Suomi lähetti Turkkiin hätämajoitusta, myös apu­paketti Syyriaan on valmisteilla

Suomesta Turkkiin lämmitettäviä telttoja ja kamiinoita hätämajoitukseksi 3 000 ihmiselle.

Turkin maanjäristysalueelle on pystytetty telttakyliä, jossa evakuoidut ihmiset voivat yöpyä.

Suomi on lähettänyt Turkkiin lämmitettäviä telttoja ja kamiinoita hätämajoitukseksi noin 3 000 ihmiselle. Materiaalia hankittiin Puolustusvoimilta, joka auttoi puolustusministeriön ohella myös avun organisoinnissa, tiedottaa sisäministeriö.

Myös Syyriaan on sisäministeriön mukaan valmisteilla materiaaliapua lyhyellä aikavälillä.

Ensimmäinen avustuserä saapui Turkkiin lauantaina. Se toimitettiin Naton euroatlanttisen pelastuspalvelun koordinaatio­keskuksen kautta.

”Tämän hetken tietojen mukaan kuolonuhreja on kymmeniä tuhansia ja tuhot ovat todella laajoja. Maanjäristysalueella on nyt suuri tarve muun muassa hätämajoitukselle. Materiaaliapulähetyksillä Suomi pyrkii auttamaan ihmisten perustarpeiden toteutumista. On tärkeää, että toimitamme apua maanjäristysalueelle mahdollisimman nopeasti”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotteessa.

Turkissa ja Syyriassa on maanantaisen tuhoisan maanjäristyksen jäljiltä kuollut jo lähes 24 000 ihmistä. Heistä Turkissa on kuollut yli 20 000 ja Syyriassa noin 3 500 ihmistä. Jopa miljoonat ihmiset ovat saattaneet joutua kodittomiksi. Sää järistysalueella on ollut kylmä ja talvinen.

Suomi lähetti jo aiemmin viikolla Turkkiin asiantuntija-apua EU:n pelastus­palvelu­mekanismin kautta.

Lue lisää: Suomi lähettää Turkkiin asian­tuntijoita, myös materiaali­avun lähettämistä kartoitetaan

Turkissa työskentelee sisäministeriön mukaan seitsemän suomalaista asiantuntijaa: kolme EUCPT-asiantuntijana eli EU:n pelastus­palvelu­mekanismin arviointi- ja koordinointi­ryhmässä ja neljä teknisessä tukitiimissä.