Puolustusministeri Savola sanoo, että jo kahden prosentin puolustusmenotavoite olisi tehokas, jos maat täyttäisivät sen.

Bryssel

Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä yhtenä keskustelunaiheena on keskiviikkona se, minkälaista puolustusmäärärahojen tasoa liittolaisten pitäisi vastedes tavoitella.

Nato-maat ovat tällä hetkellä sitoutuneet tavoitteeseen, jonka mukaan ne sijoittaisivat kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen vuoteen 2024 mennessä.

Tavoitteena on myös, että 20 prosenttia vuotuisista puolustusmenoista sijoitettaisiin puolustushankintoihin, ei siis esimerkiksi henkilöstöön.

Puolustusministeri Mikko Savolan (kesk) mielestä Suomessa seuraavan hallituksen ohjelmaan olisi kirjattava sitoumus kahden prosentin tason säilyttämiseen.

”Seuraavan hallituksen pitää tehdä linjaus siitä, että se kahden prosentin tavoite täyttyy myöskin silloin vuosien 2025, 2026 jälkeen”, hän sanoo.

Suomi yltää tällä hetkellä Naton tavoitteeseen, mutta puolustusmäärärahojen osuuden odotetaan laskevan, kun hävittäjähankintojen ja Merivoimien alushankintojen maksuosuudet pienenevät.

Savola ei innostu heti Nato-tavoitteen nostamisesta, vaikkapa nyt kolmeen prosenttiin tai johonkin muuhun lukemaan.

”Kyllä tämä kahden prosentin [tavoite] on aika tehokas myöskin, jos se vaan täytetään.”

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut aiemmin, että hän odottaa Nato-maiden asettavan itselleen aiempaa kunnianhimoisemman tavoitteen, koska on nähtävissä että puolustukseen on tarve sijoittaa lisää.

Nato reivaa paraikaa omaa puolustustaan Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan jälkeiseen aikaan. Lisäksi Ukrainan tukeminen maksaa, ja Nato-maiden on täydennettävä myös omia varastojaan.

Monet maat ovat jo Venäjän hyökkäyssodan alettua tehneet suuria panostuksia. Viimeisen julkistetun ennusteen mukaan kuitenkin vain yhdeksän Naton jäsenmaata on yltänyt tavoitteeseen. Pari maata oli lisäksi lähellä tavoitetta.

Tavoitteen rikkomisesta ei seuraa sinällään muuta kuin mahdollista mainehaittaa.

Stoltenberg sanoi kokousta edeltävässä lehdistötilaisuudessa, että liittokunta on oikealla tiellä, sillä puolustuspanostusten määrä on kasvanut kahdeksan vuotta peräkkäin.

Hän odotti menojen kasvavan myös tänä vuonna.

Keskustelua käydään tiettävästi monenlaisista erilaisista vaihtoehdoista tavoitteiden suhteen.

Yhdysvaltojen Nato-suurlähettiläs Julianne Smith muotoili kokouksen alla, että yksi vaihtoehto olisi toistaa jonkin kokoinen tai muotoinen puolustusinvestointilupaus. Mahdollista olisi myös esimerkiksi muuttaa puolustusinvestointeihin liittyvän lupauksen mittareita. Hän viittasi näihin vain yksinä vaihtoehtoina.

”Tässä on koko joukko vaihtoehtoja”, hän sanoi lehdistötilaisuudessa.

Smith odotti myös Naton ulkoministerien keskustelevan asiasta keväällä ennen Vilnan huippukokousta heinäkuussa.