Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) ”kaapatuksi” väitetty Whatsapp-tili herättää kummastusta, sillä samasta numerosta on lähetetty viesti vain kolme tuntia väitetyn kaappauksen jälkeen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi viime viikon perjantaina, että hänen eduskuntapuhelimessaan käyttämä Whatsapp-tili olisi kaapattu, ja että tililtä olisi siinä yhteydessä lähetetty yksi pilaviesti puolueen eduskuntaryhmän keskusteluketjuun.

HS:n tietojen mukaan Lintilän ”kaapatulta” Whatsapp-tililtä on kuitenkin lähetetty samaan Whatsapp-ryhmään tapausta selittävä viesti vielä samana iltana.

Tililtä lähetetyn huumorimeemin ja meemiä selittävän viestin välissä ehti kulua aikaa alle kolme tuntia.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

HS:n tietojen mukaan meemiviesti, jossa pilailtiin pääministeri Sanna Marinin (sd) ja kansanedustaja Matias Mäkysen (sd) kustannuksella, lähti Lintilän numerosta keskustapuolueen sisäiseen ryhmään torstai-iltana puoli kahdeksan maissa illalla.

Iltakymmenen jälkeen Lintilän numerosta tuli toinen viesti, jossa Lintilä epäili tilinsä tulleen ”kaapatuksi”.

Seuraavana aamuna eli perjantaina Lintilä kertoi tilinsä kaappauksesta Helsingin Sanomille. Sittemmin ministeri on toistuvasti kiistänyt lähettäneensä meemiä.

Epäiltyä viestitilin kaappausta selvittää parhaillaan eduskunnan tietohallintatoimisto, jonne Lintilä jätti eduskuntapuhelimensa perjantaina tutkittavaksi. Selvitys valmistuu tällä viikolla.

Lue lisää: Keskipohjanmaa: Lintilä pysyy kannassaan Whatsapp-tilinsä kaappaamisesta

Whatsapp-tilin kaappausteoriaa ovat tietotekniikan asiantuntijat epäilleet. Muun muassa teknojätti Metan edustaja, jonka tuotteisiin viestipalvelu Whatsapp kuuluu, vakuutti HS:n haastattelussa perjantaina että Whatsappin viesteihin ei pääse kukaan väliin.

”Ainoa heikko kohta on käyttäjä”, sanoi Metan edustaja Aura Salla perjantaina.

Tietoturva-asiantuntija Antti Rössi Nixu-yhtiöstä on myös ihmetellyt tapauksen yksityiskohtia. Lintilä on pitänyt mahdollisena että hänen puhelimeensa olisi hakkeroiduttu hänen taannoisella Afrikan-matkallaan. Rössin mukaan tämä teoria herättää kysymyksiä, sillä tililtä oli lähetetty vain yksi huumorimeemi.

”Tämä toki herättää kysymyksiä, sillä tilin kaappaamisessa ei ole kyse mistään triviaalista tempusta, vaan asiasta, joka vaatii yleensä sekä vaivannäköä että ammattitaitoa. Yleensä tekijöillä on myös jokin motiivi ja paljon resursseja. Herää siis kysymys, onko tiliä kaapattu, ja jos on, mitä muuta laitteella on tehty, mitä ei ole vielä huomattu”, Rössi sanoi perjantaina.

Meemin lähettämisen aikaan torstai-iltana Lintilä on ollut ravintolassa illallisella ”erään pörssiyhtiön edustajan kanssa” eikä hän ole kertomansa mukaan käyttänyt puhelinta tuolloin.

Puhelin on ollut hänellä kuitenkin mukana. Whatsappia voi käyttää samanaikaisesti sekä puhelimelta että tietokoneelta. Lintilä on kuitenkin kertonut, että hän on käyttänyt viestipalvelua vain puhelimelta.