Suomen ulkoasiainvaliokunta vieraili tiistaina Tukholmassa. Suomi ja Ruotsi tähtäävät Natoon yhtä jalkaa, mutta sen toteutuminen ei ole kovin merkittävää, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Tukholma

Ruotsi ja Suomi pyrkivät ja haluavat Natoon käsi kädessä, mutta tavoitteen toteutuminen ei ole enää Ruotsin ja Suomen käsissä.

Näin voi tiivistää suomalaisten ja ruotsalaisten poliitikkojen kommentit tiistailta, jolloin Suomen ulkoasiainvaliokunta vieraili Tukholmassa tapaamassa kollegoitaan.

Vierailua sähköisti Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kommentti, jonka hän lausui Brysselissä vain hieman ennen suomalaisten ja ruotsalaisten tapaamista.

Stoltenbergin mukaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyksistä keskusteltaessa pääpainon tulisi olla siinä, että Suomi ja Ruotsi ratifioitaisiin mahdollisimman pian Natoon eikä siinä, tuleeko maista jäseniä yhtä aikaa.

Stoltenbergin kommentista tuli iso uutinen sekä Suomessa että Ruotsissa.

Lue lisää: Stoltenberg: Pääkysymys ei ole, tehdäänkö Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinnit yhtä aikaa – Tutkija: ”Signaali muuttui”

Suomen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) sanoi yhtyvänsä Stoltenbergin ajatukseen.

”Tuskin sillä on suurempaa merkitystä, tapahtuuko Natoon liittyminen Suomen ja Ruotsin osalta samana päivänä vai peräkkäisinä päivinä. Tärkeämpää lienee se, että jäsenyys toteutuu mahdollisimman pian”, Halla-aho sanoi Ruotsin valtiopäivätalolla heti ulkoasiainvaliokuntien yhteislounaan jälkeen.

Halla-ahon mukaan valiokunta on pitänyt säännöllisesti yhteyttä ruotsalaisiin kollegoihin. Tiistain tapaamisen tavoitteena oli päivittää aikatauluun ja maiden sisäiseen tunnelmaan ja keskusteluun liittyviä asioita.

Yksi viestitty muutos aiempaan oli Suomen tavoite saattaa Natoon liittymistä koskeva lainsäädäntö valmiiksi ennen vaaleja.

”Katsoimme, että on hyvä pitää ruotsalaiset ajan tasalla, jotta nämä asiat eivät sitten tule median kautta ja kenties vääristyneessä muodossa ja yllätyksenä eteen.”

Keskustelussa oli myös maiden Nato-askeleiden samantahtisuus.

Halla-ahon mukaan osa näkee Suomen ja Ruotsin mahdollisessa eritahtisuudessa riskejä.

”Ruotsissa pelätään selkeästi sitä, että jos Suomi liittyisi Natoon, se vaikeuttaisi entisestään Ruotsin omaa jäsenyysprosessia.”

Keskustelitteko ruotsalaisten kanssa siitä, että Suomi ja Ruotsi menisivät Natoon eri tahtia?

”Kyllä tämä kysymys väistämättä nousee esille. Se ei ole meidän käsissämme, mutta on olemassa se epätodennäköinen mutta mahdollinen skenaario, että Turkki ja Unkari ratifioisivat ainoastaan Suomen jäsenyyden, mutta eivät Ruotsin jäsenyyttä, ja siinä tilanteessa täytyy tietysti pohtia sitä, miten Suomessa toimittaisiin. Uskoisin, että Suomessakaan tähän ei ole vielä kristallisoitunut yksiselitteistä vastausta.”

Suomella ei siis ole vielä selkeää vastausta siihen, mitä tehdään siinä tilanteessa, jossa Suomi saa nämä ratifioinnit, mutta Ruotsi ei? Mennäänkö heti vai jäädäänkö odottamaan Ruotsia?

”Sanotaanko, että ainakaan ulkoasiainvaliokunnassa ei ole selkeää vastausta tähän kysymykseen. Jos jollain muulla taholla on, niin sitten mahdollisesti on.”

Jussi Halla-aho kuvattiin Tukholmassa huhtikuussa 2022, jolloin ulkoasiainvaliokunta kertoi ruotsalaisille Suomen Nato-aikataulutavoitteista.

