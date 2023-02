Ministeri Mika Lintilä epäili, että hänen puhelimeensa olisi tarttunut jotain äskeisellä Afrikan matkalla. Jokainen tietoturvan kanssa työskentelevä tietää, että nyt joku ei tarinassa täsmää, kirjoittaa HS:n journalistinen kehitysjohtaja Esa Mäkinen.

Torstai-iltana keskustan isoon Whatsapp-ryhmään tuli viesti ministeri Mika Lintilältä. Kyseessä oli meemi, jossa irvaillaan pääministeri Sanna Marinin juhlimiselle ja kansanedustaja Matias Mäkysen suhdekohulle, josta Seiska on raportoinut.

Viestin lähettämisen jälkeen Lintilä kertoi, että hän ei ole lähettänyt viestiä. Sen sijaan hän väitti puhelimensa tulleen hakkeroiduksi. Hän epäili, että puhelimeen olisi tarttunut jotain äskeisellä Afrikan matkalla.

Jokainen tietoturvan kanssa työskentelevä alkaa tässä vaiheessa ihmetellä, että nyt joku ei tarinassa täsmää.

Tietoturvan suojaaminen lähtee aina liikkeelle uhkamalleista: kuka voisi haluta hakkeroida ministerin?

Laajasti katsottuna uhkamallit ovat nämä: Teinihakkerit, omat työntekijät tai läheiset, verkkorikolliset, kansallisvaltiot.

Uhkamalleja käytetään, koska hakkereilla on erilaisia tavoitteita ja resursseja käytössään. Teinihakkerit haluavat jännitystä ja tehdä kiusaa. Omat työntekijät haluavat usein kostaa tai vakoilla, ja läheiset haluavat urkkia. Verkkorikolliset haluavat rahaa, joko kiristämällä tai varastamalla. Kansallisvaltiot haluavat kerätä tietoa tai vaikuttaa kohteisiinsa.

Kun väitetyn murtautumisen kohteena oli Whatsapp, tekoon ovat kykeneviä lähinnä kansallisvaltiot ja joissain tapauksissa verkkorikolliset – ellei tili ole hyvin kehnosti suojattu.

Kunnolla suojatun puhelimen hakkerointi maksaa jopa satoja tuhansia euroja, joten sitä ei kuka tahansa tee. Huonosti suojattuun puhelimeen ja etenkin pelkkään Whatsappiin voi teinikin päästä sisälle.

Hakkeroinnin lopputulos ei tue ajatusta, että taustalla olisi kansallisvaltio tai rikollisryhmä.

Rikolliset haluavat kiristää. Kansallisvaltiot kuten, Venäjä ja Kiina, yrittävät aiheuttaa hämmennystä ja kerätä tietoa. Kummallekaan joukolle hassu memettely juhlinnalla ja suhdejuoruilla ei ole päämäärä.

Teinihakkerin voisi kuvitella julkaisevan vähän rajumpaa materiaalia kuin melko hyvin keskustalaiseen vaaliturhautumiseen sopivaa meemiä.

Outoa tapahtumassa on myös tilin nopea palautuminen Lintilän haltuun. Jos torstai-iltana kaapattu tili on saatu jo perjantaina takaisin, se on erittäin nopeaa toimintaa. Tilejä kyllä kaapataan ajoittain, mutta niiden palauttamisessa kestää yleensä erittäin pitkään.

Jos Lintilän kertomus pitää paikkansa ja puhelin tai Whatsapp on oikeasti murrettu, se asettaa eduskunnan ja valtioneuvoston turvan reaktiot tapahtumaan erikoiseen valoon.

Jos keskeisen ministerin puhelimeen oikeasti oletettaisiin olevan murtauduttu, tietoturvatiimit painaisivat otsa hiessä työtä läpi yön kriisimoodissa. Kuka on murtautuja? Mihin muualle se on päässyt? Onko ministerin puhelin ensimmäinen uhri vai laajemman ketjun yksi osa? Mitä muuta on vaarantunut?

Eduskunnan tietoturvatiimin reaktio oli, että puhelin lähetetään alihankkijalle selvitykseen. Suomeksi: mitään todellista vaaraa ei oleteta olevan, ja kriisimoodin sijasta lähdetään viikonlopun viettoon.

Eduskunnan tietoturva on erittäin tiukkaa ja ammattimaisesti hoidettua. On toki mahdollista, että selvityksessä paljastuu kyseessä olleen kaappaus. Jos hakkeria oikeasti epäiltäisiin, on vaikea kuvitella että asia työnnettäisiin alihankkijan pöydälle.

Okkamin partaveistä (periaate, jonka mukaan kilpailevista, yhtä selitysvoimaisista teorioista tulisi valita yksinkertaisin) hyödyntäen todennäköisin tapahtumakulku nykytiedoilla on tämä: ministeri Lintilä tai hänen Whatsapp-tilille pääsyn saanut avustajansa on nähnyt hauskan meemin ja lähettänyt sen väärään ryhmään. Ei hakkereita, ei murtautumista.

Ministerit nauttivat meemihuumorista siinä missä muutkin ihmiset. Virheitä tapahtuu, itse kukin meistä on varmasti lähettänyt viestejä väärille vastaanottajille.

Lue lisää: Metan edustaja ja tietoturva-asiantuntija arvioivat, mitä Mika Lintilän Whatsapp-tilille on mahdollisesti tapahtunut

Lue lisää: Lintilän ”kaapatulta” tililtä lähti vain yksi viesti, jossa pilkattiin Marinia – asia on käyty pääministerin esikunnan kanssa läpi, Lintilä sanoo