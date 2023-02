Helsingin Sanomat haluaa tukea äänestämistä ja kansanvaltaa. Siksi HS avaa tilauksen vaativan sisältönsä maksutta uusille lukijoille.

Helsingin Sanomat avaa kaikki sisältönsä vaaleihin asti maksuttomiksi uusille lukijoille.

Tavoitteena on tukea äänestämistä ja mahdollistaa vaalikeskustelun seuraaminen nuorille aikuisille ja uusille äänestäjille.

”Vaalien alla on erityisen tärkeää, että nuorimmatkin äänestäjät perehtyvät politiikkaan ja poliittiseen keskusteluun. Siksi tarjoamme uusille lukijoille maksuttoman tilauksen vaaleihin asti”, sanoo vt. vastaava päätoimittaja Antero Mukka.

Näissä vaaleissa 224 000:lla nuorella aikuisella on mahdollisuus äänestää ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa.

”Etenkin vaalien alla kannustamme siihen, että äänestäjät perehtyvät laajasti kaikkien poliittisten ryhmien ehdotuksiin ja poliittiseen keskusteluun. Hesari raportoi puolueettomasti ja riippumattomasti kaikista vaalien tärkeimmistä aiheista, ja tämä auttaa kaikkia lukijoitamme tekemään itsensä ja Suomen kannalta parhaita ratkaisuja”, Mukka sanoo.

Seitsemän viikon maksuttoman lukuajan voivat hyödyntää kaikki ne, jotka eivät ole aikaisemmin tilanneet Helsingin Sanomia. He voivat lunastaa tarjouksen osoitteessa HS.fi/vaalinayte.

Myös HS:n vaalikone on suunniteltu erityisesti nuorille ja ensi kertaa äänestäville. Pääset vaalikoneeseen osoitteessa HS.fi/vaalikone.

”Tutkimuksista tiedetään, että vaalikone on nuorille erittäin tärkeä tiedon lähde. Tätä käyttäjäryhmää pyrimme uudella vaalikoneella palvelemaan entistä paremmin”, sanoo vaalikoneen tuottaja Juho Salminen.

”Olemme käyttäjätesteissä kuulleet nuoria äänestäjiä, ja pyrkineet tekemään heidän tarpeisiinsa soveltuvan vaalikoneen”, Salminen sanoo.

Vaalikone on suunniteltu ensisijaisesti matkapuhelimella käytettäväksi. Kysymysten yhteyteen on lisätty lisätietoa kysymysten aihepiiristä. Vaalikoneeseen on lisätty uusia arvokysymyksiä, ja arvokysymysten painoarvoa tulosten laskennassa on lisätty.