Onko se yhä tavoitteena, että Suomi ja Ruotsi menevät Natoon hand i hand (käsi kädessä)?

”No, tietysti parhaita kremlologian periaatteita noudattaen voi yrittää lukea rivien välejä ja tulkita ihmisten sanomisia. Meillä on erilliset kansalliset prosessit, Suomi on tehnyt erillisen kansallisen päätöksen omista kansallisista tarpeistaan käsin. Siinä mielessä kyse ei ole mikään yhteishakemus Natoon, eikä niitä pidä sellaisina ajatella.”

”Toisaalta varmaan on kaikkien etu, että sekä Suomi että Ruotsi liittyisivät Natoon, ja jäsenyydet toteutuisivat mahdollisimman lähellä toisiaan, mutta ei tämä keskustelu etene sillä, että toistellaan latteuksia kuten hand i hand tai yhtä jalkaa. Ne kun voivat tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.”

Kokouksessa myös mukana ollut ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) kertoi, että Suomen viesti Ruotsille oli tiistainakin selkeä.

”Haluamme pitää kiinni siitä, että Suomi ja Ruotsi kulkevat yhtä jalkaa. Se on meidän tavoitteemme. Siitä, kuinka ehdotonta se on, siitä voi olla meilläkin sitten erilaisia mielipiteitä”, Tuomioja sanoi HS:lle.

Lue lisää: HS-gallup: Lähes puolet suomalaisista pyrkisi Natoon tilaisuuden tullen ilman Ruotsia

Erkki Tuomioja

Tuomiojan mukaan sekä Suomi että Ruotsi täyttävät Naton jäsenyyteen vaadittavat kriteerit sekä Turkin vaatimukset. Tuomiojan mukaan ”haluamme kulkea yhtä jalkaa, mutta asia ei ole meidän käsissämme.”

”Tämä ei ole enää Ruotsin eikä Suomenkaan päätösvallassa, vaan tämä on Naton ongelma.”

Stoltenbergin tiistaiaamuista kommenttia Tuomioja arvostelee.

”Se oli väärä signaali häneltä. Not helpful.”

Ruotsissa keskustellaan nyt jatkuvasti siitä, onko Suomi hakeutumassa Natoon ennen Ruotsia. Miten vastaat tähän?

”Siihen ei ole vastausta. Me lähdemme siitä, että me menemme samaan aikaan, ja että kaikki Nato-maat hoitavat nämä ratifioinnit samaan aikaan. Jos niin ei tapahdu, niin kyseessä on tilanne, jota me emme enää hallitse. Mutta silloin Natokin on kriisissä.”

Millä tavalla Nato on kriisissä, jos Suomi ja Ruotsi eivät pääse jäseniksi samaan aikaan?

”Se jää nähtäväksi, mutta kyllähän se tulee rassaamaan Naton uskottavuutta ja avoimien ovien politiikkaa.”

Jos se heikentää Naton uskottavuutta, heikentääkö se myös Suomen ja Ruotsin turvallisuutta?

”No meillä ei ole välitöntä uhkaa näköpiirissä, vaan meillä on ihan riittävästi erilaisia turvatakuita ja kahdenvälistä yhteistyötä, joten en ole nyt siitä huolissani.”

Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Morgan Johansson puolestaan sanoo, että maiden tavoitteena on yhä pyrkiä Natoon käsi kädessä.

”Ehdottomasti. Ongelma on se, että asia ei ole meidän käsissämme, vaan kyse on Turkista. On riski, että Turkki hyödyntää tätä tilannetta.”

Morgan Johansson

Johanssonin mukaan Suomi on Nato-lainsäädännön valmistelussa Ruotsia edellä, mistä on syntynyt ajatus, että Suomi olisi menossa Natoon ennen Ruotsia. Stoltenbergin tiistainen kommentti vahvisti tuota kuvaa.

”Se olisi vakavaa, jos joutuisimme sellaiseen tilanteeseen. Samalla on selvää kaikille, että Ruotsin Nato-prosessi on pysähtynyt. Ei vähintään sen takia, että ruotsidemokraatit ovat kannustaneet polttamaan koraaneja.”

