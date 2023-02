Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom on päättänyt puhua. Asia on sellainen, jota hän on aiemmin vähän vältellyt. ”Olen opetellut sanomaan, että Uusimaakin on alue”, Lindblom sanoo.

Mitä rehtori sillä tarkoittaa? Aluepolitiikkaa eli sitä, että hän on valmis rehtorina nyt aiempaa kuuluvammin puolustamaan sekä Helsingin yliopiston mutta myös muiden Uudenmaan alueen korkeakoulujen asemaa.

”Me olemme yksi alue, kun mietitään aluepolitiikkaa, mutta tarkoittavatko poliitikot Uuttamaata, kun he puhuvat aluepolitiikasta?” Lindblom kysyy.

Vastauksen hän jättää kuulijan pohdittavaksi.

Aluepolitiikasta on ollut Lindblomin mukaan aiemmin hankala puhua Helsingin yliopiston yhteydessä. On nimittäin saatettu ajatella, että onko maan mahtavimmalla oppilaitoksella muka varaa valittaa.

On, jos Lindblomilta kysyy.

” ”Täällä ei ole riittävästi aloituspaikkoja. Tämä ei ole mielipidekysymys vaan fakta.”

Rehtori kaivaa esiin lukuja. Ensimmäinen niistä on korkeakoulujen aloituspaikkojen määrä maakuntien välisessä vertailussa. Uusimaa on listalla häntäpäässä, kun aloituspaikkoja verrataan oppilasainekseen, joka olisi kelvollinen korkeakouluihin pyrkimään. Uudellamaalla toimii kaikkiaan neljä yliopistoa ja seitsemän korkeakoulua.

”Täällä ei ole riittävästi aloituspaikkoja. Tämä ei ole mielipidekysymys vaan fakta”, Lindblom sanoo ja alkaa puhua termistä reilu saavutettavuus. Hän muistuttaa myös Uudenmaan merkityksestä koko maalle. Nykyisellään aloituspaikkoja on suhteellisesti eniten Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.

”Vuosittain tarve on noin 5 000 uutta aloituspaikkaa Uudellemaalle”, Lindblom laskee.

”Mahdollisuus osallistua korkeakouluopintoihin ei toteudu Uudellamaalla. Mahdollisuudet jakautuvat hyvin epätasaisesti”, rehtori sanoo.

Se on selvä viesti puolueille vaalien jälkeisiin hallitusneuvotteluihin.

Rehtori Sari Lindblom valokuvattiin Helsingin yliopiston päärakennuksen portailla aamuauringon valossa.

Haastatteluun Lindblom on saapunut helakanpunaisessa. Se ei ole sattumaa. Lindblom sanoo, että hän haluaa välttää synkkiä värejä ja samaa toiveikkuutta hän pyrkii edistämään myös puhuessaan rehtorina.

”Rehtorilta halutaan usein kriittisiä ja negatiivisia kommentteja, ja sellaisista olen usein halunnut kieltäytyä. Olen korostanut sitä, että tutkimus luo toivoa, ja että tutkinto kannattaa aina hankkia”, Lindblom sanoo.

Toiveikkuuden korostamisessa taitaa myös näkyä rehtorin koulutustausta psykologina ja pitkä työura yliopistopedagogiikan parissa.

” 60 prosenttia Suomesta ulkomaille opiskelemaan lähtevistä on Uudeltamaalta.

Opiskelupaikkojen vähyys johtaa Uudellamaalla ongelmiin, Lindblom muistuttaa. Hän nostaa esiin toisen luvun: noin 60 prosenttia Suomesta ulkomaille opiskelemaan lähtevistä on Uudeltamaalta. Se tarkoittaa vuosittain noin 5 000 opiskelijaa ja ylikin.

Kyse on merkittävästä aivovuodosta, jota Lindblom haluaisi monesta syystä jarruttaa. Kansainvälisyyttä tai opiskelua ulkomailla rehtori ei tietenkään vastusta.

”Se on ihan jees, jos opiskelijat palaisivat. Mutta aina he eivät palaa”, Lindblom sanoo. Mukana on myös omaa kokemustietoa.

”Nuorin poikamme opiskeli Englannissa ja on nyt ollut kolme vuotta töissä Saksassa”, Lindblom sanoo.

Aivovuoto on yhteiskunnalle haitaksi, mutta Lindblom perustelee myös, miksi opiskelu juuri kotikonnuilla hänen mielestään kannattaa. Opiskeluvuodet ovat tärkeää aikaa, Lindblom sanoo.

”Silloin kehitetään omaa asiantuntijuutta, luodaan verkostoja ja hankitaan harjoittelupaikkoja. Ja paluu on vaikeampaa, jos olet opiskellut ulkomailla ja muuten poissa kotipaikkakunnalta, eikä sinulla ole täällä mitään.”

Kun puheeksi tulee valtion budjetti, Lindblom korostaa taas olevansa optimisti. Hän ei usko, että seuraava hallitus leikkaa koulutuksesta. Hänen mukaansa puolueet ovat ymmärtäneet korkeakoulutuksen merkityksen sekä asiantuntijoiden koulutuksen että tutkimuksen ja innovaatioiden suhteen. Edessä ovat kuitenkin vaikeat ajat.

”Sen suhteen en ole optimistinen, että perusrahoitus lisääntyisi. Mutta sen suhteen kyllä, etten usko, että sitä leikataan. Luulen, että poliitikoilla on tuoreessa muistissa, mitä viimeksi tapahtui kun leikattiin.”

Sitä Lindblom toki pelkää, että vaalikeskusteluissa terveys, koulutus ja turvallisuus asettuvat vastakkain.

Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom sanoo olevansa optimisti.

Helsingin yliopistolla tehtiin kovia leikkauksia ja nähtiin laajoja irtisanomisia vuonna 2016, ja siihen Lindblom palaa haastattelussa useaan otteeseen.

”Se oli tosi kova paikka, jopa epäinhimillinen”, hän sanoo.

Leikkauksista on selvästi jäänyt yliopistolle syvät jäljet – tai kuten psykologin koulutuksen saanut Lindblom muotoilee:

”Pitkä trauma.”

Lindblomin mukaan yliopistolla pelätään, voiko sama tapahtua uudelleen.

Asialla oli pääministeri Juha Sipilän (kesk) johtama hallitus, joka vei Helsingin yliopistolta viidenneksen toimintarahoista.

Lindblom korostaa, ettei ollut leikkauksia toimeenpantaessa yliopiston johdossa.

Hän on toiminut rehtorina vuodesta 2020, ja toimikausi on päättymässä syksyllä. Parhaillaan yliopiston hallitus on parhaillaan valitsemassa rehtoria vuosille 2023–2028. Lindblom on neljän kärkihakijan joukossa. Muut jatkoon valitut ovat professorit Johanna Mäkelä, Kai Nordlund ja Kimmo Nuotio.

”Katson leikkausten aikaa ulkopuolisena. Vahvasti tuntuu, että me jäimme tilanteessa aika yksin”, Lindblom arvioi.

Yliopiston silloista johtoa on arvosteltu toimettomuudesta leikkausten edessä. Lindblom kysyy, olisiko tiukkuuskaan auttanut tilanteessa.

”Voin vain kuvitella, miten raskas päätös on ollut yliopiston hallitukselle, rehtoreille ja dekaaneille. Tällä hetkellä osaamme paremmin perustella olemassaoloamme.”

Suomen tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä 25–34-vuotiaiden ikäluokasta korkeakoulutettuja olisi 50 prosenttia. ”Se vaatii kuitenkin vakaata rahoitusta”, Lindblom sanoo.

Tällä hetkellä suomalaisista 25–34-vuotiaista korkeakoulutettuja on noin 40 prosenttia. Nuoret ovat siis meillä matalammin koulutettuja kuin OECD-maissa keskimäärin.

Lindblom sanoo, että jos korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättäisiin Uudellamaalla, silloin alueen korkeakoulut voisivat auttaa Suomea pääsemään pitkän tähtäimen koulutustavoitteeseen.

Entä mille aloille rehtori haluaisi lisää aloituspaikkoja?

Sitä Lindblom ei halua eritellä. Paikkoja ei hänen mukaansa pidä pystyttää hetken tarpeiden mukaan. ”Ja työvoimapulaahan on melkein joka ikisessä työssä”, Lindblom muistuttaa.

”Olisi lyhytnäköistä valita vain tietyille aloille lisää paikkoja”, Lindblom sanoo.

”Suomen kilpailukyky on kuitenkin kiinni siitä, että meillä on asiantuntijoita kaikille aloille”, Lindblom sanoo ja nostaa esimerkiksi arabikevään kansannousun viime vuosikymmeneltä.

” ”Joissakin maissa kuulee, että tarvitaanko humanisteja.”

”Tämä on lempiesimerkkini. Meillä oli täällä Jaakko Hämeen-Anttila, joka ei ollut suurelle yleisölle kovin tuttu. Hän nousi arabian kielen ja islamin tutkimuksen asiantuntijana tulkitsemaan asiaa.”

Laaja-alaisuutta puoltaa Lindblomin mukaan myös kriisien aika, jota elämme. Eikä pelkästään menneet kriisit vaan tulevat. ”Me emme tiedä, mikä se tuleva kriisi on, joten ei lähdetä kapeuttamaan opetusta”, Lindblom sanoo.

Lindblom sanoo olevansa Suomesta ylpeä siinä mielessä, että meillä on ymmärretty jokaisen tieteen alan tärkeys.

”Joissakin maissa kuulee, että tarvitaanko humanisteja ja tarvitaanko sitä ja tätä. Se on lyhytnäköistä.”

Lindblom penää koulutusrahoitukseen myös pitkäjänteisyyttä. Helsingin yliopistolla on kolmena viime vuonna ollut neljännes enemmän aloituspaikkoja verrattuna normaaliin ministeriön erikoisrahoituksen turvin. Korona-aikana yliopisto on saanut ministeriöltä 6 000 euroa jokaista lisäpaikalla aloittavaa opiskelijaa kohden.

”Tänä vuonna nämä aloituspaikat leikkaantuvat. Varhaiskasvatus on ainoa minun tiedossani oleva lisärahoitus, joka on myönnetty”, Lindblom sanoo.

Miksi Suomi sitten tarvitsee lisää juuri korkeakoulutettuja? Tietohan vanhenee, ja nykyään se vanhenee entistä nopeammin.

Lindblomin mukaan korkeakoulutettuja tarvitaankin juuri siksi.

Hän korostaa sitä, miten analyyttisyyden, kriittisen ajattelun, kyvyn punnita evidenssiä eli todisteita sekä ongelmanratkaisutaidon kaltaiset taidot kehittyvät korkeakouluopinnoissa.

”Ja nämä ovat niitä taitoja, joita suomalainen yhteiskunta tarvitsee”, Lindblom sanoo.

”Tieto ei ole niinkään tärkeää vaan se, miten hankit lisää tietoa. Se taito pysyy, vaikka tieto vanhenisi. Me tarvitsemme ihmisiä, joilla ajattelun taito on kehittynyt. Siksi juuri korkeakoulutetut ovat niin korvaamattomia.”