Salla toimii Meta-yhtiöllä EU-asioista vastaavana johtajana.

Meta-yhtiön lobbari Aura Salla lähtee kokoomuksen ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa, Salla kertoi keskiviikkoaamuna Twitterissä. Hän asettuu ehdolle Helsingissä.

Salla toimii Meta-yhtiöllä EU-asioista vastaavana johtajana. Metan tuotteita ovat Facebook sekä Instagram.

Aiemmin hän on työskennellyt Jyrki Kataisen kabinetissa tämän ollessa EU-komissaarina. Hän on pyrkinyt myös kahdesti europarlamenttiin, mutta jäänyt rannalle. Hän on ollut myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna Helsingissä.

Lue lisää: Tästä löydät HS:n vaalikoneen, vastaa ja löydä ehdokkaasi