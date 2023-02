Presidentti Niinistö HS:lle: Stoltenbergin lausunto Suomen ja Ruotsin Nato-tiestä on toisenlainen kuin on aikaisemmin sanottu

”Vaikea sanoa, onko tämä kaikkien Nato-maiden kanta”, Niinistö sanoo. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tiistaina, ettei pääkysymys ole, hyväksytäänkö Suomi ja Ruotsi yhtä aikaa Natoon.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, että Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin tämän päivän lausunto Suomen ja Ruotsin Nato-prosessista on toisenlainen kuin on aikaisemmin sanottu.

Stoltenberg sanoi Brysselissä tiistaina aamulla, että pääkysymys Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa ei ole, tehdäänkö maiden ratifioinnit yhtä aikaa. Sen sijaan pääkysymys on, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti, hän totesi.

”Olen varma, että molemmista tulee jäseniä. Ja työskentelen kovasti saadakseni molemmat ratifioiduksi niin nopeasti kuin mahdollista”, Stoltenberg jatkoi kommenttiaan Naton puolustusministerien kokouksen alla.

Presidentti Niinistön mielestä Stoltenbergin lausunto on siinä mielessä uutta, että tähän mennessä Nato-maat ovat yleensä puhuneet Suomen ja Ruotsin etenemisessä yhtä aikaa Naton jäseniksi.

”Stoltenbergin kanta on Naton pääsihteerin kanta. Siinä mielessä tämä on vähän toisenlainen kuin Naton jäsenmailta on tähän asti kuultu. Naton jäsenmaat ovat korostaneet Suomen ja Ruotsin yhdessä kulkemisesta”, Niinistö sanoo HS:lle.

”Vaikea sanoa, onko tämä kaikkien Nato-maiden kanta”, hän lisää.

Niinistö toistaa kantansa, että Suomen ja Ruotsin Nato-päätökset tehdään yhteisymmärryksessä.

”Olen puhunut, että etenemme Ruotsin kanssa yhteisymmärryksessä. Se tarkoittaa sitä, että me paitsi tiedämme toistemme ajatukset että voimme ne myös ymmärtää. Näin on myös toimittu viimeisen vuoden ajan.”

Niinistön mukaan tämä ei tarkoita, että Suomi ja Ruotsi olisivat sopineet menevänsä eri aikaan Natoon.

”Yhteisymmärryksessä etenemisestä ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että jostakin muustakin kuin yhteisymmärryksessä etenemisestä olisi sovittu”, Niinistö sanoo.

Niinistö ei sinänsä näe, että Stoltenbergin kanta tarkoittaa muutossa sen suhteen, hyväksytäänkö Suomi ja Ruotsi yhtä vai eri aikaan Naton jäseniksi.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys vaatii vielä Unkarin ja Turkin hyväksymisen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on suhtautunut selvästi tiukemmin Ruotsiin kuin Suomeen. Hän on jopa antanut ymmärtää, että Turkki voi ratifioida Suomen jäsenyyden ennen Ruotsia, jos Suomi ei tee samoja virheitä kuin Ruotsi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi tänään medialle eduskunnassa, että hänen tiedossaan ei ole mitään, mikä olisi muuttunut.

”Asiat ovat nyt Turkin pöydällä. Totta kai tähdätään siihen, että sekä Suomi että Ruotsi olisivat (Naton) heinäkuun Vilnan huippukokoukseen mennessä jäseniä Natossa”, Haavisto sanoi.