Sosiaalidemokraatti ja oppositiopuolueen edustaja Johansson viittaa hallituksen tukipuolue ruotsidemokraattien edustajaan Richard Jomshofiin, joka kommentoi taannoin koraaninpolttamistapausta näin:

”Minusta niin ei pitäisi tehdä, mutta niin saa tehdä, ja jos he suuttuvat, polttakaa sata lisää.”

Johansson toivoo, että Ruotsinkin Nato-prosessi pysyy jatkossa kasassa ja kehuu yhteistyötä Suomen kanssa.

”Meillä on ollut hyvin avoin ja hyvä keskustelu Suomen parlamentin kanssa koko ajan.”

Myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia tiistaina.

Kristerssonin mukaan Ruotsin ja Suomen kanta on yhä sama: tavoitteena on mennä käsi kädessä Natoon. Se ratkaisu olisi paras sekä Suomelle, Ruotsille että Natolle.

”Kunnioitan Suomea, ja tiedän, mitä Suomi haluaa. Suomi on täysin läpinäkyvä siinä. Kysymys ei ole Suomen, vaan Turkin käsissä”, Kristersson sanoi lehdistötilaisuudessa valtiopäivillä.

Stoltenbergin kommenttiin viitaten Kristerssonilta kysyttiin, heikkeneekö Ruotsin turvallisuus, jos Suomi menee ennen Ruotsia Natoon. Hän ei halunnut spekuloida asialla, vaan sanoi, että Ruotsin tavoitteena on saavuttaa Turkin kanssa hyvä keskusteluyhteys niin pian kuin mahdollista.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kommentoi Stoltenbergin puheita Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Billströmin mukaan Stoltenbergin puheissa ei ollut mitään uutta.

”Meillä on tilanne, jossa meillä on luonnollisesti kunnianhimo tehdä tämä yhdessä. Mutta ei tule unohtaa, että Natoon meneminen on kansallinen päätös. Me emme omista sitä prosessia emmekä me omista Turkin ratifiointeja”, hän sanoi lehden mukaan.

Billströmin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät voi vaikuttaa siihen, jos Turkin parlamentti päättää edistää maiden Nato-jäsenyyksiä tietyllä tavalla.

Stoltenbergin kommentti on puhututtanut myös ruotsalaisia turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita.

”Huolestuttavaa”, kirjoitti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun entinen rehtori Karlis Neretnieks Twitterissä.

”En pidä tästä”, kommentoi turvallisuuspolitiikan asiantuntija Johan Wiktorin, joka puhui aiemmin helmikuussa myös Ruotsin B-suunnitelman tarpeesta, jos Nato-tielle tulee esteitä.

Ruotsalainen turvallisuuspolitiikan kommentaattori Patrik Oksanen pitää Stoltenbergin kommentteja valitettavina.

Hän näkee, että spekulointi Ruotsin ja Suomen Nato-teiden erkaantumisella heikentää molempien maiden asemaa suhteessa Turkkiin.

”Se antaa signaalin Erdoğanille, että hän voi jatkaa tällä tavalla. Eikä ole mitään takuita, että Erdoğan päästää Suomen Natoon. Ei ole takuuta, että jos Erdoğan päästää Suomen, hän päästäisi myöhemmin Ruotsin”, Oksanen sanoo HS:lle.

Oksasen mukaan Suomi ja Ruotsi ovat vain pelinappuloita Erdoğanin pelissä ja suunnitelmissa, jotka linkittyvät Turkin asemaan lännen silmissä ja Turkin toimintaan esimerkiksi Syyriassa.

Maiden Nato-prosessien eriyttämisessä Oksanen näkee riskejä sekä Natolle että Suomen ja Ruotsin pitkän tähtäimen turvallisuudelle.

”Riskinä on myös maittemme välisen suhteen vaurioituminen.”

Oksanen ihmettelee myös, miksi keskustelu pyörii niin kiivaasti Turkin ympärillä, koska myöskään Unkari ei ole ratifioinut maiden jäsenyyksiä.

”Eikä ole sattumaa, että näillä kahdella Naton jäsenellä on parhaat suhteet Venäjään”, Oksanen sanoo.