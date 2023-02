HS tarjoaa äänestäjille eduskuntavaali­keväänä laajan kattauksen uutisia, syventäviä juttuja, tapahtumia, videoita ja podcasteja.

Uutisia ja syventäviä juttuja joka päivä

Helsingin Sanomat uutisoi vaalien ja kampanjoiden uusimmat käänteet, syventyy tärkeimpiin vaaliteemoihin ja tarkistaa keskustelujen faktat. Uutisia ja analyyseja eduskuntavaaleista ja reportaaseja vaalikentiltä kirjoittavat politiikan toimittajat Teemu Luukka, Veera Paananen, Teemu Muhonen, Robert Sundman, Anni Keski-Heikkilä, Petja Pelli ja Veli-Pekka Lehtonen. EU-politiikkaa seuraa Brysselin-kirjeenvaihtaja Teija Sutinen. Vaaliuutisointia johtaa HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Veera Luoma-aho ja päivittäistä uutisointia uutistuottaja Minna Nalbantoglu.

Uudistunut vaalikone auttaa löytämään ehdokkaan

Helsingin Sanomien uudistuneen vaalikoneen suunnittelussa ja kysymyksissä on ajateltu erityisesti nuoria ja ensi kertaa äänestäviä. Vaalikonetta on myös aiempaa helpompaa käyttää puhelimella. Pääset vaalikoneeseen tästä.

Podcasteissa puhutaan politiikkaa

Uusi politiikkaa käsittelevä Lauantaikerho-podcast aloittaa 18. helmikuuta. Toimittajat Robert Sundman, Susanne Salmi ja Emil Elo selittävät, tulkkaavat ja raottavat verhoa eduskuntavaalien kulissien taakse kerran viikossa. Vaalien käänteitä ja teemoja käsittelevät myös tutut Uutisraportti- ja HS Visio -podcastit.

HS:n sovelluksessa voi kuunnella kaikkia HS:n podcasteja valitsemalla valikosta ”Kuuntele–Podcastit”. Podcastit löytyvät myös kaikista yleisimmistä podcast-sovelluksista.

Vaaliraportti tietää puheenaiheet

Eduskuntavaalien kiihkeän loppusuoran puheenaiheet, vaalikenttien tunnelmat ja kampanjoiden käänteet kertoo tiheästi päivittyvä uutisblogi Vaaliraportti. Maaliskuun 13. päivä alkavaa Vaaliraporttia toimittavat Robert Sundman ja Veera Paananen.

HS Nyt ottaa vaalit haltuun

HS seuraa vaaleja tiivisti myös Instagramissa ja Tiktokissa. HS Nytin toimittaja Aliisa Ristmeri kertoo, mistä vaaleista on kyse ja avaa vaalien tärkeimmät teemat. Toimittajat Emil Elo ja Inkeri Harju vastaavat kysymyksiin Redditin Ask me anything (Kysy minulta mitä vain) -ketjussa ja toimittaja Robert Sundman Tiktokin livessä. Helsingin Sanomien Vaalit haltuun -kokonaisuus on tehty erityisesti ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa äänestäville.

Lasten uutiset palvelee tiedonhaluisia lapsia

Helsingin Sanomien Lasten uutiset kertoo vaaleista ymmärrettävästi lasten näkökulmasta.

Lasten oman vaalipaneelin vetivät Lasten uutisten toimittaja Kukka Andersson sekä 9-vuotias Silja Lindroos. Kysymyksistä vastasivat yleisöön kutsutut lapset ja nuoret.

Voit katsoa tallenteen lasten vaalipaneelista tästä jutusta:

Vaalitentit haastavat poliitikot

Helmikuun 15. päivänä keskitytään maailman kohtalonkysymyksiin, kun toimittajat Marko Junkkari ja Petja Pelli tenttaavat puheen­johtajilta ilmastoon ja luontokatoon liittyviä kysymyksiä.

Perinteinen retoriikkakisa arvioi ehdokkaiden puhetaitoja 19. maaliskuuta.

Vaaliviikon päätapahtuma on suuri vaalitentti, joka tuo puolueiden puheenjohtajat yhteen 28. maaliskuuta. Sen vetävät Veera Luoma-aho ja Marko Junkkari. Sanomatalon Mediatorin vaalitenttejä voi seurata myös suorana osoitteessa HS.fi.

Pinnalla-sarja on muutoksen ytimessä

Helsingin yliopiston kanssa toteutettu Pinnalla-keskustelusarja pui suomalaisen yhteiskunnan suuria murroksia ja kohtalonkysymyksiä. Sarjan kolmessa keskustelussa tutkijat ja asiantuntijat taustoittavat vaalikeskustelua ja kertovat ratkaisuista, joilla on tutkittua vaikutusta. Keskiviikkona 8.3. keskustellaan Robert Sundmanin johdolla siitä, köyhtyykö Suomi. Tiistaina 14.3. toimittaja Veera Paananen vetää keskustelua, jonka aiheena on terveydenhuollon tulevaisuus, ja 21.3. puhutaan toimittaja Petja Pellin vetämänä vaikuttavimmista ilmastoteoista. Keskustelut käydään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, ja niitä voi seurata HS.fi:ssä.

HS Politiikan uutiskirje pitää ajan tasalla

HS Politiikan uutiskirje tuo sähköpostiin päivittäin tärkeimmät vaalijutut ja politiikan viimeisimmät käänteet. Uutiskirje on ilmainen.

