionosuusuudistus.

Punkalaitumen Pohjoiskylän koulussa on lapsia kolmen kunnan alueelta.

Jatkossa kuntien valtionosuudet tulevat ennen kaikkea kouluikäisten mukaan.

Kymmenet kunnat elävät siis entistä enemmän verotuksen varassa. Ainahan kunta voi verottaa enemmän vanhenevia asukkaitaan, jotta tiet ja palvelut toimivat, mutta loputtomiin veroja ei voi nostaa.

Monien tutkijoiden ja virkamiesten mielestä Suomen kuntarakenteelle pitää tehdä jotain, etteivät esimerkiksi lasten koulutuksen erot eri puolilla Suomen eriarvoistu todella paljon.

Tämän hallituksen aikana asiasta ollaan oltu hiljaa, koska erityisesti keskustalle asia on arka. Hallitus sai soteuudistuksen valmiiksi, koska mukaan ei ympätty kuntauudistusta.

Sote-uudistus vaikuttaa kuitenkin myös kuntiin, sillä suurin osa tehtävistä siirtyy pois ja valtion tukien perusteet muuttuvat.

On myös ymmärrettävää, ettei hallitus lähtenyt tekemään kuntauudistusta, sillä maata jyllätään jo sote- sekä työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksilla.

” Joidenkin HS:n lähteiden mukaan keskusta tunkee vaikka väkisin hallitukseen, jos kunnille ollaan tekemässä jotain pahaa.

Jossain vaiheessa uudistus on kuitenkin edessä.

Kuntien järjestämästä koulutuksesta valtio maksaa jatkossa keskimäärin noin neljänneksen, loput ovat kuntien oman varainhankinnan eli kuntaverotuksen varassa. Toisilla kunnilla voi olla aivan eri mahdollisuudet hoitaa koulutusta kuin toisilla.

Jos valtio maksaisi koulut kokonaan, kuntien itsemääräämisoikeus jäisi kovin rajalliseksi. Vaihtoehtoja tehostaa kuntasektoria on monia.

Jokaista liikahdusta keskusta seuraa tarkkana kuin näätä linnun pesintää, sillä keskustan kannatus riippuu niin paljon siitä, miten puolue puolustaa kuntia.

”Hajanainen kuntarakenne ja kuntien eriytymiskehitys kyseenalaistavat mahdollisuuden jatkaa kuntapolitiikkaa ns. yhtenäiskuntamalliin pohjautuvalla ajattelulla. Yhtenäiskuntamallista irtautumista olisi mahdollista edistää vaiheittain kokeilemalla sitä esimerkiksi tehtäväkohtaisesti tai alueellisten tarpeiden mukaisesti”, valtiovarainministeriö (VM) kirjoitti virkamiespuheenvuorossaan viime vuoden lopulla.

Tätä viestiä virkamiehet tulevat varmasti jakamaan puolueille ja hallitusneuvottelijoille pitkin kevättä. Keväällä VM julkaisee kuntatalousraporttinsa parahiksi ennen hallitusneuvotteluja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin kuvattiin politiikan toimittajien tentissä tammikuussa.

Lue lisää: Valtiovarain­ministeriö ehdottaa kulu­kuuria, joka ”tuntuisi monen suomalaisen arjessa”

Kokoomuksen ja Sdp:n olisi kohtalaisen helppo löytää yhteinen sävel siinä, miten kuntien tehtäviä siirretään niin sanotuille suuremmille harteille.

Mitään merkkiä vakavista kuntauudistussuunnitelmista ei ole. Keskustan taistelustrategia tulee varmasti muuttumaan, jos vaalien loppusuoralla kunnat nousevat esimerkiksi koulutusongelmien kautta keskeiseen asemaan.

Ei vuoden 2011 vaaleissakaan julistettu, millaisia kuntakarttoja kokoomus ja Sdp:n aikovat piirtää. Tälläkin kertaa hallitusneuvotteluissa voidaan päättää ainakin aloittaa kuntauudistuksen valmistelu.

Mitä keskusta silloin tekisi? Joidenkin HS:n lähteiden mukaan keskusta tunkee vaikka väkisin hallitukseen, jos kunnille ollaan tekemässä jotain pahaa.

Tai ainakin se voisi suostua hallitukseen, jos hallituskumppanit peruvat aikeensa.

Pääennuste kuitenkin on, että keskusta jäisi tässä kuvitteellisessa tapauksessa oppositioon räksyttämään kuntatappajille ja odottamaan riemuvoittoa seuraavissa vaaleissa.